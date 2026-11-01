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Мария Илиева се маскира като топмодел за Хелоуин
  Тема: Известни личности

Мария Илиева се маскира като топмодел за Хелоуин

1 Ноември, 2026 05:57 831 7

  • мария илиева-
  • хелоуин-
  • поп певица-
  • снимки-
  • визия

Певицата се появи по бански серия снимки от слънчево място с палми

Мария Илиева се маскира като топмодел за Хелоуин - 1
Снимка: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мария Илиева избра визия на топмодел за Хелоуин и сподели серия снимки, на които позира с руса перука и прилепнал черен тоалет. „За Хелоуин се маскирах като топ модел“, написа певицата към публикацията.


Вниманието е към промяната във визията

Публикацията привлече интерес най-вече с видимата промяна във фигурата на певицата. Така Мария Илиева отбеляза Хелоуин с образ, различен от обичайния ѝ сценичен стил, а кадрите от слънчевата дестинация се превърнаха в повод за коментари за външния ѝ вид.

Източник: marica.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически факти

    7 0 Отговор
    А Кристин Лагард не се маскира въобще.

    06:00 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ааа хехехе

    2 0 Отговор
    ами то само да се маскира й остава на тоя черен кон.

    06:20 01.11.2026

  • 4 Ай стига бе топ модел

    2 0 Отговор
    метър и четиридесет де сте виждали топ?!

    Коментиран от #5

    06:52 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Галина Колева

    1 0 Отговор
    ТОЗИ ПРАЗНИК НЯМА НИЩО ОБЩО С ПРАВОСЛАВИЕТО. НИКАКЪВ СМИСЪЛ..

    07:13 01.11.2026