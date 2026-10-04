Потребителски експеримент взриви TikTok: Касова бележка показа ръст на цените от близо 88% (ВИДЕО)

Касова бележка за 12,51 лева се превърна в 12 евро при повторно пазаруване на същите продукти. Експериментът е направен от студентката по архитектура Стефка Семерджиева, която пази бележки от януари 2021 и януари 2022 година.
Заедно с екип на NOVA тя влиза в същия магазин и търси същите артикули. В кошницата попадат авокадо, айсберг, спанак, хляб, яйца, пилешко месо, боб и паста.
„Пилешкото филе например тогава е било 7 лева, сега е 7 евро. Двойно“, казва Семерджиева. По думите ѝ пресните яйца са поскъпнали от 2,35 лева през 2022 година до 2,49 евро, а пастата от 90 стотинки вече струва 1 евро.
@stefisem_166 #инфлация #хранителнистоки #лидл #сравнявам #цени ♬ original sound - Стефка Семерджиева
При фиксирания курс от 1 евро за 1,95583 лева сегашната сума от 12 евро се равнява на 23,47 лева. Това означава увеличение от около 87,6 процента спрямо първоначалните 12,51 лева. При отделните продукти ръстът е още по-голям – яйцата поскъпват с около 107 процента, а пастата с над 117 процента.
@stefisem_166 Пазар 2022 vs 2026 #инфлация #хранителнистоки #лидл #сравнявам #цени ♬ original sound - Стефка Семерджиева
Експериментът и официалната статистика
Сравнението показва как са се променили цените на конкретни продукти, но не може да се приема като измерител на общата инфлация. Потребителската кошница на домакинствата включва стотици стоки и услуги, а цените им се променят с различна скорост.
По данни на Националния статистически институт натрупаната инфлация, измерена чрез индекса на потребителските цени, през август 2026 година спрямо август 2021 година е 43,2 процента. По хармонизирания индекс на потребителските цени увеличението за същия период е 37,6 процента. Експресната оценка на НСИ за септември отчита годишна инфлация от 5,6 процента.
Тези показатели обясняват защо официалната статистика и личната сметка от касовата бележка могат да се различават. Инфлационният индекс измерва средното изменение на цените в цялата кошница, докато конкретното домакинство усеща най-силно стоките, които купува често.
Проблеми по веригите на доставки
Икономистът Стоян Панчев свързва поскъпването с промените във веригите на доставки и с кризите на международните пазари.
„Конкретно тук е свързано с веригата на доставки. Спомняте си, че и в световен мащаб има проблеми с доставките на яйца. Имаше в САЩ една голяма криза“, обяснява Панчев.
При сравнение на цени от различни години значение имат и конкретният магазин, марката, грамажът, промоциите и моментът на покупката. Затова резултатът от експеримента показва реалното поскъпване на избрана кошница, но не доказва, че всички цени са се удвоили.
Източник: NOVA
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 100 милиона
12:16 04.10.2026
2 100 милиона
12:20 04.10.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #20
12:20 04.10.2026
4 .....
12:21 04.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 100 милиона
12:21 04.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Дааааа,
само някои се правят на ....
12:23 04.10.2026
10 1111
12:25 04.10.2026
11 Георги
12:27 04.10.2026
12 койдазнай
Коментиран от #19
12:30 04.10.2026
13 Малката и средната кошници
12:34 04.10.2026
14 Да не забравите!
12:34 04.10.2026
15 жижжи
12:42 04.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Цвете
12:47 04.10.2026
18 Господине
До коментар #16 от "Предположение":Момичето учи архитектура не музикално училище
Коментиран от #24
12:52 04.10.2026
19 хмм
До коментар #12 от "койдазнай":Аз пък си направих труда да проверя колко е поскъпнало филето в същия магазин (извън акция) за една година (период 10.2025г. - 10.2026 г.) Поскъпването е 21%.
13:03 04.10.2026
20 Мнение
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Очакваха, че когато ппдб-ейците и боковците им обещаваха да влязат в "клуба на богатите", в България ще потекат по улиците мед и масло, НО понеже избирателите на тия (евроатлантически) партии, или не влагат голяма мисъл за кого гласуват, или мисленето им е изкоренено с времето когато са получавали некви облаги от тия същите!
И сега стана точно това, което обясняваха от Възраждане, от Народна сила, и експерти като доц. Сарийски, проф. Ханке и др, а именно, че инфлацията в България ще стигне 80-100% понеже такъв е ефектът на почти всяка една страна приела еврото!!!
Сега въпросните евроатлантици, които ни обещаваха "клуба на богатите", е време да бъдат издирвани под дърво и камък да отговарят за обещанията и делата си!!!
13:04 04.10.2026
21 ДрайвингПлежър
1000 лева в заплата стана 450 евро
1000 лева в продукти стана 1200 евро
13:08 04.10.2026
22 Хъмпърцуца арменската шашарма
13:25 04.10.2026
23 Алчноста !
13:26 04.10.2026
24 Какъв Господине !
До коментар #18 от "Господине":Тук Има Само !
Крепостни Селяни !
13:31 04.10.2026
25 Констатация
13:40 04.10.2026
26 Румчо
13:42 04.10.2026
27 Редник
13:45 04.10.2026
28 Факти
13:48 04.10.2026