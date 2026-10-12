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Рецепта на деня: Панирани крилца в корейски стил с двойно пържене
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Панирани крилца в корейски стил с двойно пържене

12 Октомври, 2026 10:05 562 4

  • пилешки крилца-
  • корейски стил-
  • хрупкава панировка-
  • двойно пържене-
  • млечен сос

Хрупкавата коричка се постига с царевично нишесте, ледена вода и двукратно пържене

Рецепта на деня: Панирани крилца в корейски стил с двойно пържене - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За крилцата:

  • пилешки крилца - 1 кг
  • сол - 1 ч.л.
  • черен пипер - 1/2 ч.л.
  • за панировката
  • пшенично брашно - 180 г
  • царевично нишесте - 120 г
  • бакпулвер - 1 ч.л.
  • сладък червен пипер - 1 ч.л.
  • лютив червен пипер - 1/2 ч.л.
  • сол - 1/2 ч.л.
  • яйце - 1 бр.
  • ледена вода - 180 мл
  • олио за пържене - 1 л

За сиренената поръска:

  • ситно настърган пармезан - 60 г
  • сухо мляко - 25 г
  • чесън на прах - 2 ч.л.
  • лук на прах - 2 ч.л.
  • пудра захар - 1 ч.л.
  • сушен магданоз - 1 ч.л.
  • за млечния сос
  • заквасена сметана - 180 г
  • майонеза - 50 г
  • лимонов сок - 1 с.л.
  • сол - 1/4 ч.л.

Начин на приготвяне:

Основата на сухата смес е от 180 г брашно и 120 г царевично нишесте. Към тях се добавят бакпулвер, сладък и лютив червен пипер и сол. Отделно яйцето се разбива със 180 мл ледена вода.

Особеният похват е няколко лъжици от течната смес да се поръсят върху брашното и да се претрият с пръсти. Така се образуват малки бучици, които при пърженето оформят неравна и хрупкава коричка. Всяко крилце се потапя в яйчената смес, овалва се обилно в сухата панировка и се оставя върху решетка или тава за 10 минути.

Двойното пържене оформя коричката

Първото пържене е при 170°C. Крилцата се готвят на няколко порции по 7-8 минути, без съдът да се препълва. След изваждането почиват 5 минути върху решетка.

Следва второ пържене при 185°C за още 2-3 минути. Крилцата трябва да придобият наситен златист цвят, а вътрешната температура на месото да достигне най-малко 75°C. Термометърът улеснява проверката, особено при по-едри парчета.

Докато са още горещи, крилцата се поръсват със смес от 60 г ситно настърган пармезан, сухо мляко, чесън на прах, лук на прах, пудра захар и сушен магданоз. Фината текстура на пармезана помага на поръската да полепне равномерно.

Ястието се сервира веднага с охладения млечен сос.

Източник: recepti.gotvach.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    3 1 Отговор
    Мола ви се дайте най-после рецептата за калмари в родопски стил.

    10:08 12.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вместо

    4 0 Отговор
    Да се мъчите, отидете в KFC! Крилцата им са добри!

    10:16 12.10.2026

  • 4 Венелино

    0 0 Отговор
    що не вземеш всичко това, и да си го наготвиш у дома?

    10:23 12.10.2026