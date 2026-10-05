Бившата на Крис Браун го обвини в смъртни заплахи

Даймънд Браун твърди, че Крис Браун е отправял смъртни заплахи към последния ѝ приятел, както и към неговия брат близнак. Твърденията са изложени в съдебни документи по продължаващия спор между двамата за издръжка и родителски права.

По думите на Даймънд Браун певецът се ядосвал силно, когато тя започвала връзка с друг мъж, въпреки че самият той има партньорка, от която има дете. Тя твърди още, че трети лица също са отправяли заплахи към последния ѝ приятел.

„Не трябва да ме е страх да продължа живота си заради гнева и негодуванието на Крис“, заявява тя в документите.

Твърдения за тормоз и предишна връзка

Даймънд Браун посочва, че подобен случай е имало и с друг мъж, с когото започнала да се среща около две години след раздялата си с Крис Браун. Според нея и двете връзки са приключили заради тормоз от страна на певеца.

Тя твърди, че поведението му е било „тормозещо и плашещо“, но не посочва подробности. Според изложеното в документите от март чрез адвокатите си е поискала Крис Браун да прекрати това поведение. Даймънд Браун заявява, че не е получила съдействие.

Тя твърди още, че певецът наскоро се е разкрещял пред дъщеря им по време на нейния рожден ден, което според нея е било неподходящо. По думите ѝ е имало и опити за тормоз чрез социалните мрежи.

Спорът за издръжката

Даймънд Браун посочва, че Крис Браун не е поискал да види дъщеря им през последните шест или седем месеца. Тя заявява, че не е поискала ограничителна заповед за домашно насилие, тъй като се е надявала той да прекрати поведението си.

В рамките на спора за издръжката тя твърди, че получава 1500 долара месечно, докато състоянието на певеца оценява на 50 милиона долара. Според нея Крис Браун отказва да предостави финансови документи, необходими за определяне на размера на издръжката.

Даймънд Браун твърди също, че певецът е закупил розово „Порше“ за майката на най-малкия си син и черен „Кадилак Ескалейд“ за майката на първата си дъщеря.

Крис Браун отрича обвиненията в тормоз. В имейл, приписван на неговия адвокат, се посочва, че певецът отрича твърденията и иска конкретни данни, за да може да отговори на тях.

Даймънд Браун заведе дело срещу Крис Браун за издръжка и родителски права през май 2026 г. Тя поиска основно попечителство над дъщеря им, на което певецът се противопостави. Към момента няма данни тя да е поискала ограничителна заповед.

Източник: tmz.com