Рецепта на деня: Пухкави пица палачинки за 35 минути

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Творческото настроение и желанието за повече сърдечност могат да направят деня особено приятен. Сутрешен разговор Ви помага да изразите чувство или идея, които досега трудно сте формулирали. Следобедът е благоприятен за любов, творчество, занимания с децата или просто за нещо красиво, което Ви връща към себе си. Към вечерта избягвайте да превръщате удоволствието в задължение и оставете плановете да завършат естествено.

Водолей (21.01 - 19.02) Ежедневието изисква повече внимание към детайлите и към начина, по който разпределяте силите си. Сутринта е подходяща да изясните работен въпрос, да подредите информация или да поговорите с човек, с когото трябва да координирате действията си. Следобедът носи по-приятна атмосфера и може да направи дори обикновените задачи по-леки. Привечер не поемайте допълнително натоварване само защото не искате да разочаровате някого.

Козирог (23.12 - 20.01) Другият човек може да се окаже най-доброто огледало за това какво действително искате. В първата половина на деня разговорите са съдържателни и могат да помогнат да се стигне до важна истина, макар тя да не е най-удобната. Следобедът омекотява отношенията и е подходящ за близост, помирение или споделено решение. Към вечерта не настоявайте за окончателен резултат и не превръщайте временната дистанция в повод за сериозни заключения.

Стрелец (23.11 - 22.12) По-дълбока тема може да привлече вниманието Ви и да Ви накара да погледнете честно на доверие, близост или общи ангажименти. Сутринта Ви дава възможност да кажете нещо важно и да стигнете до същината на ситуацията. Следобедът е подходящ за помирение, споделяне или решение, което носи повече емоционална сигурност. Привечер не се опитвайте да приключите всичко на всяка цена – понякога най-доброто действие е да оставите въпроса до утре.

Скорпион (24.10 - 22.11) Потребността да погледнете отвъд обичайното може да Ви отведе към полезна информация или важен разговор. Сутринта е силна за изясняване на позиция, учене и формулиране на онова, което досега само сте усещали. Следобедът е по-мек и може да донесе хубава среща, вдъхновение или усещане за по-дълбока близост. Към края на деня не настоявайте планът Ви да се развие веднага – част от нещата имат нужда просто да отлежат.

Везни (24.09 - 23.10) Отговорностите Ви поставят в по-видима позиция и може да се наложи да покажете какво реално можете да поемете. Сутрешен разговор помага да изясните професионален или финансов въпрос, ако сте готови да говорите конкретно. Следобедът носи повече разбиране и може да получите признание, подкрепа или жест, който Ви показва, че усилията Ви се забелязват. Вечерта обаче не е подходяща за натиск и големи обещания – по-добре приключете деня с ясни граници.

Дева (24.08 - 23.09) Контакт с човек, на когото имате доверие, може да внесе много необходима яснота. В първата половина на деня е подходящо да обсъдите бъдещ план или идея, стига да не настоявате за окончателни решения. По-късно атмосферата става по-топла и можете да почувствате силна подкрепа от приятел, партньор или хора със сходни интереси. Привечер не се натоварвайте с чужди очаквания и оставете важните нови начинания за друг момент.

Лъв (24.07 - 23.08) Не всичко е необходимо да бъде показано или обсъдено веднага. Сутринта може да получите важна вътрешна яснота за човек или ситуация, особено ако си дадете време да наблюдавате, вместо да реагирате. Следобедът е по-мек и благоприятства доверителните разговори и моментите насаме. Към вечерта оставете амбициите настрана и не превръщайте временната пречка в доказателство, че трябва да натиснете още повече.

Рак (22.06 - 23.07) По-чувствителни сте към атмосферата около себе си и лесно ще усещате какво остава неизказано. Сутрешните часове Ви помагат да назовете важна мисъл и да проведете откровен разговор без излишно заобикаляне. Следобедът носи повече топлина, внимание и възможност да направите нещо приятно за себе си или за човек, когото цените. Привечер може да усетите умора или ограничение и тогава е по-разумно да намалите темпото, вместо да се насилвате.

Близнаци (22.05 - 21.06) Практичните въпроси изискват повече внимание и може да Ви се прииска да внесете ред в разходите, задачите или начина, по който използвате времето си. Сутринта е подходяща да проведете конкретен разговор и да стигнете до същината без излишни отклонения. Следобедно предложение или приятна новина може да Ви даде усещане за сигурност и подкрепа. В края на деня е по-добре да не започвате нещо ново, а да завършите онова, което вече е в движение.

Телец (21.04 - 21.05) Думите могат да стигнат много по-дълбоко от обикновено, затова подбирайте внимателно как формулирате важните си мисли. Добре проведен разговор сутринта може да Ви даде отговор, който отдавна търсите, или да възстанови разбирателството с близък човек. Следобедът е особено приятен за срещи, споделяне и малки жестове на внимание. Към вечерта не настоявайте всичко да бъде уточнено докрай, защото умората може да направи тона по-строг от необходимото.