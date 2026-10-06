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Рецепта на деня: Тарт Татен с банани, карамел и орехи
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Тарт Татен с банани, карамел и орехи

6 Октомври, 2026 10:05 359 6

  • тарт татен-
  • банани-
  • орехи-
  • карамел-
  • десерт

Ефектен десерт за гости и уютни следобеди

Рецепта на деня: Тарт Татен с банани, карамел и орехи - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За карамела и плодовете:

  • банани - 5 бр. около 600 г;
  • захар - 160 г;
  • краве масло - 60 г;
  • лимонов сок - 1 с.л.;
  • канела - 1/2 ч.л.;
  • сол - 1 щипка;
  • орехи - 60 г;
  • прясна мента - няколко листа.

За основата:

  • яйца - 2 бр.;
  • захар - 80 г;
  • краве масло, разтопено - 80 г;
  • кисело мляко - 100 г;
  • брашно - 160 г;
  • бакпулвер - 1 ч.л.;
  • ванилия - 1 ч.л.;
  • сол - 1 щипка.

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява на 180 градуса. Подготвя се кръгла форма с диаметър 24-26 см, най-добре с цяло дъно. Дъното се покрива с хартия за печене, а стените се намазват с малко масло. Така банановият тарт Татен се обръща по-лесно, без карамелът да залепва.

Бананите се обелват и се разрязват по дължина на половини. Ако са много дълги, се скъсяват така, че да се подредят плътно във формата. Поръсват се с лимоновия сок, за да не потъмнеят прекалено и за да се балансира сладостта на карамела.

В малък съд с дебело дъно се сипва захарта за карамела и се загрява на умерен огън за около 6-8 минути. Не се разбърква постоянно, а съдът само леко се разклаща, когато захарта започне да се топи по краищата. Щом карамелът стане кехлибарен, се добавя маслото. Разбърква се внимателно, докато сместа се изглади. Прибавят се канелата и щипка сол.

Горещият карамел се излива веднага във формата и се разпределя по дъното. Върху него се нареждат половинките банани с разрязаната страна надолу. Подреждането може да е в кръг или на редове, важното е плодовете да покриват добре основата. Поръсва се с около половината орехи, нарязани на едро.

За маслената основа яйцата се разбиват със захарта за 2-3 минути, докато сместа изсветлее. Добавят се разтопеното масло, киселото мляко и ванилията. В отделна купа се смесват брашното, бакпулверът и щипка сол, след което сухите съставки се прибавят към яйчената смес. Разбърква се само докато се получи гладко, гъсто тесто. Не е нужно дълго бъркане, за да остане основата мека.

Тестото се разпределя върху бананите с лъжица и се заглажда внимателно, без да се размества плодовият слой. Формата се поставя в загрятата фурна и тартът се пече 30-35 минути. Готов е, когато повърхността стане златиста, а клечка, забодена в тестената част, излиза суха.

След печене сладкишът се оставя във формата за 8-10 минути. Не бива да изстива напълно, защото карамелът ще стегне и обръщането ще стане по-трудно. По края се минава с тънък нож, отгоре се поставя голяма чиния и тартът се обръща с едно уверено движение.

Банановият тарт Татен се поръсва с останалите орехи и се украсява с няколко листа прясна мента. Поднася се леко топъл или на стайна температура.

Източник: gotvach.bg


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