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Синът на Весела Лечева погребал със себе си биткойни за 2 млн. евро

Синът на Весела Лечева погребал със себе си биткойни за 2 млн. евро

2 Август, 2026 17:32 2 205 39

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  • евро

„Никой от семейството му не разполага с тъй наречения „секретен ключ.", разказа запознат с казуса

Синът на Весела Лечева погребал със себе си биткойни за 2 млн. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Трагично загиналият след падане от джет в Егейско море единствен син на Весела Лечева – Мартин Велев, погреба със себе си дигитални финансови активи за над 2 милиона евро, пише hotarena.net.

Седмици след нелепата смърт на 36-годишният бизнесмен се оказа, че овдовялата му половинка Ана-Мария не може да получи достъп до дигиталния му портфейл с биткойни и внушителното богатство от криптовалута най-вероятно ще бъде загубено завинаги.

Голяма част от криптоактивите на Мартин Велев ще бъдат спасени, тъй като синът на Весела Лечева е притежавал портфейли в централизираните борси за покупко-продажба на виртуална валута Binance и Coinbase на обща стойност от близо 5 милиона евро. Тези платформи позволяват наследяването на виртуалните активи при смърт, или при настъпване на други извънредни събития.

След смъртта на сина на Весела Лечева, от семейството му са стартирали процедура по прехвърлянето на наличната му криптовалута в платформите в нови дигитални портфейли, прилагайки смъртния акт на Мартин Велев и официално удостоверение за наследствените му права.

Не така обаче стои въпроса с личния дигитален портфейл на покойния син на Весела Лечева, открит от него преди близо 15 години. Твърди се, че Мартин Велев притежава над 35 биткойна, с които обаче не е търгувал, а само е купувал през годините и не ги е прехвърлил към портфейлите си в международните крипто борси, вероятно оставяйки ги като лични свои спестявавия за „черни дни“.

„Никой от семейството му не разполага с тъй наречения „секретен ключ“ – фраза от 24 думи, която след изписването ѝ позволява отключването на хардуерния портфейл и въвеждането на последващия ПИН код. В случай, че секретните ключове не бъдат открити, биткойните за над 2 милиона евро ще останат завинаги заключени, тъй като нито една институция или компания в целия свят не може да нулира парола или да възстанови достъп до децентрализиран дигитален крипто портфейл“, разказа пред „Уикенд“ запознат с казуса с биткойните на Мартин Велев.

Засега издирването на секретната парола с 24 думи, която да отключи дигиталния порфейл на загиналият бизнесмен, не е приоритет за почерненото му семейство. Възможно е синът на Весела Лечева да е оставил паролата в банков сейф, някъде в дома си, или пък в офиса си. Друг вариант е паролата да е записана в някое от дигиталните приложения на мобилния му телефон, които обаче също са защитени с пин-кодове.

Мартин Велев, единственият син на шефката на Българския олимийски комитет Весела Лечева, загуби живота си на 10 юли след падане от джет в морето пред плажа на стопанисвания от семейството му къмпинг „Порто Елеа“ на гръцкия полуостров Халкидики. Тогава голяма вълна преобърна водния му скутер, а при падането Мартин си удари главата в джета, изгуби съзнание и потъна на 12-метрова дълбочина в бурните води на Егейско море. Според становището на лекарите в здравния център Агиос Николаос, констатирали смъртта му, синът на Весела Лечева е починал от удавяне. Той е управлявал джета без спасителна жилетка, която малко преди трагедията предоставил на 13-годишния син на свой приятел.

Десет дни след нелепата и трагична смърт на Мартин Велев, овдовялата му половинка Ана-Мария роди втората му дъщеря. Първата внучка на Весела Лечева – Ваяна, се роди през есента на 2022 г. По зла ирония на съдбата, Мартин Велев загуби живота си на датата, на която преди 19 години наемен убиец простреля в главата неговия баща Манол Велев.

След смъртта на сина на Весела Лечева, семейната бизнес империя за над 300 милиона евро, ще бъде управлявана от неговия вуйчо Даниел. Братът на Манол Велев беше пълноправен съдружник на своя племенник в над 30 дружества - хазартни и застрахователни компании, фирми за бързи кредити, луксозно строителство, хотелски и туристически услуги.

Източник: hotarena.net


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    35 6 Отговор
    Какво извращение!? Детето им умряло, те парите му търсят!!!

    Коментиран от #4, #8, #12

    17:34 02.08.2026

  • 2 Мъка и тъга

    24 1 Отговор
    Горките, събират си центровете.

    17:36 02.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ами така става

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Той така и така умрял, дай ние да се възползваме поне. Ама нъц.

    Коментиран от #9

    17:37 02.08.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    20 1 Отговор
    Е, те тоя буквално си ги е отнесъл в гроба кинтите.

