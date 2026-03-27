Рецепта на деня: Пълнени чушки с яйца и сирене

Необходими продукти:

червени чушки - 12 бр.;

краве сирене - 350 г;

яйца - 4 бр.;

брашно - 1 с.л.;

домати - 1 бр.;

магданоз - 1/4 връзка ситно нарязан;

олио;

сол.

Начин на приготвяне:

Почистете чушките, изтърбушете ги, като добре ги почистите от семенцата. Леко ги посолете отвътре.

Разбийте яйцата и ги разбъркайте с натрошеното сирене. По желание добавете обелен и нарязан ситно домат. Ако има нужда сместа да се сгъсти, се разбива с 1 с.л. брашно. Накрая объркайте с малко нарязан магданоз.

Напълнете чушките със сместа и топвайте отвора им в чинийка с брашно. Подреждайте ги в подмазнена тава. Полейте ги със струя олио или зехтин.

Сложете пълнените чушки с яйца и сирене да се изпекат в предварително загряна фурна на 180 градуса за около 30 минути или до готовност.

Поднесете пълнените чушки с още малко ситно нарязан магданоз, пише gotvach.bg.