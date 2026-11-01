Джей Ди Ванс като Дъмбълдор предизвика подигравки онлайн

Джей Ди Ванс се появи като Албус Дъмбълдор за Хелоуин, а най-малкият му син Алек беше облечен като домашния дух Доби. Вицепрезидентът на САЩ публикува кратко видео, в което държи бебето на ръце, носи дълга сива перука и мантия и се обръща към зрителите с думите: „Вицепрезидентът Дъмбълдор е тук с малкия Доби Елфа. Пожелавам ви щастлив Хелоуин. Забавлявайте се, пазете се и яжте много бонбони.“

Алек е роден през юли и е четвъртото дете на Джей Ди и Уша Ванс. Семейството е избрало обща тема от света на „Хари Потър“. Уша Ванс е представена с костюм, наподобяващ разпределителната шапка, а най-големият им син Иуън е облечен като Хари Потър. Другите две деца, Вивек и Мирабел, са с костюми на паяк и дракон.

Подигравки и защита в социалната мрежа

Публикацията предизвика разнопосочни реакции в социалната мрежа X. Част от потребителите се насочиха към външния вид на Ванс и политическите му амбиции. „Този човек никога няма да бъде президент“, написа един от тях. Друг заяви, че вицепрезидентът „продължава да достига все нови дъна“.

Някои коментари припомниха и по-стари снимки на Ванс с перука, включително кадър от студентските му години. Други потребители обаче защитиха видеото и посочиха, че той просто прекарва празника със своето дете. „Знаете ли колко американски бащи правят точно това? Защото са бащи“, написа един от защитниците му.

Част от реакциите бяха насочени не към политиката, а към малкия Алек. „Извън политиката това бебе е невероятно сладко“, гласи един от коментарите.

Костюмът идва на фона на предизборни критики

Появата на Ванс като Дъмбълдор е дни преди междинните избори в САЩ, в момент, когато републиканците са изправени пред риск да загубят позиции и в двете камари на Конгреса според предизборните прогнози, цитирани в публикацията.

Вицепрезидентът беше критикуван и след участие в среща на CNN в Охайо. По време на отговор на въпрос за поскъпването и достъпността на жилищата той започна да брои колко въпроса е получил, след което се пошегува с тема, свързана с републиканския кандидат за Сената Джон Хюстед. Ванс все пак заяви, че Републиканската партия не обръща достатъчно внимание на финансовите затруднения на младите хора, като представи себе си като изключение.

Алек е четвъртото дете на Джей Ди и Уша Ванс след решение, което двамата първоначално са взели заради натоварването на публичния живот. В мемоарите си „Причастие“ Ванс пише, че след смъртта на неговия близък приятел Чарли Кърк нещо се е променило за Уша. Според публикацията раждането на Алек е първото подобно събитие в семейството на действащ вицепрезидент на САЩ от 1870 г. насам.

Източници: dailymail.com, independent.co.uk