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Силвена Роу: 7 храни в България са по-скъпи отколкото в Дубай (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Силвена Роу: 7 храни в България са по-скъпи отколкото в Дубай (СНИМКИ)

30 Октомври, 2026 13:59 1 300 21

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  • дубай-
  • кисело мляко-
  • българия

Готвачката сравни редовните цени на 11 продукта и постави въпроса защо киселото мляко у нас струва повече

Силвена Роу: 7 храни в България са по-скъпи отколкото в Дубай (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Седем от 11 основни хранителни продукта са по-скъпи в България, отколкото в Дубай, според сравнение на готвачката Силвена Роу. Тя е използвала редовни цени без промоции от Carrefour в Дубай и Kaufland в България, като стойностите са изчислени за килограм, литър или 10 яйца.

В списъка на продуктите, които според нея струват по-малко в Дубай, попадат хлябът, прясното мляко, яйцата, лимоните, доматите, зехтинът и киселото мляко. За кулинарката именно разликата при последния продукт е най-шокираща.

„Най-големият шок за мен е киселото мляко. България е родината на киселото мляко, а то е по-скъпо у нас, отколкото в Дубай“, коментира Силвена Роу.

Единствено изключение

Сред положителните примери Роу откроява ориза Krina. По думите ѝ един килограм от марката е по-евтин от килограм обикновен ориз в Дубай, въпреки че на местния пазар оризът се предлага и на едро на по-ниски цени.

„С гордост ще кажа за ориза. В Дубай оризът се купува и на едро, на много по-ниски цени, но качеството на Krina е ненадминато“, посочва тя.

Сравнението е направено по цени от два различни източника: официалния сайт на Carrefour за Дубай и партньорска платформа за доставки за Kaufland в България. Това означава, че данните представят конкретна съпоставка на избрани продукти, а не официално изследване на средните цени на храните в двете държави.

Силвена Роу обръща внимание и на ценовия контрол в Обединените арабски емирства. Според изложеното от нея там се наблюдават девет категории основни храни, сред които яйца, млечни продукти, ориз, захар, птиче месо, хляб и олио. Тя посочва още, че повишаването на цените в тези категории изисква одобрение от компетентното министерство, а държавна платформа следи ежедневно над 8000 продукта в 525 магазина.

Готвачката свързва логистичните разходи в Дубай с необходимостта част от вноса да преминава по обходни маршрути заради затварянето на Ормузкия проток. Въпреки това според нея редица основни храни остават по-евтини там.

В качеството си на експерт-съветник към Комисията по земеделието, храните и горите в Народното събрание Силвена Роу настоява за повече прозрачност при формирането на крайните цени.

„Как е възможно това? Защо у нас, където нямаме тези допълнителни трудности, а сме страна, която сама произвежда храна, цените по рафтовете продължават да са по-високи?“, пита тя.

Звездната кулинарка отправя въпросите си към търговците на едро и големите търговски вериги и настоява да се вижда каква е цената на продукта при производителя и каква сума плаща крайният потребител.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тик-Ток

    10 3 Отговор
    Тая малоумна патица да го каже това на Тиквата Прасето и Простокирчовците които докараха и чумата и холерата в България с юрото

    14:03 30.10.2026

  • 6 Гост

    12 4 Отговор
    Да ама ние сме в клуба на богатите, а Дубай не са.

    14:03 30.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Остави това

    13 0 Отговор
    Имаме много минерални извори, а минералната вода в бутилки е най-скъпата в Европа. Минералната вода на България беше подарена на концесионери: Банкя-американци , Девин- белгийци, Велинград- поляци, евреите също искаха да купят извори, не знам кои са техни . Картел и всички имат еднаква цена на водата по магазините.

    Коментиран от #10

    14:05 30.10.2026

  • 9 Хммк

    4 4 Отговор
    как иначе да се похвали че е ходила в Дубай

    14:08 30.10.2026

  • 10 Тик-Ток

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Остави това":

    То има ли нещо в България което западните мародери да не са плячкосали

    14:09 30.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 666

    1 3 Отговор
    Те ако са само 7 ще те разцелуваме

    14:17 30.10.2026

  • 15 В България

    5 4 Отговор
    Се краде от копувача

    14:18 30.10.2026

  • 16 плевенчанин

    4 4 Отговор
    Българският търгаш дере яко. Всеки иска да забогатее за един ден.

    14:20 30.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 големсмях

    0 1 Отговор
    А 77 храни са по-скъпи в Дубай.

    14:40 30.10.2026

  • 21 Разбирач

    1 0 Отговор
    Нормално. Сигурно и хотел на нощувка под 100 евро може да се намери. Никой не иска да ходи там при Шахедите

    14:43 30.10.2026