Рецепта на деня: Постни пълнени чушки с ориз

Необходими продукти:

1.5 килограма червени и зелени чушки;

450 грама ориз;

1 малка глава кромид лук;

2 зелени чушки (тип сиврия) за плънката;

250 мл доматен сок;

1 връзка пресен магданоз;

100 мл зехтин или олио;

50 грама масло (за тези, които не постят стриктно);

2 ч.л. сол, 1/4 ч.л. черен пипер и 1 ч.л. червен пипер.

Начин на приготвяне:

В голям тиган запържете ситно нарязаните зеленчуци – кромида и сиврията – в мазнината с малко сол. Трябва им съвсем малко време. Добавете червения пипер и бъркайте енергично, за да не загори. Веднага след това сипете доматите.

Оставете соса да ври на ниска степен. Изчакайте, докато започне леко да пръска. Това е знакът да прибавите изчистения и добре измит ориз. Бъркайте, докато оризът абсорбира течността и остане само на мазнина.

Сега е моментът да махнете тигана от огъня. Добавете наситнения магданоз и черния пипер. Ароматът вече ще е невероятен, пишат от blitz.bg.

Измийте и почистете чушките от семето. Пълнете ги внимателно, но задължително рехаво. Оризът има нужда от място, за да набъбне. Ако ги натъпчете прекалено, ще остане суров или чушките ще се спукат.

Подредете ги в голяма 5-литрова тенджера. Залейте ги с точно 5 чаши вода. Варете на бавен огън с леко отхлупен капак.

Внимавайте много с водата - чушките също пускат течност. Ако оризът още е твърд, а водата е извряла, добавете само една чаша допълнително. По-добре е да прибавите по-късно, отколкото да плуват в прекалено много вода – така ще се разпаднат.

Когато оризът е готов, изключете котлона. Оставете ги похлупени на топлия котлон за още малко. Така и самата чушка ще омекне перфектно. След това ги прехвърлете в друг съд, за да не се подводни оризът.