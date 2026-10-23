Рецепта на деня: Мариновани смокини с чесън и орехи за зимата

Необходими продукти:
- сушени смокини - 500 г;
- орехови ядки - 150 г;
- чесън - 6 - 8 скилидки.
За маринатата:
- винен оцет 6% - 300 мл;
- вода - 200 мл;
- мед - 3 с.л.;
- сол - 1/2 ч.л.;
- карамфил - 3 бр.;
- бахар - 5 зърна;
- черен пипер - 8 зърна.
Начин на приготвяне:
Орехите се разделят на едри парчета или четвъртинки, за да запазят текстурата си. Чесънът се нарязва на тънки филийки.
Всяка смокиня се разрязва внимателно отстрани, без да се срязва докрай, така че да се оформи джобче. В него се поставят парче орех и една-две филийки чесън. Напълнените плодове се подреждат в малки чисти буркани.
Маринатата кипва за няколко минути
За маринатата се смесват 300 милилитра винен оцет с 200 милилитра вода, 3 супени лъжици мед и половин чаена лъжичка сол. Добавят се 3 карамфила, 5 зърна бахар и 8 зърна черен пипер.
Течността се загрява до кипване, след което се оставя да къкри 3-4 минути. Горещата марината се разпределя в бурканите, така че смокините да бъдат напълно покрити.
Бурканите се затварят веднага и се стерилизират 10 минути след завиране на водата. След изваждането се обръщат върху капачките и се оставят да изстинат.
Подходящи са за сирена и печени меса
За да се развие вкусът, смокините трябва да престоят поне 2-3 седмици преди сервиране. Поднасят се на малки порции като сладко-кисел акцент към зрели твърди сирена, козе сирене, синьо сирене, бри и камамбер.
Комбинират се още с прошуто, сушени колбаси, печено свинско, патешко, агнешко и дивеч. След отваряне бурканът задължително се съхранява в хладилник.
Източник: gotvach.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Трол
11:12 23.10.2026