Рецепта на деня: Пълнени чушки с яйца и сирене

Необходими продукти:
- червени чушки - 12 бр.;
- краве сирене - 350 г;
- яйца - 4 бр.;
- брашно - 1 с.л.;
- домати - 1 бр.;
- магданоз - 1/4 връзка ситно нарязан;
- олио;
- сол.
Начин на приготвяне:
Почистете чушките, изтърбушете ги, като добре ги почистите от семенцата. Леко ги посолете отвътре.
Разбийте яйцата и ги разбъркайте с натрошеното сирене. По желание добавете обелен и нарязан ситно домат. Ако има нужда сместа да се сгъсти, се разбива с 1 с.л. брашно. Накрая объркайте с малко нарязан магданоз.
Напълнете чушките със сместа и топвайте отвора им в чинийка с брашно. Подреждайте ги в подмазнена тава. Полейте ги със струя олио или зехтин.
Сложете пълнените чушки с яйца и сирене да се изпекат в предварително загряна фурна на 180 градуса за около 30 минути или до готовност.
Поднесете пълнените чушки с още малко ситно нарязан магданоз, пише gotvach.bg.
1 Предполагам
10:13 27.03.2026
2 Хмм
10:19 27.03.2026
3 При
Коментиран от #16
10:24 27.03.2026
4 КУКУ БЪЛГАРОВ КРАДЕВ- ТЪПОВ
Коментиран от #5
10:25 27.03.2026
5 Хмм
До коментар #4 от "КУКУ БЪЛГАРОВ КРАДЕВ- ТЪПОВ":нарочно ли пишете с такива смешни грешки, а в нашия край казваме пипер и за тази рецепта не използваме камби, отивам в магазина да купя пипер и си направя рецептата
10:29 27.03.2026
6 Дзак
10:50 27.03.2026
7 Бай Данчо
Коментиран от #11
10:51 27.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Готвача
Коментиран от #12, #14, #15
11:22 27.03.2026
11 Така е
До коментар #7 от "Бай Данчо":а лятото ще ядем свински гърди с кисело зеле. Друго си е, да уцелиш тайминга.
11:22 27.03.2026
12 Ще си
До коментар #10 от "Готвача":взема от кауфланд там са 5.70 € . Така сезонната рецепта на Венелина ще ми излезе много по-евтино.
11:26 27.03.2026
13 хм,хм
11:50 27.03.2026
14 Ха ха
До коментар #10 от "Готвача":Отскочи до Испания.Червените пиперки са по 2 евро .
11:56 27.03.2026
15 Цървул от клуба
До коментар #10 от "Готвача":Ами, нали забогатехме след първи януари.
11:58 27.03.2026
16 Ха ха
До коментар #3 от "При":Затова ти казват да добавяш и повечко яйца, брашно,домати ,магданоз .Може и без сирене ,а с малко извара или заместител .
11:59 27.03.2026
17 Беше то
Сега само скъпи камби камбани и фалшиво сирене за грешни пари.
Правиш си малко и така решаваш проблема.
12:22 27.03.2026
18 Хмм
12:36 27.03.2026