    Коментиран от #20, #21

    17:38 02.08.2026

  • 6 Наглост без край на БКП

    25 8 Отговор
    КОЙ комунист не е е престъпник, крадец на милиони и мерзавец? КОЙ? Не малко комунисти са убийци, брутални иеебзскрупулни убий;и! Та тази "любимка" на Фатмака е една от тях! Тя и мъжът й Манол, дето седя 10 години като расетние, като жив труп, ограбиха и съсипаха толкова бизнеси и фирми, и толкова хора оставиха на улицата! Само че, дано "Веселаат вдовица" да е разбрала, колкото и невъзможна да е за фанатик-комунист, че Бог " забавя,ама не забравя" и им го върна и на двамата! Върна им го с лихвите!

    17:40 02.08.2026

  • 7 Фамилията

    16 2 Отговор
    му имат да връщат ресто

    Коментиран от #11

    17:41 02.08.2026

  • 8 Един

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Е дай пък да ги оставят на банките.

    17:43 02.08.2026

  • 9 Атина Паднала

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ами така става":

    Не е имрял а се е самоубил със удавяне.

    17:45 02.08.2026

  • 10 Севда

    16 1 Отговор
    Откъдето дошли, там отишли!
    Карма!

    17:49 02.08.2026

  • 11 Плюс

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "Фамилията":

    сегашния мъж на майка му , влязал под кожата на Радев и даващ акъл за всичко. Кога би започнал борба срещу олигархията ? Че нали Ушевия , изключител мошеник , Свинаря и "главните" в заверата са в кюпа и за 1000 години затвор ?

    17:51 02.08.2026

  • 12 безумен

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    ужас..

    17:51 02.08.2026

  • 13 Булпсихопатъ

    16 0 Отговор
    Проблема на дигиталните богаташи... И параноята само помага да умреш невероятно богат. Прах при праха. Биткойн при битбибит.
    Слушайте бабите и дедите: яж ,пий и си носи новите дрехи. Това дето остава ще го изядат и изпият без тебе.

    17:52 02.08.2026

  • 14 Урко

    2 2 Отговор
    Да му мислят, прощават и отписват многото финансови помощници във всяко едно финансово начинание! Рундьо, Копринков, Ушев...!
    Бълха ги ухапала фамилията!

    17:54 02.08.2026

  • 15 НИЩО МУ НЯМА

    2 0 Отговор
    Е НАЛИ ИМА МАНТРА
    ЧЕ НИКОЙ НИЩО НЕ
    ОТНАСЯ НА ОНЗИ СВЯТ А 🤔...
    ИНТЕРЕСНО ОНЗИ АДВУКАТ
    С ПОРХЕТО ЗА ЗА 1873лв.
    КИТАЙСКО КАРГО ЛИ ЩЕ ПОЛЗВА....

    Коментиран от #22

    17:55 02.08.2026

  • 16 ейтва е българщината

    10 1 Отговор
    значи не е рев че умряло детето а рев че нвмогат да му изсмучат парите..?!?!?

    17:57 02.08.2026

  • 17 Дик диверсанта

    14 1 Отговор
    Цитат:
    "По зла ирония на съдбата, Мартин Велев загуби живота си на датата, на която преди 19 години наемен убиец простреля в главата неговия баща Манол Велев."

    Едва ли е зла ирония.

    17:58 02.08.2026

  • 18 Братът

    7 1 Отговор
    на баща му му е чичо , не вуйчо -до аФтора !

    17:59 02.08.2026

  • 19 Запознат

    9 1 Отговор
    Ключ към студен портфейл с толкова биткойн се държии в обществен или държавен трезор. Това са лъжи че не знаят къде в ключа.

    17:59 02.08.2026

  • 20 не се тревожи

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Евгени от Алфапласт":

    хакерите ще ги прилапат

    Коментиран от #25

    17:59 02.08.2026

  • 21 Голям смях

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Евгени от Алфапласт":

    А оставил 30 милиона евро.

    18:02 02.08.2026

  • 22 Голям смях

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "НИЩО МУ НЯМА":

    Но е оставил 30 милиона евро....

    Коментиран от #27

    18:04 02.08.2026

  • 23 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    5 1 Отговор
    Тази е от нашето котило.

    18:05 02.08.2026

  • 24 Смърфиета

    5 1 Отговор
    Ами значи е заделил нещо и за 13-годищното, на името на свой приятел.
    След пет години, никой няма да пита детето или приятелят му защо геномът съответства на този на приятеля, а не на Велевият род. Когато зад серия големи богатства стоят и серия големи престъпления, все някой накрая страда по-зле, отколкото при обстоятелства на раждане в обикновена среда. Иначе какво беше, "всички сме хора на този свят", Тони Дачева. Нали така. Но серията самозабрава и злочпотрэби започва със сигорност по-рано във времевият континоум.

