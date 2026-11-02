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Марта Стюарт съжали, че се е маскирала като бездомник за Хелоуин след остри критики
  Тема: Известни личности

Марта Стюарт съжали, че се е маскирала като бездомник за Хелоуин след остри критики

2 Ноември, 2026 17:28 420 3

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Телевизионната звезда призна, че облеклото ѝ за Хелоуин е било безчувствено

Марта Стюарт съжали, че се е маскирала като бездомник за Хелоуин след остри критики - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Марта Стюарт се извини за костюма си за Хелоуин, след като се появи в социалните мрежи като бездомник. 85-годишната телевизионна звезда и бизнесдама публикува снимка със скъсани дрехи, изцапано лице и табела с надпис „Гладна съм, помогнете ми!“. По-късно изтри изображението след вълна от критични реакции.

В първото си изявление Стюарт заяви, че костюмът е трябвало да насочи вниманието към сериозния проблем с бездомничеството. „Разстроена съм, че костюмът ми за Хелоуин е обидил хората, което никога не е било мое намерение“, каза тя, цитирана от Би Би Си.

Последва второ изявление, в което тя призна, че първата ѝ реакция не е била достатъчна. „Трудно е да си признаеш, когато наистина си сгрешил сериозно. Знам, че много хора изпитват икономически затруднения. Да се облека по този начин беше проява на липса на чувствителност и не беше никак смешно. Много съжалявам“, написа Марта Стюарт.

Публикацията предизвика критики, тъй като използва образа на човек без дом и глада като част от празничен костюм. Експертът по връзки с обществеността Моли Макферсън определи превъплъщението като „обидно“, „унизително“ и „объркващо“.

Потребители в социалните мрежи поставиха под въпрос как подобен образ може да бъде възприет като забавен. Част от реакциите насочиха внимание и към разликата между публичния образ на Марта Стюарт като заможна медийна фигура и темата за хората, които действително живеят без дом или изпитват финансови затруднения.


САЩ
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  • 1 Цин Ик

    1 0 Отговор
    Бойко Б така си ходи маскиран целогодишно, като битник сакън да не разберат, колко милиарда прибра през трите мандата😉

    17:31 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.