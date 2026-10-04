Потребителски експеримент взриви TikTok: Касова бележка показа ръст на цените от близо 88% (ВИДЕО)

Касова бележка за 12,51 лева се превърна в 12 евро при повторно пазаруване на същите продукти. Експериментът е направен от студентката по архитектура Стефка Семерджиева, която пази бележки от януари 2021 и януари 2022 година.

Заедно с екип на NOVA тя влиза в същия магазин и търси същите артикули. В кошницата попадат авокадо, айсберг, спанак, хляб, яйца, пилешко месо, боб и паста.

„Пилешкото филе например тогава е било 7 лева, сега е 7 евро. Двойно“, казва Семерджиева. По думите ѝ пресните яйца са поскъпнали от 2,35 лева през 2022 година до 2,49 евро, а пастата от 90 стотинки вече струва 1 евро.

При фиксирания курс от 1 евро за 1,95583 лева сегашната сума от 12 евро се равнява на 23,47 лева. Това означава увеличение от около 87,6 процента спрямо първоначалните 12,51 лева. При отделните продукти ръстът е още по-голям – яйцата поскъпват с около 107 процента, а пастата с над 117 процента.

Експериментът и официалната статистика

Сравнението показва как са се променили цените на конкретни продукти, но не може да се приема като измерител на общата инфлация. Потребителската кошница на домакинствата включва стотици стоки и услуги, а цените им се променят с различна скорост.

По данни на Националния статистически институт натрупаната инфлация, измерена чрез индекса на потребителските цени, през август 2026 година спрямо август 2021 година е 43,2 процента. По хармонизирания индекс на потребителските цени увеличението за същия период е 37,6 процента. Експресната оценка на НСИ за септември отчита годишна инфлация от 5,6 процента.

Тези показатели обясняват защо официалната статистика и личната сметка от касовата бележка могат да се различават. Инфлационният индекс измерва средното изменение на цените в цялата кошница, докато конкретното домакинство усеща най-силно стоките, които купува често.

Проблеми по веригите на доставки

Икономистът Стоян Панчев свързва поскъпването с промените във веригите на доставки и с кризите на международните пазари.

„Конкретно тук е свързано с веригата на доставки. Спомняте си, че и в световен мащаб има проблеми с доставките на яйца. Имаше в САЩ една голяма криза“, обяснява Панчев.

При сравнение на цени от различни години значение имат и конкретният магазин, марката, грамажът, промоциите и моментът на покупката. Затова резултатът от експеримента показва реалното поскъпване на избрана кошница, но не доказва, че всички цени са се удвоили.

Източник: NOVA