Рецепта на деня: Йота - словенска супа с боб, кисело зеле и пушена наденица

13 Март, 2026 10:05 611 7

Питателна и ароматна рецепта от словенската кухня

Рецепта на деня: Йота - словенска супа с боб, кисело зеле и пушена наденица - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • кисело зеле - 300 г;
  • бял боб - 200 г;
  • картофи - 3 бр.;
  • пушена наденица - 250 г;
  • лук - 1 глава;
  • чесън - 2 скилидки
  • дафинов лист - 1 бр.;
  • червен пипер - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • олио - 2 с.л.;
  • сол - на вкус;
  • магданоз - 2 с.л.;
  • вода - 1.5 л.

Начин на приготвяне:

Белият фасул се накисва предварително във вода за няколко часа или за една нощ. След това се измива добре и се поставя в тенджера с чиста вода, където се вари до полуготовност.

В дълбока тенджера се загрява олиото и в него се задушава ситно нарязаният лук, докато стане мек и ароматен. Добавят се чесънът и червеният пипер и се разбъркват за кратко, за да освободят ароматите си.

Към сместа се добавят нарязаното кисело зеле и фасулът. Налива се водата и се добавя дафиновият лист. Супата се оставя да къкри около 20 минути.

Картофите се обелват и нарязват на кубчета и се добавят към ястието. Пушената наденица се нарязва на шайби и също се добавя в тенджерата. Ястието се оставя да ври още около 20 минути, докато картофите омекнат и ароматите се смесят.

Накрая се овкусява със сол и черен пипер и се поръсва със ситно нарязан магданоз. Супата се оставя да почине няколко минути преди сервиране.

Супата Йота се поднася гореща в дълбока купа и традиционно се сервира с прясно изепечен селки хляб или ръжен хляб. В някои региони се добавя и лъжица заквасена сметана. Ястието може да се съхранява в хладилник до 3 дни.

Йота е едно от най-известните традиционни ястия на Словения. Тя се приготвя основно през студените месеци и е много популярна в регионите близо до Италия и Австрия. Супата е известна със своя богат вкус и засищащи съставки, пише gotvach.bg.


  • 1 Абе

    8 1 Отговор
    Мммм, боб, кисело зеле и пушена наденица. После ще стане доста задушЕВно.

    Коментиран от #3

    10:13 13.03.2026

  • 2 звучи

    5 2 Отговор
    доста добре

    10:18 13.03.2026

  • 3 Абе не бе

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Пийни и една биричка, по възможност от мътните.

    10:22 13.03.2026

  • 4 Даа

    4 1 Отговор
    И на сутринта леко меко ,но и миризливо

    10:37 13.03.2026

  • 5 Добре

    1 1 Отговор
    дошли в закусвалнята на Венелина.

    10:57 13.03.2026

  • 6 Хасан

    0 0 Отговор
    от тази манджа как се пърди ако знайте

    11:06 13.03.2026

  • 7 Колко е словенска

    0 0 Отговор
    не знам, в Литва и Латвия правят същия буламач.

    11:08 13.03.2026