    18:06 02.08.2026

  • 25 Никой не казва

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "не се тревожи":

    Ще прилапат някакви си 5 милиона евро. Ама са останали за ползване бизнес за 30 милиона евро.

    18:06 02.08.2026

  • 26 Запознат

    2 0 Отговор
    А бе лудите , вие вярвате ли че отракан инвеститор ще държи 35 биткойна на борсата бинанс или койнбейс ? Ако крашне борсата активите отиват на кино. Такава численост цифрово злато се държи на студен портфейл.

    Коментиран от #31

    18:07 02.08.2026

  • 27 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Голям смях":

    Вероятно са толкова. Милиарди чак, едва ли има човек, който да може да смята, който да го вярва. Освен ако не е учил специалност "Икономика и енергетика"

    Коментиран от #30

    18:08 02.08.2026

  • 28 Когато почина един професор който

    2 1 Отговор
    Си правеше само лети златни пломби
    Неговите близки казаха" то телено го няма, ние няма да търсим юларчето"
    За съжаление си отиде един млад и способен човек, мир на Духът му .
    Мисля си за съвпадението на датата със загубата на неговия баща.
    Също така, мисля, че в голямата тревога на близките е трудно, но мисля че ще се открие следата.
    Времето ще я подскаже; тези деца няма да бъдат ощетени защото той е бил честен човек.
    Мир на Духът му !!!

    18:09 02.08.2026

  • 29 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор
    Биткойни никога не се губят.
    Те са някъде в интернет пространството и някой ша ги прилапа.

    18:09 02.08.2026

  • 30 Трол

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Смърфиета":

    Или "ВиК и енергетика", ама не в Свищов, а в техникум и после в Националният военен у-тет, да ме прощава Г-д.

    Коментиран от #37

    18:10 02.08.2026

  • 31 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Запознат":

    Като каза, та се сетих. Някой разбра ли какво стана с ония 213 519 биткойна? Когато "Бацко 3" беше на власт?

    18:11 02.08.2026

  • 32 Цензура

    0 0 Отговор
    НИКОЙ не си помни наизуст думичките. Трябва да е луд дори да опита. Записал ги е някъде, но явно не знаят къде.

    18:12 02.08.2026

  • 33 Шорт

    2 0 Отговор
    Еи не се накрадоха бе! Така и не разбраха че ковчезите нямат ремаркета!

    18:14 02.08.2026

  • 34 Буда

    1 0 Отговор
    Тежката карма на рода ще продължава. Баща, син, внуци и т.н. Много грехове и убийства има рода да изкупува

    Коментиран от #38, #39

    18:17 02.08.2026

  • 35 Баш Майстора

    0 0 Отговор
    Това да го четат ИТ програмистите ,но ако беше реален луксозен имот за 2 милиона , ама се сетих и за GTA .....00000

    18:17 02.08.2026

  • 36 Янко

    0 0 Отговор
    Че 2 милиона му бяха само джобните на това момче

    18:18 02.08.2026

  • 37 Трол от Суходол

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Трол":

    "Свищов" е туморно образувание на румънските и израелските тайни служби, ама къде иначе да учат децата от Северна българия (Румуния трансданубяска). Защо не сложат "Свищов" в Хасково да речем. Ама ще се образоват и ще се научат да смятат дроби. Айде, поне "Пернищкият университет по технологии, компютри и архитектура" не се реализира по организационни причини навремето, но това не е утешение, защото Вузове с подобен профил функционират и в София, У-бит и Виас, и ако вторият е въпреки всичко елитен, първият не е.

    18:19 02.08.2026

  • 38 Трол от Суходол

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Буда":

    Родът по тази линия е прекъснал. И детето не е от него.
    Щом някой знае за друг, че има крипто, нали знаете в до 5-то на всеки дявол има пръста на друг дявол, а с такива родители, не е само това. Може да е започнало с търсене на оправячи за някоя липсваща италианска или немска кола в началото на деведесетте, с построяване къща на морето с парите от бизимиса, и свършва при Илко Ешкенази ако се вярва на пресата в деня на стрелбата срещу Велев баща. Много вони. Но, всички сме хора на този свят, и бедни и богати и носим чувства святи, тука въпросът е във греховностния товар. За това ваксина има: умереност.

    18:25 02.08.2026

  • 39 Трол от Суходол

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Буда":

    Намерил кой да се обади. Дръж си Калушев и прерожденците до лявото си коляно в Нирваната и не се обаждай. Ние дето не сме от вас, не можеме и до райските врата да се докопаме. И то не до ипилирвани райски врата, а само позабръснати така малко или съвсем трънливи.

    18:28 02.08.2026