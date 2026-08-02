Синът на Весела Лечева погребал със себе си биткойни за 2 млн. евро

Трагично загиналият след падане от джет в Егейско море единствен син на Весела Лечева – Мартин Велев, погреба със себе си дигитални финансови активи за над 2 милиона евро, пише hotarena.net.
Седмици след нелепата смърт на 36-годишният бизнесмен се оказа, че овдовялата му половинка Ана-Мария не може да получи достъп до дигиталния му портфейл с биткойни и внушителното богатство от криптовалута най-вероятно ще бъде загубено завинаги.
Голяма част от криптоактивите на Мартин Велев ще бъдат спасени, тъй като синът на Весела Лечева е притежавал портфейли в централизираните борси за покупко-продажба на виртуална валута Binance и Coinbase на обща стойност от близо 5 милиона евро. Тези платформи позволяват наследяването на виртуалните активи при смърт, или при настъпване на други извънредни събития.
След смъртта на сина на Весела Лечева, от семейството му са стартирали процедура по прехвърлянето на наличната му криптовалута в платформите в нови дигитални портфейли, прилагайки смъртния акт на Мартин Велев и официално удостоверение за наследствените му права.
Не така обаче стои въпроса с личния дигитален портфейл на покойния син на Весела Лечева, открит от него преди близо 15 години. Твърди се, че Мартин Велев притежава над 35 биткойна, с които обаче не е търгувал, а само е купувал през годините и не ги е прехвърлил към портфейлите си в международните крипто борси, вероятно оставяйки ги като лични свои спестявавия за „черни дни“.
„Никой от семейството му не разполага с тъй наречения „секретен ключ“ – фраза от 24 думи, която след изписването ѝ позволява отключването на хардуерния портфейл и въвеждането на последващия ПИН код. В случай, че секретните ключове не бъдат открити, биткойните за над 2 милиона евро ще останат завинаги заключени, тъй като нито една институция или компания в целия свят не може да нулира парола или да възстанови достъп до децентрализиран дигитален крипто портфейл“, разказа пред „Уикенд“ запознат с казуса с биткойните на Мартин Велев.
Засега издирването на секретната парола с 24 думи, която да отключи дигиталния порфейл на загиналият бизнесмен, не е приоритет за почерненото му семейство. Възможно е синът на Весела Лечева да е оставил паролата в банков сейф, някъде в дома си, или пък в офиса си. Друг вариант е паролата да е записана в някое от дигиталните приложения на мобилния му телефон, които обаче също са защитени с пин-кодове.
Мартин Велев, единственият син на шефката на Българския олимийски комитет Весела Лечева, загуби живота си на 10 юли след падане от джет в морето пред плажа на стопанисвания от семейството му къмпинг „Порто Елеа“ на гръцкия полуостров Халкидики. Тогава голяма вълна преобърна водния му скутер, а при падането Мартин си удари главата в джета, изгуби съзнание и потъна на 12-метрова дълбочина в бурните води на Егейско море. Според становището на лекарите в здравния център Агиос Николаос, констатирали смъртта му, синът на Весела Лечева е починал от удавяне. Той е управлявал джета без спасителна жилетка, която малко преди трагедията предоставил на 13-годишния син на свой приятел.
Десет дни след нелепата и трагична смърт на Мартин Велев, овдовялата му половинка Ана-Мария роди втората му дъщеря. Първата внучка на Весела Лечева – Ваяна, се роди през есента на 2022 г. По зла ирония на съдбата, Мартин Велев загуби живота си на датата, на която преди 19 години наемен убиец простреля в главата неговия баща Манол Велев.
След смъртта на сина на Весела Лечева, семейната бизнес империя за над 300 милиона евро, ще бъде управлявана от неговия вуйчо Даниел. Братът на Манол Велев беше пълноправен съдружник на своя племенник в над 30 дружества - хазартни и застрахователни компании, фирми за бързи кредити, луксозно строителство, хотелски и туристически услуги.
Източник: hotarena.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #4, #8, #12
17:34 02.08.2026
2 Мъка и тъга
17:36 02.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ами така става
До коментар #1 от "Пич":Той така и така умрял, дай ние да се възползваме поне. Ама нъц.
Коментиран от #9
17:37 02.08.2026
5 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #20, #21
17:38 02.08.2026
6 Наглост без край на БКП
17:40 02.08.2026
7 Фамилията
Коментиран от #11
17:41 02.08.2026
8 Един
До коментар #1 от "Пич":Е дай пък да ги оставят на банките.
17:43 02.08.2026
9 Атина Паднала
До коментар #4 от "Ами така става":Не е имрял а се е самоубил със удавяне.
17:45 02.08.2026
10 Севда
Карма!
17:49 02.08.2026
11 Плюс
До коментар #7 от "Фамилията":сегашния мъж на майка му , влязал под кожата на Радев и даващ акъл за всичко. Кога би започнал борба срещу олигархията ? Че нали Ушевия , изключител мошеник , Свинаря и "главните" в заверата са в кюпа и за 1000 години затвор ?
17:51 02.08.2026
12 безумен
До коментар #1 от "Пич":ужас..
17:51 02.08.2026
13 Булпсихопатъ
Слушайте бабите и дедите: яж ,пий и си носи новите дрехи. Това дето остава ще го изядат и изпият без тебе.
17:52 02.08.2026
14 Урко
Бълха ги ухапала фамилията!
