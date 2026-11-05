Павел Иванов: Гунди и Тихия от "Под прикритие" на екрана, семейство с таланти зад кулисите

Преди публиката да го запомни като Георги Аспарухов – Гунди, Павел Иванов вече има години работа в театъра, участия в телевизионни сериали и две комедийни представления, с които обикаля България и Европа. Ролята във филма „Гунди – Легенда за любовта“ обаче го превръща в едно от най-разпознаваемите лица на българското кино. Лентата е гледана от 705 856 зрители в България до края на 2024 г.

Иванов е роден на 8 септември 1993 г. в Русе. Като ученик тренира баскетбол, играе народни танци и учи в Математическата гимназия „Баба Тонка“. Интересът му към сцената се засилва след срещите му с моноспектаклите на Мариус Куркински и Камен Донев.

От Русе до Народния театър

Първите му професионални стъпки са в Драматичния театър „Сава Огнянов“ в Русе. През 2012 г. е приет от първия път в НАТФИЗ, в класа на проф. Стефан Данаилов, а през 2016 г. завършва академията. Още като студент, през 2014 г., започва да играе в Народния театър „Иван Вазов“.

На сцената участва в спектакли по Иван Вазов, Уилям Шекспир, Димитър Димов и Фридрих Шилер. Сред заглавията са „Двубой“, „Венецианският търговец“, „Виновният“, „Коварство и любов“, „Лунатици“ и „Цветът на дълбоките води“. Телевизионната публика го познава и от сериалите „Татковци“ и „Дяволското гърло – Есента на демона“.

Седем години подготовка за ролята на Гунди

Павел Иванов започва да се подготвя за образа на Георги Аспарухов още преди да има готов сценарий. По думите му сценаристът Емил Бонев първоначално го търси, за да разбере дали би проявил интерес към ролята, а до началото на снимките минават седем години.

Актьорът изучава физическата форма, навиците и характера на футболната легенда. „Втората ми мисъл беше: Как ще реагира той?“, разказва Иванов за начина, по който е изграждал образа. След успеха на филма той влиза и в шести сезон на „Под прикритие“, където играе Явор Кръстев – Тихия.

Балерина до него и малък дебютант в киното

Извън сцената и снимачната площадка Иванов е съпруг на балерината Марина Стоилова, която е част от трупата на Националния музикален театър „Стефан Македонски“. Двамата посрещат първото си дете през април 2023 г.

Синът им също се появява във „Гунди – Легенда за любовта“. Той изпълнява ролята на бебето Андрей Аспарухов, сина на футболната легенда. Така най-известният образ на Павел Иванов се оказва свързан не само с професионалния му път, но и с първата малка екранна поява на неговото семейство.

Самият актьор заявява, че предпочита да насочва силите си към български проекти. „Толкова много са неизиграните роли, които могат да се снимат в България“, казва Иванов, който продължава да съчетава театъра, киното, телевизията и семейния живот.

Източници: hotarena.net, telegraph.bg, nova.bg