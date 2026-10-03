Рецепта на деня: Пухкави пица палачинки за 35 минути

Необходими продукти:
- яйца - 2 бр.;
- кисело мляко - 250 г;
- брашно - 180 г;
- бакпулвер - 1 ч.л.;
- сода бикарбонат - 1/2 ч.л.;
- сол - 1/2 ч.л.;
- кашкавал - 120 г;
- шунка или мек колбас - 120 г;
- червена чушка - 1/2 бр.;
- зелен лук - 2 стръка;
- магданоз - 2 с.л.;
- сушен риган - 1/2 ч.л.;
- олио - 3 с.л.
Начин на приготвяне:
Яйцата се разбиват със солта, след което към тях се прибавя киселото мляко. Отделно се смесват брашното, набухвателите и подправките. Сухите продукти се добавят към течните и се разбъркват кратко – само докато не останат сухи участъци. Накрая се прибавят кашкавалът, колбасът и зеленчуците.
Сместа трябва да почине 8-10 минути. Тя е по-гъста от обичайното палачинково тесто, затова се оформя с лъжица на малки порции. По-малкият размер улеснява обръщането и помага палачинките да се изпекат равномерно и отвътре.
Пекат се на умерен огън
Незалепващ тиган се загрява на умерен огън и се намазва с малко олио. Палачинките се пекат 3-4 минути от първата страна, докато краищата стегнат и се образува златиста коричка. След това се обръщат с широка шпатула и се оставят за още 2-3 минути.
Ако повърхността покафенява твърде бързо, котлонът се намалява. Така вътрешността има време да се изпече, без коричката да прегори. Готовите пица палачинки се подреждат една върху друга, за да останат топли, и се сервират веднага, докато кашкавалът е мек.
Към тях могат да се поднесат доматен или чеснов сос, както и свежа салата.
Източник: gotvach.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Елизабет Цветанова
10:32 03.10.2026