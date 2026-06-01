Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Постни пълнени чушки по турски
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Постни пълнени чушки по турски

1 Юни, 2026 10:05 885 9

  • пълнени чушки-
  • постни-
  • турска кухня-
  • ориз-
  • какво да сготвя

С ориз, кедрови ядки и ароматни подправки

Рецепта на деня: Постни пълнени чушки по турски - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • червени чушки - 4 бр.;
  • ориз - 250 г;
  • лук - 1 глава;
  • чесън - 2 скилидки;
  • кедрови ядки - 50 г;
  • стафиди - 40 г;
  • магданоз - 4 с.л.;
  • кориандър - 2 с.л.;
  • зехтин - 5 с.л.;
  • домати - 2 бр.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • сол - 1 ч.л.;
  • кимион - 1/2 ч.л.;
  • канела - 1 щипка;
  • лимонов сок - 2 с.л.;
  • зеленчуков бульон - 500 мл.

Начин на приготвяне:

Чушките се измиват добре и внимателно се разрязват по дължина, без да се отделят напълно дръжките. Семките се почистват внимателно, за да останат красиви и цели.

Подготвените чушки се оставят настрани, докато се приготви ароматната плънка.

Лукът и чесънът се нарязват на ситно. В дълбок тиган се загрява част от зехтина и лукът се задушава до омекване.

Добавя се чесънът, а след това и кедровите ядки, които леко се запичат, докато освободят аромата си. Тази стъпка придава много по-богат и ориенталски вкус на плънката.

Оризът се измива добре и се добавя в тигана. Разбърква се няколко минути, за да поеме ароматите. След това се добавят ситно нарязаните домати, стафидите, кимионът, канелата, солта и черният пипер.

Налива се част от зеленчуковия бульон и сместа се оставя да къкри на умерен огън, докато оризът поеме голяма част от течността, но остане леко недосготвен.

Накрая се добавят магданозът, кориандърът и лимоновият сок. Плънката трябва да бъде ароматна, сочна и леко пикантна. С нея внимателно се напълват чушките, като не се препълват, защото оризът ще увеличи обема си по време на печенето.

Чушките се подреждат в тава и се поливат с останалия бульон и малко зехтин. Покриват се леко с фолио и се пекат в предварително загрята фурна, докато омекнат напълно и оризът стане пухкав. В края фолиото се маха, за да се запекат леко по краищата.

Готовите пълнени чушки се сервират топли с резени лимон и пресни зелени подправки. Получават се изключително ароматни, сочни и много апетитни. Съхраняват се в хладилник до 3 дни в добре затворен съд. Могат да се затоплят във фурна или микровълнова печка, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъж

    1 0 Отговор
    Анита от почивка е готова за една почивка да прави федерални резерви на някой ром 🥳🤭🥳🤭

    10:11 01.06.2026

  • 2 Мъж

    1 1 Отговор
    Бегайте далече от двойка която пие по 10 бири на вечер и редуват пърдежи в кревата 🤭🥳🤭🥳

    10:16 01.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Ям със сирене ,чушките на бай Амет ,Мюмюн ,Стамат ,и 40-те римляни от Лом ...
    Чичо ви Вальо грухарра

    10:30 01.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 "турската кухня"

    1 1 Отговор
    Е като тъй наречената македонска "история". Няма нужда от повече обяснения.

    10:46 01.06.2026

  • 8 ма разбира се по турски

    0 0 Отговор
    как бих ви посетил в офиса кога сте всички там

    11:07 01.06.2026

  • 9 Аби

    0 0 Отговор
    И кое му е турското в тия чушки? Чушки с ядки там не съм ял, виждал и чувал

    11:29 01.06.2026