Рецепта на деня: Йота - словенска супа с боб, кисело зеле и пушена наденица

Необходими продукти:
- кисело зеле - 300 г;
- бял боб - 200 г;
- картофи - 3 бр.;
- пушена наденица - 250 г;
- лук - 1 глава;
- чесън - 2 скилидки
- дафинов лист - 1 бр.;
- червен пипер - 1 ч.л.;
- черен пипер - 1/2 ч.л.;
- олио - 2 с.л.;
- сол - на вкус;
- магданоз - 2 с.л.;
- вода - 1.5 л.
Начин на приготвяне:
Белият фасул се накисва предварително във вода за няколко часа или за една нощ. След това се измива добре и се поставя в тенджера с чиста вода, където се вари до полуготовност.
В дълбока тенджера се загрява олиото и в него се задушава ситно нарязаният лук, докато стане мек и ароматен. Добавят се чесънът и червеният пипер и се разбъркват за кратко, за да освободят ароматите си.
Към сместа се добавят нарязаното кисело зеле и фасулът. Налива се водата и се добавя дафиновият лист. Супата се оставя да къкри около 20 минути.
Картофите се обелват и нарязват на кубчета и се добавят към ястието. Пушената наденица се нарязва на шайби и също се добавя в тенджерата. Ястието се оставя да ври още около 20 минути, докато картофите омекнат и ароматите се смесят.
Накрая се овкусява със сол и черен пипер и се поръсва със ситно нарязан магданоз. Супата се оставя да почине няколко минути преди сервиране.
Супата Йота се поднася гореща в дълбока купа и традиционно се сервира с прясно изепечен селки хляб или ръжен хляб. В някои региони се добавя и лъжица заквасена сметана. Ястието може да се съхранява в хладилник до 3 дни.
Йота е едно от най-известните традиционни ястия на Словения. Тя се приготвя основно през студените месеци и е много популярна в регионите близо до Италия и Австрия. Супата е известна със своя богат вкус и засищащи съставки, пише gotvach.bg.
