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Остри критики срещу Zara заради детски костюм, напомнящ Аушвиц (СНИМКА)

Остри критики срещу Zara заради детски костюм, напомнящ Аушвиц (СНИМКА)

4 Октомври, 2026 12:44 817 9

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  • детски костюм-
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  • холокост-
  • хелоуин

Потребители сравниха сиво-синия тоалет за Хелоуин с униформите на затворниците от нацистките лагери

Остри критики срещу Zara заради детски костюм, напомнящ Аушвиц (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Испанската марка Zara беше подложена на остра критика заради детски костюм за Хелоуин, който според потребители напомня униформите, носени от затворниците в Аушвиц. Сиво-синият комплект „Kids’ Halloween Groom“ се продаваше онлайн във Великобритания за 39,99 паунда. Костюмът вече не фигурира на британския сайт на компанията.

Остри критики срещу Zara заради детски костюм, напомнящ Аушвиц (СНИМКА)
Снимка: Интернет

Комплектът се състои от жилетка и шорти, изработени от памук и полиестер. Zara го е описала като „детски костюм с дизайн от вертикални ивици, декоративни шевове, цвете на ревера и ефект на износеност“.

Именно вертикалните ивици, избледнелият цвят и кройката са предизвикали възмущение сред купувачите. Част от тях са заявили, че елементи от мотива напомнят бодлива тел — символ, свързван с оградите на концентрационните лагери, в които между 1933 и 1945 г. са загинали милиони хора.

„Надявам се никой, и имам предвид НИКОЙ, да не си купи повече нищо от Zara“, е написал един от потребителите. Друг е коментирал, че за да се „завърши“ униформата от Аушвиц, остава само да бъде добавен номер. Трети купувачи са видели в дизайна по-скоро прилика с прочутия черно-бял раиран костюм от филма „Бийтълджус“.

„Връзката с Холокоста остава“

Наоми Меструм, директор на Израелския център за информация и документация, е заявила, че асоциацията с Холокоста остава болезнена.

„Изпитвам голямо разбиране към хората, които реагират с възмущение. Нека това да бъде урок за Zara“, казва Меструм.

Тя не е поискала артикулът да бъде изтеглен от продажба и е посочила, че не подозира злонамерени намерения зад дизайна. „Ако самият ти не носиш тази болезнена история в себе си, не правиш тази асоциация толкова бързо. Мисля, че обикновеният човек, който минава през магазин на Zara, няма да забележи това толкова бързо“, е коментирала Меструм.

Предишни случаи

Това не е първият случай, в който Zara е критикувана за дизайн, свързван с униформите на затворници от концентрационни лагери. През 2014 г. компанията е изтеглила от продажба детска раирана блуза със значка във формата на звезда след оплаквания, че прилича на лагерна униформа.

През 2007 г. Zara е свалила от продажба дамска чанта заради бродерия, която според критиците е напомняла свастики. При последния случай клиент, подал оплакване за детския костюм, е получил уверение: „Искрено се извиняваме за неудобството. Наясно сме с проблема и сме го предали на вътрешните ни екипи, за да го разрешим възможно най-бързо.“ Компанията все още не е излязла с официална позиция.

Източници: bTV Новините, Индипендънт


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Да се изкарваш непрекъснато жертва

    6 0 Отговор
    и това да се издига на пиедестал е психично отклонение отвъд теоретичните възможности за възстановяване. Има тонове медицинска литература по темата.

    13:14 04.10.2026

  • 2 Елизабет Кастилска

    2 0 Отговор
    Има нещо гнило в спейн

    13:17 04.10.2026

  • 3 Тцтцтц

    1 3 Отговор
    Зара да каже къде шие дрехите и при кви условия на труд,може би това има впредвид. Може да и заведат дела за обезщетение експлотация.

    13:18 04.10.2026

  • 4 Художника с мустачето

    4 0 Отговор
    Пращайте тази колекция на Израел.

    13:25 04.10.2026

  • 5 Въпрос

    1 0 Отговор
    на въображение !

    13:28 04.10.2026

  • 6 Еми сигурно

    2 0 Отговор
    са откраднали кройката от известният немски Дизайнер Менгеле.

    13:31 04.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Общо взето

    0 0 Отговор
    и Дара носеше такъв костюм ама само панталоните че ризката не и е станала заради голямата обиколка.

    13:42 04.10.2026