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Рецепта на деня: Постен сладък салам със сушени плодове и орехи
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Постен сладък салам със сушени плодове и орехи

29 Октомври, 2026 10:05 684 6

  • постен сладък салам-
  • сушени плодове-
  • орехи-
  • десерт без печене-
  • домашни десерти

Десертът се приготвя без печене с фурми, смокини, стафиди, бисквити и орехи

Рецепта на деня: Постен сладък салам със сушени плодове и орехи - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • сушени смокини - 200 г
  • фурми без костилки - 180 г
  • стафиди - 80 г
  • орехови ядки - 180 г
  • постни обикновени бисквити - 180 г
  • портокалов сок - 100 мл
  • канела - 1/2 ч.л.

Начин на приготвяне:

Смокините се проверяват за твърди дръжки и се нарязват заедно с фурмите. Стафидите се добавят в купа, след което всички плодове се заливат с портокаловия сок и се оставят за 15 минути. Тази стъпка омекотява плодовете, преди да бъдат смлени.:

Орехите се натрошават на едри трохи. Около 30 г се отделят за финалното овалване, а останалите се запазват на малки парченца, за да се усещат при разрязване. Бисквитите също се натрошават, като част от късчетата остават по-едри.

Омекналите плодове се смилат с останалия портокалов сок до гъста и лепкава смес. Към нея се добавят бисквитите, орехите и канелата. Сместа се омесва първо с лъжица, а след това и с ръце, докато стане достатъчно плътна, за да запази формата си.

Рулото се охлажда поне три часа

Готовата маса се поставя върху хартия за печене и се оформя на руло с дължина около 22 см. То се притиска внимателно, за да не останат кухини, и се овалва в отделените орехи. След това се увива стегнато, а краищата на хартията се завиват.

Сладкият салам престоява в хладилник най-малко 3 часа. След охлаждането се нарязва с остър нож на шайби с дебелина около 2 см и се поднася охладен. По желание всяко парче може да бъде украсено с половинка орехова ядка.

Общото време за подготовка и изчакване преди стягането е 40 минути, а активната работа отнема около 25 минути.

Източници: recepti.gotvach.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ах...!

    1 1 Отговор
    Как бих споделил салама със сладката авторка...

    10:09 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ставка

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "А салама":

    Пропусна и сочен.

    10:28 29.10.2026

  • 6 Капитанката

    0 0 Отговор
    Тва ако става за ядене аз съм квото кажеш. Най-малко диабета в кърпа си го връзваш.

    11:11 29.10.2026