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Потребителски експеримент взриви TikTok: Касова бележка показа ръст на цените от близо 88% (ВИДЕО)
  Тема: Инфлацията

Потребителски експеримент взриви TikTok: Касова бележка показа ръст на цените от близо 88% (ВИДЕО)

4 Октомври, 2026 12:14 1 293 28

  • инфлация-
  • цени на храните-
  • потребителска кошница-
  • евро-
  • стефка семерджиева

Покупки за 12,51 лева през 2021 и 2022 г. струват 12 евро при повторното пазаруване

Потребителски експеримент взриви TikTok: Касова бележка показа ръст на цените от близо 88% (ВИДЕО) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Касова бележка за 12,51 лева се превърна в 12 евро при повторно пазаруване на същите продукти. Експериментът е направен от студентката по архитектура Стефка Семерджиева, която пази бележки от януари 2021 и януари 2022 година.

Заедно с екип на NOVA тя влиза в същия магазин и търси същите артикули. В кошницата попадат авокадо, айсберг, спанак, хляб, яйца, пилешко месо, боб и паста.

„Пилешкото филе например тогава е било 7 лева, сега е 7 евро. Двойно“, казва Семерджиева. По думите ѝ пресните яйца са поскъпнали от 2,35 лева през 2022 година до 2,49 евро, а пастата от 90 стотинки вече струва 1 евро.

@stefisem_166 #инфлация #хранителнистоки #лидл #сравнявам #цени ♬ original sound - Стефка Семерджиева

При фиксирания курс от 1 евро за 1,95583 лева сегашната сума от 12 евро се равнява на 23,47 лева. Това означава увеличение от около 87,6 процента спрямо първоначалните 12,51 лева. При отделните продукти ръстът е още по-голям – яйцата поскъпват с около 107 процента, а пастата с над 117 процента.

@stefisem_166 Пазар 2022 vs 2026 #инфлация #хранителнистоки #лидл #сравнявам #цени ♬ original sound - Стефка Семерджиева

Експериментът и официалната статистика

Сравнението показва как са се променили цените на конкретни продукти, но не може да се приема като измерител на общата инфлация. Потребителската кошница на домакинствата включва стотици стоки и услуги, а цените им се променят с различна скорост.

По данни на Националния статистически институт натрупаната инфлация, измерена чрез индекса на потребителските цени, през август 2026 година спрямо август 2021 година е 43,2 процента. По хармонизирания индекс на потребителските цени увеличението за същия период е 37,6 процента. Експресната оценка на НСИ за септември отчита годишна инфлация от 5,6 процента.

Тези показатели обясняват защо официалната статистика и личната сметка от касовата бележка могат да се различават. Инфлационният индекс измерва средното изменение на цените в цялата кошница, докато конкретното домакинство усеща най-силно стоките, които купува често.

Проблеми по веригите на доставки

Икономистът Стоян Панчев свързва поскъпването с промените във веригите на доставки и с кризите на международните пазари.

„Конкретно тук е свързано с веригата на доставки. Спомняте си, че и в световен мащаб има проблеми с доставките на яйца. Имаше в САЩ една голяма криза“, обяснява Панчев.

При сравнение на цени от различни години значение имат и конкретният магазин, марката, грамажът, промоциите и моментът на покупката. Затова резултатът от експеримента показва реалното поскъпване на избрана кошница, но не доказва, че всички цени са се удвоили.

Източник: NOVA


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 100 милиона

    29 2 Отговор
    Каква инфлация ви чака нищо не сте видели още , свет ще ви се завие

    12:16 04.10.2026

  • 2 100 милиона

    25 2 Отговор
    Големия трансфер на парични средства от бедни и средна класа към богати тепърва предстои и това ще стане тихомълком без никой да усети 😂😂🤭🥳😇

    12:20 04.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    20 2 Отговор
    Цените се изравниха в еврозоната.Вие какво сте очаквали?

    Коментиран от #20

    12:20 04.10.2026

  • 4 .....

    15 1 Отговор
    Ма заплатите не са ли в евро същите както като в лева?

    12:21 04.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 100 милиона

    4 3 Отговор
    Направете инфлацията свой приятел и никогс няма да сте нещастни. От инфлация се изкарват най много пари

    12:21 04.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дааааа,

    10 0 Отговор
    това е ясно отдавна
    само някои се правят на ....

    12:23 04.10.2026

  • 10 1111

    16 1 Отговор
    Лъснаха ви безобразните лъжи и манипулации!

    12:25 04.10.2026

  • 11 Георги

    21 0 Отговор
    подобни "експерименти" "взривяват" само заспалите медии. Всеки, който пазарува вижда двойните цени ежедневно.

    12:27 04.10.2026

  • 12 койдазнай

    2 10 Отговор
    На времето, за да станеш студент по архитектура, имаше сериозен изпит по математика. И без да заеш показателните функции, нямаше никакъв шанс. Ако студентката ги знаеше, ще да е наясно, че при 12% инфлация, за 6 години, цените се удвояват.

    Коментиран от #19

    12:30 04.10.2026

  • 13 Малката и средната кошници

    10 5 Отговор
    Толкова за кошничаря Гълъб и неговите разкази за непълноценни!

    12:34 04.10.2026

  • 14 Да не забравите!

