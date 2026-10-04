Ивайло Захариев празнува 42-рия си рожден ден

На екрана той дълго време живее с името Мартин Христов – полицаят под прикритие, който трябва да спечели доверието на престъпна групировка, без да разкрие истинската си самоличност. Днес Ивайло Захариев навършва 42 години, а ролята в сериала „Под прикритие“ остава най-разпознаваемата спирка в неговата кариера.

Захариев е роден на 4 октомври 1984 г. в София. През 2007 г. завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „Актьорско майсторство“ в класа на проф. Атанас Атанасов. Няколко години по-късно получава ролята, която го среща с широката публика.

Мартин Христов го превърна в познато лице

„Под прикритие“ започва по БНТ през 2011 г. В първия сезон Мартин Христов е млад полицай, внедрен в групировката на Петър Туджаров – Джаро. Историята проследява двойния му живот между полицейската мисия и света на организираната престъпност. В петия сезон героят вече е главен разследващ инспектор и се оказва свързан с новия агент под прикритие.

Самият актьор неведнъж е говорил за желанието си да не остава в рамките на една-единствена роля. „Радва ме, че успях да изиграя такава запомняща се роля“, казва той пред БНР, но допълва, че се стреми да показва различни страни от професионалния си диапазон.

От киното и театъра до анимацията

В киното Захариев започва с филма „Номер 1“ на Атанас Христосков. Следват участия в „Лов на дребни хищници“, „Love.net“ и „Пистолет, куфар и три смърдящи варела“. На театралната сцена изпълнява ролята на капитан Лафарж в „Поручик Бенц“ по романа на Димитър Димов – постановка, представяна над 60 пъти, включително в 12 спектакъла извън България.

През 2026 г. актьорът поема и нова творческа задача. Той е режисьор, продуцент и глас на един от героите в късометражната анимация „Самота, сняг и борове“. Филмът е селектиран сред около 1000 кандидатури за международния фестивал „Анимафест“ в Загреб. Захариев определя посланието му кратко: „Да се чуваме повече, да слушаме повече, отколкото да говорим“.

Така рожденият му ден идва не само като повод за равносметка на една позната телевизионна роля, а и като знак за нови посоки – между сцената, камерата и разказването на истории с анимационни средства.

Източници: БНТ, БНР