17:54 02.08.2026
15 НИЩО МУ НЯМА
ЧЕ НИКОЙ НИЩО НЕ
ОТНАСЯ НА ОНЗИ СВЯТ А 🤔...
ИНТЕРЕСНО ОНЗИ АДВУКАТ
С ПОРХЕТО ЗА ЗА 1873лв.
КИТАЙСКО КАРГО ЛИ ЩЕ ПОЛЗВА....
Коментиран от #22
17:55 02.08.2026
16 ейтва е българщината
17:57 02.08.2026
17 Дик диверсанта
"По зла ирония на съдбата, Мартин Велев загуби живота си на датата, на която преди 19 години наемен убиец простреля в главата неговия баща Манол Велев."
Едва ли е зла ирония.
17:58 02.08.2026
18 Братът
17:59 02.08.2026
19 Запознат
17:59 02.08.2026
20 не се тревожи
До коментар #5 от "Евгени от Алфапласт":хакерите ще ги прилапат
Коментиран от #25
17:59 02.08.2026
21 Голям смях
До коментар #5 от "Евгени от Алфапласт":А оставил 30 милиона евро.
18:02 02.08.2026
22 Голям смях
До коментар #15 от "НИЩО МУ НЯМА":Но е оставил 30 милиона евро....
Коментиран от #27
18:04 02.08.2026
23 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
18:05 02.08.2026
24 Смърфиета
След пет години, никой няма да пита детето или приятелят му защо геномът съответства на този на приятеля, а не на Велевият род. Когато зад серия големи богатства стоят и серия големи престъпления, все някой накрая страда по-зле, отколкото при обстоятелства на раждане в обикновена среда. Иначе какво беше, "всички сме хора на този свят", Тони Дачева. Нали така. Но серията самозабрава и злочпотрэби започва със сигорност по-рано във времевият континоум.
18:06 02.08.2026
25 Никой не казва
До коментар #20 от "не се тревожи":Ще прилапат някакви си 5 милиона евро. Ама са останали за ползване бизнес за 30 милиона евро.
18:06 02.08.2026
26 Запознат
Коментиран от #31
18:07 02.08.2026
27 Смърфиета
До коментар #22 от "Голям смях":Вероятно са толкова. Милиарди чак, едва ли има човек, който да може да смята, който да го вярва. Освен ако не е учил специалност "Икономика и енергетика"
Коментиран от #30
18:08 02.08.2026
28 Когато почина един професор който
Неговите близки казаха" то телено го няма, ние няма да търсим юларчето"
За съжаление си отиде един млад и способен човек, мир на Духът му .
Мисля си за съвпадението на датата със загубата на неговия баща.
Също така, мисля, че в голямата тревога на близките е трудно, но мисля че ще се открие следата.
Времето ще я подскаже; тези деца няма да бъдат ощетени защото той е бил честен човек.
Мир на Духът му !!!
18:09 02.08.2026
29 ГОЛЕМ СМЕХ
Те са някъде в интернет пространството и някой ша ги прилапа.
18:09 02.08.2026
30 Трол
До коментар #27 от "Смърфиета":Или "ВиК и енергетика", ама не в Свищов, а в техникум и после в Националният военен у-тет, да ме прощава Г-д.
Коментиран от #37
18:10 02.08.2026
31 Евгени от Алфапласт
До коментар #26 от "Запознат":Като каза, та се сетих. Някой разбра ли какво стана с ония 213 519 биткойна? Когато "Бацко 3" беше на власт?
18:11 02.08.2026
32 Цензура
18:12 02.08.2026
33 Шорт
18:14 02.08.2026
34 Буда
Коментиран от #38, #39
18:17 02.08.2026
35 Баш Майстора
18:17 02.08.2026
36 Янко
18:18 02.08.2026
37 Трол от Суходол
До коментар #30 от "Трол":"Свищов" е туморно образувание на румънските и израелските тайни служби, ама къде иначе да учат децата от Северна българия (Румуния трансданубяска). Защо не сложат "Свищов" в Хасково да речем. Ама ще се образоват и ще се научат да смятат дроби. Айде, поне "Пернищкият университет по технологии, компютри и архитектура" не се реализира по организационни причини навремето, но това не е утешение, защото Вузове с подобен профил функционират и в София, У-бит и Виас, и ако вторият е въпреки всичко елитен, първият не е.
18:19 02.08.2026
38 Трол от Суходол
До коментар #34 от "Буда":Родът по тази линия е прекъснал. И детето не е от него.
Щом някой знае за друг, че има крипто, нали знаете в до 5-то на всеки дявол има пръста на друг дявол, а с такива родители, не е само това. Може да е започнало с търсене на оправячи за някоя липсваща италианска или немска кола в началото на деведесетте, с построяване къща на морето с парите от бизимиса, и свършва при Илко Ешкенази ако се вярва на пресата в деня на стрелбата срещу Велев баща. Много вони. Но, всички сме хора на този свят, и бедни и богати и носим чувства святи, тука въпросът е във греховностния товар. За това ваксина има: умереност.
18:25 02.08.2026
39 Трол от Суходол
До коментар #34 от "Буда":Намерил кой да се обади. Дръж си Калушев и прерожденците до лявото си коляно в Нирваната и не се обаждай. Ние дето не сме от вас, не можеме и до райските врата да се докопаме. И то не до ипилирвани райски врата, а само позабръснати така малко или съвсем трънливи.
18:28 02.08.2026