    22 1 Отговор
    Благодарностите отправяйте към Бойко Тиквата! Той ви го набута с 200 еврото.

    12:34 04.10.2026

  • 15 жижжи

    11 2 Отговор
    Във Финландия цените са като тук, някои по-ниски. Но те взимат чисто поне 3000 евро. Ние - знаем си. Вече и услугите станаха като в Швейцария, за лично ходя по-рядко на фризьор, спях маникюра, на ресторант - много рядко ходя и т.н., но за колата ремонтите не мога да спра. Тока си нараства, газа, телефоните - също няма как да ги спреш от потребление. Кабелната я спрях още преди 3 години - и без това спират канали, скъпо е, даже и тия ефирните ТВ вече внегледам, защото пропагандата и тъппнята не спират. БНТ е от зле по-зле, вчера повтаряха две различни издания на Последния печели едновременно по БНТ 2 и БНТ 3. Дъно...Трупа се огромчно социално напрежение.

    12:42 04.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Цвете

    12 0 Отговор
    АЛО, ПАНЧЕВ, ЯЙЦАТА СА ОТ БЪЛГАРСКИ РУНТАВИ КОКОШКИ ,А НЕ ОТ АМЕРИКА?! ТИ, КАКВИ ЯЙЦА ПХАПВАШ ,МОЖЕ БИ ПЪДПЪДЪЧЕНИ ?????? ПРАВА Е ДАМАТА ,ВСИЧКО Е УВЕЛИЧЕНО ОКОЛО 80 % ЗА " ПОТРБИТЕЛСКАТА КОШНИЦА ,НО НЯМА НИКАКВА ВРЪЗКА С ЕВРОТО. В ГЕРМАНИЯ ДДС Е 7 % И ЗАТОВА ВСЕКИ МОЖЕ ДА СИ ПОХАПВА .ХРАНИТЕЛНИТЕ ВЕРИГИ НЕПРЕСТАННО НАМАЛЯВАТ СТОКИТЕ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ.

    12:47 04.10.2026

  • 18 Господине

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Предположение":

    Момичето учи архитектура не музикално училище

    Коментиран от #24

    12:52 04.10.2026

  • 19 хмм

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "койдазнай":

    Аз пък си направих труда да проверя колко е поскъпнало филето в същия магазин (извън акция) за една година (период 10.2025г. - 10.2026 г.) Поскъпването е 21%.

    13:03 04.10.2026

  • 20 Мнение

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Очакваха, че когато ппдб-ейците и боковците им обещаваха да влязат в "клуба на богатите", в България ще потекат по улиците мед и масло, НО понеже избирателите на тия (евроатлантически) партии, или не влагат голяма мисъл за кого гласуват, или мисленето им е изкоренено с времето когато са получавали некви облаги от тия същите!

    И сега стана точно това, което обясняваха от Възраждане, от Народна сила, и експерти като доц. Сарийски, проф. Ханке и др, а именно, че инфлацията в България ще стигне 80-100% понеже такъв е ефектът на почти всяка една страна приела еврото!!!

    Сега въпросните евроатлантици, които ни обещаваха "клуба на богатите", е време да бъдат издирвани под дърво и камък да отговарят за обещанията и делата си!!!

    13:04 04.10.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    10 1 Отговор
    Добре дошли в клуба на богатите! Носете пари, ще ви ги вземем!

    1000 лева в заплата стана 450 евро
    1000 лева в продукти стана 1200 евро

    13:08 04.10.2026

  • 22 Хъмпърцуца арменската шашарма

    2 0 Отговор
    дето мазно и нагло лъжеше за еврото дето го видите с камък да го замерите, както и останалите лъжци. ЕВРО ДА НЕ ИМ ОСТАНЕ В ДЖОБА, ЗА ЛЕКАРСТВА ДА СИ ДАВАТ И ПОСЛЕДНИЯ ЦЕНТ, МРЪЪСНИЦИ.

    13:25 04.10.2026

  • 23 Алчноста !

    1 0 Отговор
    Не Познава Граници !

    13:26 04.10.2026

  • 24 Какъв Господине !

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Господине":

    Тук Има Само !

    Крепостни Селяни !

    13:31 04.10.2026

  • 25 Констатация

    1 0 Отговор
    Помните ли Евро агитките по ТВ-то??? Де съ изпокриха тези му шмо ро ци, бе, да излязат и да ни обяснят: Що цените скочиха двойно и тройно след въвеждането на Еврото, и що вместо да забогатеем в клуба на богатите, обедняхме двойно и тройно!!!! --- ПС--- Ама и ние сме си виновни, когато трябваше да кажем своето твърдо НЕ като Народ, на въвеждането на еврото, седяхме, лежахме, гледахме и слушахме Пенсионерите по ТВ-то, които видите ли - "немали нищо против еврото, напротив...", ся, всички ревем!!!! Речено е: П. народ слаба държава! Ха, честито!!!

    13:40 04.10.2026

  • 26 Румчо

    0 0 Отговор
    Прогресираме, братя !

    13:42 04.10.2026

  • 27 Редник

    0 0 Отговор
    Това е истината. Всичко е двойно. Но не от 2022 а от 2025.

    13:45 04.10.2026

  • 28 Факти

    0 0 Отговор
    Май с ПП-ДБ бяхме най-добре. Плащайте сега на Крадев двойно.

    13:48 04.10.2026