Даниел Пеев-Дънди пред Мон Дьо: На 18 г. е девствен, над 115 килограма и се явява в НАТФИЗ пред Стефан Данаилов

На 18 години Даниел Пеев се явява в НАТФИЗ пред Стефан Данаилов. Тогава е девствен, тежи над 115 килограма, а срещата с известния актьор и преподавател поставя началото на пътя му в професията. Данаилов го приема в своя клас.
По-късно между двамата се случва сцена, която Пеев помни и до днес. Стефан Данаилов му удря шамар. Актьорът нарича случката „министерския шамар“ - препратка към факта, че по това време Данаилов освен преподавател в Академията е и министър на културата.
Години без роли и пари
След Академията идва по-трудната страна на професията. Парите свършват, а ролите не идват. Периодът поставя Даниел Пеев в ситуация, в която сценичната увереност и самоиронията трябва да прикриват сериозно лично напрежение.
Години по-късно теглото му вече достига 130 килограма. Зад публичния му образ и шегите за самия себе си се появяват паник атаки - проблем, за който той разказва в разговора с Мон Дьо.
От кризата до победата в телевизионен формат
Историята продължава с участие и победа в „Като две капки вода“. В епизода Пеев говори още за мечтата си да изиграе Ричард III и за лична „сделка с Господ“, свързана с пътя му през професията и живота.
Разговорът в „Храмът на историите“ проследява различните лица на актьора - от младия кандидат в НАТФИЗ, който среща Стефан Данаилов, до изпълнителя, който превръща самоиронията в начин да говори за трудните си моменти.
Източник: NOVA
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Езвенете
Коментиран от #8
17:46 04.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Моко
17:54 04.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сега не е
17:59 04.10.2026
8 Из вестите ги научаваме
До коментар #1 от "Езвенете":Щом го има у вестите, значи е известен.
18:02 04.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Промяната
18:04 04.10.2026
11 Росен
18:26 04.10.2026