Марта Стюарт съжали, че се е маскирала като бездомник за Хелоуин след остри критики

Марта Стюарт се извини за костюма си за Хелоуин, след като се появи в социалните мрежи като бездомник. 85-годишната телевизионна звезда и бизнесдама публикува снимка със скъсани дрехи, изцапано лице и табела с надпис „Гладна съм, помогнете ми!“. По-късно изтри изображението след вълна от критични реакции.
В първото си изявление Стюарт заяви, че костюмът е трябвало да насочи вниманието към сериозния проблем с бездомничеството. „Разстроена съм, че костюмът ми за Хелоуин е обидил хората, което никога не е било мое намерение“, каза тя, цитирана от Би Би Си.
Последва второ изявление, в което тя призна, че първата ѝ реакция не е била достатъчна. „Трудно е да си признаеш, когато наистина си сгрешил сериозно. Знам, че много хора изпитват икономически затруднения. Да се облека по този начин беше проява на липса на чувствителност и не беше никак смешно. Много съжалявам“, написа Марта Стюарт.
Публикацията предизвика критики, тъй като използва образа на човек без дом и глада като част от празничен костюм. Експертът по връзки с обществеността Моли Макферсън определи превъплъщението като „обидно“, „унизително“ и „объркващо“.
Потребители в социалните мрежи поставиха под въпрос как подобен образ може да бъде възприет като забавен. Част от реакциите насочиха внимание и към разликата между публичния образ на Марта Стюарт като заможна медийна фигура и темата за хората, които действително живеят без дом или изпитват финансови затруднения.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цин Ик
17:31 02.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.