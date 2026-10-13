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Рецепта на деня: Наденица с карамелизиран лук на тиган за 35 минути
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Наденица с карамелизиран лук на тиган за 35 минути

13 Октомври, 2026 10:05 679 1

  • наденица-
  • карамелизиран лук-
  • рецепти на тиган-
  • пушена наденица-
  • прясна мащерка

Пушена наденица, сладък лук и прясна мащерка се събират в ястие за четири порции

Рецепта на деня: Наденица с карамелизиран лук на тиган за 35 минути - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • пушена наденица - 600 г
  • кромид лук - 500 г
  • олио - 2 с.л.
  • краве масло - 20 г
  • кафява захар - 1 ч.л.
  • сол - 1/2 ч.л.
  • черен пипер - 1/3 ч.л.
  • прясна мащерка - 4 стръка

Начин на приготвяне:

Наденицата се нарязва на шайби с дебелина около 2 сантиметра. В широк тиган се загрява олиото, а парчетата се запичат по 2-3 минути от всяка страна, докато получат златисто-кафява коричка. След това се изваждат, като мазнината в тигана се запазва.

Огънят се намалява и в тигана се добавят маслото и нарязаният на едри парчета лук. Посолява се леко и се готви 12-15 минути с периодично разбъркване. Когато омекне и започне да придобива златист цвят, към него се прибавя кафявата захар.

Лукът се готви още 3-4 минути, докато стане лъскав и карамелизиран. Ако започне да залепва, се добавя една супена лъжица вода, а дъното на тигана се обира с дървена лъжица.

Запечената наденица се връща при лука. Добавят се черният пипер и листенцата прясна мащерка, след което всичко се разбърква внимателно. Ястието се готви още 3-4 минути, за да се затопли наденицата и да се съчетаят ароматите.

Наденицата с карамелизиран лук се сервира веднага, поръсена с още малко мащерка. Остатъците се съхраняват в затворен съд в хладилник до 2 дни и могат да се претоплят за няколко минути на слаб огън.

Източник: recepti.gotvach.bg


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  • 1 бони оборот

    0 3 Отговор
    звучи много добре

    10:17 13.10.2026