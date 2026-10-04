Остри критики срещу Zara заради детски костюм, напомнящ Аушвиц (СНИМКА)

Испанската марка Zara беше подложена на остра критика заради детски костюм за Хелоуин, който според потребители напомня униформите, носени от затворниците в Аушвиц. Сиво-синият комплект „Kids’ Halloween Groom“ се продаваше онлайн във Великобритания за 39,99 паунда. Костюмът вече не фигурира на британския сайт на компанията.

Снимка: Интернет

Комплектът се състои от жилетка и шорти, изработени от памук и полиестер. Zara го е описала като „детски костюм с дизайн от вертикални ивици, декоративни шевове, цвете на ревера и ефект на износеност“.

Именно вертикалните ивици, избледнелият цвят и кройката са предизвикали възмущение сред купувачите. Част от тях са заявили, че елементи от мотива напомнят бодлива тел — символ, свързван с оградите на концентрационните лагери, в които между 1933 и 1945 г. са загинали милиони хора.

„Надявам се никой, и имам предвид НИКОЙ, да не си купи повече нищо от Zara“, е написал един от потребителите. Друг е коментирал, че за да се „завърши“ униформата от Аушвиц, остава само да бъде добавен номер. Трети купувачи са видели в дизайна по-скоро прилика с прочутия черно-бял раиран костюм от филма „Бийтълджус“.

„Връзката с Холокоста остава“

Наоми Меструм, директор на Израелския център за информация и документация, е заявила, че асоциацията с Холокоста остава болезнена.

„Изпитвам голямо разбиране към хората, които реагират с възмущение. Нека това да бъде урок за Zara“, казва Меструм.

Тя не е поискала артикулът да бъде изтеглен от продажба и е посочила, че не подозира злонамерени намерения зад дизайна. „Ако самият ти не носиш тази болезнена история в себе си, не правиш тази асоциация толкова бързо. Мисля, че обикновеният човек, който минава през магазин на Zara, няма да забележи това толкова бързо“, е коментирала Меструм.

Предишни случаи

Това не е първият случай, в който Zara е критикувана за дизайн, свързван с униформите на затворници от концентрационни лагери. През 2014 г. компанията е изтеглила от продажба детска раирана блуза със значка във формата на звезда след оплаквания, че прилича на лагерна униформа.

През 2007 г. Zara е свалила от продажба дамска чанта заради бродерия, която според критиците е напомняла свастики. При последния случай клиент, подал оплакване за детския костюм, е получил уверение: „Искрено се извиняваме за неудобството. Наясно сме с проблема и сме го предали на вътрешните ни екипи, за да го разрешим възможно най-бързо.“ Компанията все още не е излязла с официална позиция.

Източници: bTV Новините, Индипендънт