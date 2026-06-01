Рецепта на деня: Постни пълнени чушки по турски

Необходими продукти:
- червени чушки - 4 бр.;
- ориз - 250 г;
- лук - 1 глава;
- чесън - 2 скилидки;
- кедрови ядки - 50 г;
- стафиди - 40 г;
- магданоз - 4 с.л.;
- кориандър - 2 с.л.;
- зехтин - 5 с.л.;
- домати - 2 бр.;
- черен пипер - 1/2 ч.л.;
- сол - 1 ч.л.;
- кимион - 1/2 ч.л.;
- канела - 1 щипка;
- лимонов сок - 2 с.л.;
- зеленчуков бульон - 500 мл.
Начин на приготвяне:
Чушките се измиват добре и внимателно се разрязват по дължина, без да се отделят напълно дръжките. Семките се почистват внимателно, за да останат красиви и цели.
Подготвените чушки се оставят настрани, докато се приготви ароматната плънка.
Лукът и чесънът се нарязват на ситно. В дълбок тиган се загрява част от зехтина и лукът се задушава до омекване.
Добавя се чесънът, а след това и кедровите ядки, които леко се запичат, докато освободят аромата си. Тази стъпка придава много по-богат и ориенталски вкус на плънката.
Оризът се измива добре и се добавя в тигана. Разбърква се няколко минути, за да поеме ароматите. След това се добавят ситно нарязаните домати, стафидите, кимионът, канелата, солта и черният пипер.
Налива се част от зеленчуковия бульон и сместа се оставя да къкри на умерен огън, докато оризът поеме голяма част от течността, но остане леко недосготвен.
Накрая се добавят магданозът, кориандърът и лимоновият сок. Плънката трябва да бъде ароматна, сочна и леко пикантна. С нея внимателно се напълват чушките, като не се препълват, защото оризът ще увеличи обема си по време на печенето.
Чушките се подреждат в тава и се поливат с останалия бульон и малко зехтин. Покриват се леко с фолио и се пекат в предварително загрята фурна, докато омекнат напълно и оризът стане пухкав. В края фолиото се маха, за да се запекат леко по краищата.
Готовите пълнени чушки се сервират топли с резени лимон и пресни зелени подправки. Получават се изключително ароматни, сочни и много апетитни. Съхраняват се в хладилник до 3 дни в добре затворен съд. Могат да се затоплят във фурна или микровълнова печка, пише gotvach.bg.
