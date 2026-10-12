Рецепта на деня: Панирани крилца в корейски стил с двойно пържене

Необходими продукти:
За крилцата:
- пилешки крилца - 1 кг
- сол - 1 ч.л.
- черен пипер - 1/2 ч.л.
- за панировката
- пшенично брашно - 180 г
- царевично нишесте - 120 г
- бакпулвер - 1 ч.л.
- сладък червен пипер - 1 ч.л.
- лютив червен пипер - 1/2 ч.л.
- сол - 1/2 ч.л.
- яйце - 1 бр.
- ледена вода - 180 мл
- олио за пържене - 1 л
За сиренената поръска:
- ситно настърган пармезан - 60 г
- сухо мляко - 25 г
- чесън на прах - 2 ч.л.
- лук на прах - 2 ч.л.
- пудра захар - 1 ч.л.
- сушен магданоз - 1 ч.л.
- за млечния сос
- заквасена сметана - 180 г
- майонеза - 50 г
- лимонов сок - 1 с.л.
- сол - 1/4 ч.л.
Начин на приготвяне:
Основата на сухата смес е от 180 г брашно и 120 г царевично нишесте. Към тях се добавят бакпулвер, сладък и лютив червен пипер и сол. Отделно яйцето се разбива със 180 мл ледена вода.
Особеният похват е няколко лъжици от течната смес да се поръсят върху брашното и да се претрият с пръсти. Така се образуват малки бучици, които при пърженето оформят неравна и хрупкава коричка. Всяко крилце се потапя в яйчената смес, овалва се обилно в сухата панировка и се оставя върху решетка или тава за 10 минути.
Двойното пържене оформя коричката
Първото пържене е при 170°C. Крилцата се готвят на няколко порции по 7-8 минути, без съдът да се препълва. След изваждането почиват 5 минути върху решетка.
Следва второ пържене при 185°C за още 2-3 минути. Крилцата трябва да придобият наситен златист цвят, а вътрешната температура на месото да достигне най-малко 75°C. Термометърът улеснява проверката, особено при по-едри парчета.
Докато са още горещи, крилцата се поръсват със смес от 60 г ситно настърган пармезан, сухо мляко, чесън на прах, лук на прах, пудра захар и сушен магданоз. Фината текстура на пармезана помага на поръската да полепне равномерно.
Ястието се сервира веднага с охладения млечен сос.
Източник: recepti.gotvach.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
10:08 12.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Вместо
10:16 12.10.2026
4 Венелино
10:23 12.10.2026