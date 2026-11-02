Сандвич за 13 долара предизвика икономически спор в Ливан

Сандвич за 13 долара превърна обикновено хранене в повод за икономически дебат в Ливан. Продуктът се предлага в модерен ресторант като по-здравословна версия на традиционния шиш таук, но цената му е почти два пъти по-висока от тази на обичайния сандвич с пилешко месо.

Разликата поставя въпроса доколко подобни предложения са достъпни за хората в страна, в която цената на храната е сред най-чувствителните теми за домакинствата. За едни сандвичът е пример за промяна в потребителските вкусове и търсенето на по-качествени продукти. За други той показва колко трудно е модерната ресторантска храна да остане достъпна.

Традиционна рецепта с премиум цена

Шиш таук обикновено се приготвя с мариновано пилешко месо и е сред популярните ястия в Ливан. Новата версия запазва връзката с познатата храна, но е позиционирана като по-съвременен и по-здравословен продукт. Цената от 13 долара обаче я отдалечава от ежедневната храна, с която сандвичът се сравнява.

Именно това превръща продукта в повече от ресторантска новост. Той се оказва част от спор за това какво означава достъпна храна в Ливан и колко могат да плащат потребителите за промяна в рецептата, съставките и начина на предлагане.

Цената разделя потребителите

Случаят показва сблъсъка между традиционната кухня и новия модел на градските ресторанти, които предлагат познати ястия в по-скъп вариант. Докато класическият пилешки сандвич остава ориентир за достъпност, новото предложение се продава като продукт с по-висока стойност.

Репортажът на CNN със Салма Абделазиз представя цената на сандвича като повод да се говори за по-широките икономически промени в Ливан. В центъра на дебата остава простият въпрос: кога една традиционна храна престава да бъде ежедневен избор и се превръща в скъп ресторантски продукт.

Източници: cnn.com