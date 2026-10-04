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Даниел Пеев-Дънди пред Мон Дьо: На 18 г. е девствен, над 115 килограма и се явява в НАТФИЗ пред Стефан Данаилов
  Тема: Известни личности

Даниел Пеев-Дънди пред Мон Дьо: На 18 г. е девствен, над 115 килограма и се явява в НАТФИЗ пред Стефан Данаилов

4 Октомври, 2026 17:43 640 11

  • даниел пееев-
  • мон дьо-
  • стефан данаилов-
  • натфиз-
  • храмът на историите

Актьорът говори за срещата си със Стефан Данаилов, трудните години без роли и паник атаките, които се появяват зад самоиронията му

Даниел Пеев-Дънди пред Мон Дьо: На 18 г. е девствен, над 115 килограма и се явява в НАТФИЗ пред Стефан Данаилов - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 18 години Даниел Пеев се явява в НАТФИЗ пред Стефан Данаилов. Тогава е девствен, тежи над 115 килограма, а срещата с известния актьор и преподавател поставя началото на пътя му в професията. Данаилов го приема в своя клас.

По-късно между двамата се случва сцена, която Пеев помни и до днес. Стефан Данаилов му удря шамар. Актьорът нарича случката „министерския шамар“ - препратка към факта, че по това време Данаилов освен преподавател в Академията е и министър на културата.

Години без роли и пари

След Академията идва по-трудната страна на професията. Парите свършват, а ролите не идват. Периодът поставя Даниел Пеев в ситуация, в която сценичната увереност и самоиронията трябва да прикриват сериозно лично напрежение.

Години по-късно теглото му вече достига 130 килограма. Зад публичния му образ и шегите за самия себе си се появяват паник атаки - проблем, за който той разказва в разговора с Мон Дьо.

От кризата до победата в телевизионен формат

Историята продължава с участие и победа в „Като две капки вода“. В епизода Пеев говори още за мечтата си да изиграе Ричард III и за лична „сделка с Господ“, свързана с пътя му през професията и живота.

Разговорът в „Храмът на историите“ проследява различните лица на актьора - от младия кандидат в НАТФИЗ, който среща Стефан Данаилов, до изпълнителя, който превръща самоиронията в начин да говори за трудните си моменти.

Източник: NOVA


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Езвенете

    6 1 Отговор
    Ну ас къто по недуучил дъ питъм - Тоз некъф извесен ли я, тъ ни гу запузнават?

    Коментиран от #8

    17:46 04.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Моко

    2 0 Отговор
    Кой е тоя връткания?-би казал Джо Пеши.

    17:54 04.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сега не е

    2 0 Отговор
    От зад ли

    17:59 04.10.2026

  • 8 Из вестите ги научаваме

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Езвенете":

    Щом го има у вестите, значи е известен.

    18:02 04.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Промяната

    3 0 Отговор
    Девствен в автобиографията на актьорите ли се изисква да се посочва? Леле, е гати!

    18:04 04.10.2026

  • 11 Росен

    0 0 Отговор
    Нямал се кака за да го отрака, като мен?

    18:26 04.10.2026