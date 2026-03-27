Рецепта на деня: Пълнени чушки с яйца и сирене
Рецепта на деня: Пълнени чушки с яйца и сирене

27 Март, 2026 10:05 1 616 18

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • червени чушки - 12 бр.;
  • краве сирене - 350 г;
  • яйца - 4 бр.;
  • брашно - 1 с.л.;
  • домати - 1 бр.;
  • магданоз - 1/4 връзка ситно нарязан;
  • олио;
  • сол.

Начин на приготвяне:

Почистете чушките, изтърбушете ги, като добре ги почистите от семенцата. Леко ги посолете отвътре.

Разбийте яйцата и ги разбъркайте с натрошеното сирене. По желание добавете обелен и нарязан ситно домат. Ако има нужда сместа да се сгъсти, се разбива с 1 с.л. брашно. Накрая объркайте с малко нарязан магданоз.

Напълнете чушките със сместа и топвайте отвора им в чинийка с брашно. Подреждайте ги в подмазнена тава. Полейте ги със струя олио или зехтин.

Сложете пълнените чушки с яйца и сирене да се изпекат в предварително загряна фурна на 180 градуса за около 30 минути или до готовност.

Поднесете пълнените чушки с още малко ситно нарязан магданоз, пише gotvach.bg.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Предполагам

    Отговор
    Би ми харесало!

    10:13 27.03.2026

  • 2 Хмм

    Отговор
    ние ги пържим, по-вкусни са

    10:19 27.03.2026

  • 3 При

    Отговор
    12 чушки , ако са от тези парниковите огромни , 350 грама сирене до къде ще стигне ? До никъде !

    Коментиран от #16

    10:24 27.03.2026

  • 4 КУКУ БЪЛГАРОВ КРАДЕВ- ТЪПОВ

    Отговор
    РЕЦЕПТИТЕ СЕГА Е ДА ПОЧНАТ ДА ОБЕСНЯВАТ НА ХОРАТА ПО ТЕЛЕВИЗИЙТЕ КАК ПРАВИЛНО СЕ ПОПЪЛВА БЮЛЕТИНА.ЗА ГЛАСУВАНВ И КАК СЕ РАБОТИ С МАШИНАТА ЗА ГЛАС.ЧЕ МНОООГО ХОРА НЕ ЗНАЯТ И ЩЕ НАСТЪПИ.ХАУС.И ДАЛАВЕРИ.МНОГО НЕ ВАЛИДНИ ГЛАСОВЕ ЩЕ ИМА.

    Коментиран от #5

    10:25 27.03.2026

  • 5 Хмм

    Отговор

    До коментар #4 от "КУКУ БЪЛГАРОВ КРАДЕВ- ТЪПОВ":

    нарочно ли пишете с такива смешни грешки, а в нашия край казваме пипер и за тази рецепта не използваме камби, отивам в магазина да купя пипер и си направя рецептата

    10:29 27.03.2026

  • 6 Дзак

    Отговор
    Ще си го приготвим!

    10:50 27.03.2026

  • 7 Бай Данчо

    Отговор
    Много хубава рецепта за деня! В разгара на сезона на чушките!!!!!!!!

    Коментиран от #11

    10:51 27.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Готвача

    Отговор
    Много добро ястие, но червените чушки в Лидъл са 11-12 лева или около 6 евро?! Малко ни е скъпичко.

    Коментиран от #12, #14, #15

    11:22 27.03.2026

  • 11 Така е

    Отговор

    До коментар #7 от "Бай Данчо":

    а лятото ще ядем свински гърди с кисело зеле. Друго си е, да уцелиш тайминга.

    11:22 27.03.2026

  Отговор

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Готвача":

    взема от кауфланд там са 5.70 € . Така сезонната рецепта на Венелина ще ми излезе много по-евтино.

    11:26 27.03.2026

  • 13 хм,хм

    Отговор
    Тази рецепта в моето семейство се използва за гарнитура към пържолите!

    11:50 27.03.2026

  Отговор

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Готвача":

    Отскочи до Испания.Червените пиперки са по 2 евро .

    11:56 27.03.2026

  • 15 Цървул от клуба

    Отговор

    До коментар #10 от "Готвача":

    Ами, нали забогатехме след първи януари.

    11:58 27.03.2026

  Отговор

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "При":

    Затова ти казват да добавяш и повечко яйца, брашно,домати ,магданоз .Може и без сирене ,а с малко извара или заместител .

    11:59 27.03.2026

  Отговор

    3 0 Отговор
    едно време. Когато пиперът беше от градината и сиренето, сирене.
    Сега само скъпи камби камбани и фалшиво сирене за грешни пари.
    Правиш си малко и така решаваш проблема.

    12:22 27.03.2026

  Отговор

    3 0 Отговор
    многоса вкусни и сурови пиперки, пълнени само със сирене, особено с овче сирене

    12:36 27.03.2026