Рецепта на деня: Дроб по венециански с карамелизиран лук и полента

Необходими продукти:

телешки дроб - 800 г;

лук - 4 големи глави;

балсамов оцет - 2 с.л.;

мащерка - 1 ч.л.;

брашно - 4 с.л.;

олио - 80 мл;

масло - 20 г;

сол - на вкус;

черен пипер - 1/2 ч.л.

За полентата:

царевичен грис - 250 г;

вода - 1 л;

масло - 30 г;

сол - 1 ч.л.

Начин на приготвяне:

За да стане дробът по венециански крехък и сочен, първо се почиства внимателно от ципите и жилите. След това се нарязва на тънки филийки с дебелина около 0.5 см. Ако парчетата са твърде дебели, дробът може да стане жилав при пърженето.

Лукът се обелва и нарязва на тънки полумесеци. Именно той придава сладък и богат вкус на ястието.

В широк тиган или дълбок съд се загрява половината от мазнината. Добавя се лукът и се готви на умерен към слаб огън. Разбърква се често, за да не загаря. След около 15 - 20 минути лукът започва да омеква и да се карамелизира естествено. Тогава се добавят балсамовият оцет, мащерката, малко сол и черен пипер. Лукът се оставя още няколко минути, докато стане златист, мек и ароматен.

През това време дробът леко се подсушава с кухненска хартия. Всяко парче се овалва много леко в брашно. Това помага да се запази сочността и да се получи приятна коричка.

В отделен тиган се загрява останалото олио. Парчетата дроб се подреждат на един ред и се пържат по около 1 минута от всяка страна на силен огън. Не трябва да се препържват, защото дробът ще стане сух и твърд. Най-добрият дроб по венециански остава леко сочен отвътре.

След като всички парчета са готови, те се връщат при карамелизирания лук. Добавя се малко масло за още по-богат вкус. Ястието се похлупва с капак и се оставя за около 2 минути на изключен котлон, за да се смесят ароматите.

За полентата водата се кипва със сол. Царевичният грис се изсипва постепенно при постоянно разбъркване, за да не се образуват бучки. Готви се около 5 - 7 минути до сгъстяване. Накрая се добавя маслото. Полентата може да се излее в тава, да се охлади и след това да се нареже на парчета, които леко да се запържат в масло за още по-вкусен резултат.

Дробът по венециански се сервира топъл върху полента или качамак, гарниран с още карамелизиран лук и малко прясна мащерка.

Ястието се комбинира чудесно с червено вино, печени зеленчуци или свежа салата. Най-вкусно е веднага след приготвяне, пише gotvach.bg.