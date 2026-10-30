Силвена Роу: 7 храни в България са по-скъпи отколкото в Дубай (СНИМКИ)

Седем от 11 основни хранителни продукта са по-скъпи в България, отколкото в Дубай, според сравнение на готвачката Силвена Роу. Тя е използвала редовни цени без промоции от Carrefour в Дубай и Kaufland в България, като стойностите са изчислени за килограм, литър или 10 яйца.
В списъка на продуктите, които според нея струват по-малко в Дубай, попадат хлябът, прясното мляко, яйцата, лимоните, доматите, зехтинът и киселото мляко. За кулинарката именно разликата при последния продукт е най-шокираща.
„Най-големият шок за мен е киселото мляко. България е родината на киселото мляко, а то е по-скъпо у нас, отколкото в Дубай“, коментира Силвена Роу.
Единствено изключение
Сред положителните примери Роу откроява ориза Krina. По думите ѝ един килограм от марката е по-евтин от килограм обикновен ориз в Дубай, въпреки че на местния пазар оризът се предлага и на едро на по-ниски цени.
„С гордост ще кажа за ориза. В Дубай оризът се купува и на едро, на много по-ниски цени, но качеството на Krina е ненадминато“, посочва тя.
Сравнението е направено по цени от два различни източника: официалния сайт на Carrefour за Дубай и партньорска платформа за доставки за Kaufland в България. Това означава, че данните представят конкретна съпоставка на избрани продукти, а не официално изследване на средните цени на храните в двете държави.
Силвена Роу обръща внимание и на ценовия контрол в Обединените арабски емирства. Според изложеното от нея там се наблюдават девет категории основни храни, сред които яйца, млечни продукти, ориз, захар, птиче месо, хляб и олио. Тя посочва още, че повишаването на цените в тези категории изисква одобрение от компетентното министерство, а държавна платформа следи ежедневно над 8000 продукта в 525 магазина.
Готвачката свързва логистичните разходи в Дубай с необходимостта част от вноса да преминава по обходни маршрути заради затварянето на Ормузкия проток. Въпреки това според нея редица основни храни остават по-евтини там.
В качеството си на експерт-съветник към Комисията по земеделието, храните и горите в Народното събрание Силвена Роу настоява за повече прозрачност при формирането на крайните цени.
„Как е възможно това? Защо у нас, където нямаме тези допълнителни трудности, а сме страна, която сама произвежда храна, цените по рафтовете продължават да са по-високи?“, пита тя.
Звездната кулинарка отправя въпросите си към търговците на едро и големите търговски вериги и настоява да се вижда каква е цената на продукта при производителя и каква сума плаща крайният потребител.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 Тик-Ток
14:03 30.10.2026
6 Гост
14:03 30.10.2026
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8 Остави това
Коментиран от #10
14:05 30.10.2026
9 Хммк
14:08 30.10.2026
10 Тик-Ток
До коментар #8 от "Остави това":То има ли нещо в България което западните мародери да не са плячкосали
14:09 30.10.2026
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14 666
14:17 30.10.2026
15 В България
14:18 30.10.2026
16 плевенчанин
14:20 30.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 големсмях
14:40 30.10.2026
21 Разбирач
14:43 30.10.2026