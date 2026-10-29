Рецепта на деня: Постен сладък салам със сушени плодове и орехи

Необходими продукти:

сушени смокини - 200 г

фурми без костилки - 180 г

стафиди - 80 г

орехови ядки - 180 г

постни обикновени бисквити - 180 г

портокалов сок - 100 мл

канела - 1/2 ч.л.

Начин на приготвяне:

Смокините се проверяват за твърди дръжки и се нарязват заедно с фурмите. Стафидите се добавят в купа, след което всички плодове се заливат с портокаловия сок и се оставят за 15 минути. Тази стъпка омекотява плодовете, преди да бъдат смлени.:

Орехите се натрошават на едри трохи. Около 30 г се отделят за финалното овалване, а останалите се запазват на малки парченца, за да се усещат при разрязване. Бисквитите също се натрошават, като част от късчетата остават по-едри.

Омекналите плодове се смилат с останалия портокалов сок до гъста и лепкава смес. Към нея се добавят бисквитите, орехите и канелата. Сместа се омесва първо с лъжица, а след това и с ръце, докато стане достатъчно плътна, за да запази формата си.

Рулото се охлажда поне три часа

Готовата маса се поставя върху хартия за печене и се оформя на руло с дължина около 22 см. То се притиска внимателно, за да не останат кухини, и се овалва в отделените орехи. След това се увива стегнато, а краищата на хартията се завиват.

Сладкият салам престоява в хладилник най-малко 3 часа. След охлаждането се нарязва с остър нож на шайби с дебелина около 2 см и се поднася охладен. По желание всяко парче може да бъде украсено с половинка орехова ядка.

Общото време за подготовка и изчакване преди стягането е 40 минути, а активната работа отнема около 25 минути.

Източници: recepti.gotvach.bg