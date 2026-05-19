Рецепта на деня: Сиромашки гювеч на тиган
Рецепта на деня: Сиромашки гювеч на тиган

19 Май, 2026 10:05 1 578 28

Подходящ е за бърз обяд или засищаща вечеря

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • картофи - 700 г;
  • кренвирши или наденица - 300 г;
  • яйца - 3 бр.;
  • лук - 1 глава;
  • чесън - 2 скилидки;
  • домати от консерва - 200 г;
  • олио - 4 с.л.;
  • червен пипер - 1 ч.л.;
  • чубрица - 1 ч.л.;
  • сол - на вкус;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • магданоз - по желание;
  • вода - около 400 мл.

Начин на приготвяне:

За приготвянето на този вкусен сиромашки гювеч първо се подготвят картофите. Те се обелват, измиват добре и се нарязват на средни кубчета, за да могат да се сварят равномерно и да останат цели след готвенето.

Лукът се нарязва на ситно, а чесънът се наситнява. Кренвиршите или наденицата се режат на колелца. Ако се използва по-пикантна наденица, ястието ще стане още по-ароматно и вкусно.

В дълбок тиган или плитка тенджера се загрява олиото. Първо се запържва лукът до златисто, след което се добавя чесънът. Разбърква се за кратко, докато започне да ухае приятно.

Прибавят се колбасите и се запържват леко, докато получат апетитен загар. След това се добавят картофите и всичко се разбърква добре, за да поемат ароматите.

Поръсва се с червен пипер, чубрица, черен пипер и малко сол. Добавят се доматите и се налива топлата вода. Ястието се оставя да къкри на умерен огън около 20 - 25 минути, докато картофите омекнат напълно и сосът леко се сгъсти.

Когато картофите са почти готови, с лъжица се оформят три малки гнезда и в тях внимателно се чукват яйцата. Тиганът се похлупва и ястието се оставя още няколко минути, докато белтъкът стегне, а жълтъкът остане леко мек.

Накрая сиромашкият гювеч се поръсва с малко червен пипер и пресен магданоз за свежест и аромат.

Поднася се горещ с домашен хляб и люти чушки.

Ястието е най-вкусно топло, веднага след приготвянето. Подходящо е за бърз обяд или засищаща вечеря, пише gotvach.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не знам

    18 2 Отговор
    какво ѝ е сиромашкото на тая манджа ?!

    Коментиран от #5, #9

    10:10 19.05.2026

  • 2 Една жена

    14 4 Отговор
    Като прочетох "сиромашки", се сетих за една моя рецепта за "сиромашка" дроб-сърма.
    Правя я с пилешки дробчета, много зален лук и пресен джоджен. Опитайте!

    Коментиран от #4, #21

    10:12 19.05.2026

  • 3 Абе

    14 3 Отговор
    Пак да питам за рецепта за ро доп ски калмамари?

    Коментиран от #17, #19

    10:16 19.05.2026

  • 4 Лост

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "Една жена":

    И аз така я правя.Даже може да си купиш една агнешка главичка и да използваш бульона,а мозъка и езика ти са бонус.

    Коментиран от #6

    10:17 19.05.2026

  • 5 007 лиценз ту кил

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Не знам":

    Кренвиршите.

    10:17 19.05.2026

  • 6 Абе

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "Лост":

    Язе ползвам и очите. Поднасям с капак и артистично го отварям на масата с думите: воала, бон апети.

    10:20 19.05.2026

  • 7 Венелино

    19 2 Отговор
    като калкулирам цените на "сиромашките" продукти, разбрах следното, че по-изгоно е да изпека две вратни пържоли.

    Коментиран от #16

    10:21 19.05.2026

  • 8 Не те е срам, Bенелинo

    13 3 Отговор
    Вече всички сме милионери в "клуба на богатите"!

    10:22 19.05.2026

  • 9 Аз знам кое

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Не знам":

    Само кренвиршите са имитационни субпродукти за сиромаси, а доматите са за паралиите.

    Коментиран от #12

    10:24 19.05.2026

  • 10 ГОЛЕМ СМЕХ

    13 2 Отговор
    Ако тва е сиромашки гювеч, то българите сме направо милионери.

    10:27 19.05.2026

  • 11 Бг КУЛИНАР

    11 2 Отговор
    Три печени луланкови наденици ша ми излязат по евтино.

    10:29 19.05.2026

  • 12 Нц.....

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Аз знам кое":

    Въобще не отчиташ новите особености на ситуацията! Вече кренвиршите са по скъпи от пържолите!

    Коментиран от #14

    10:31 19.05.2026

  • 13 НАВРЕМЕТО Е БИЛ СИРОМАШКИ

    14 2 Отговор
    ДНЕС Е НАПРАВО ТОП БАРОВСКИ.НЕ МОГА ДА СИ ГО ПОЗВОЛЯ ЗА ЖАЛОСТ.

    10:31 19.05.2026

  • 14 Възможно е

    8 4 Отговор

    До коментар #12 от "Нц.....":

    Ситносмляна тоалетна хартия с вода и оцветител не ям от миналия век.

    Коментиран от #22

    10:33 19.05.2026

  • 15 Извинявай госпожо,

    8 2 Отговор
    От кой регион на света са тия заможни сиромаси, дето ядат наденица и каква точно е тя е свинска ли, телешка ли или соева?

    10:37 19.05.2026

  • 16 Страшимир

    10 4 Отговор

    До коментар #7 от "Венелино":

    Може и контрафиле с малко лук и картофи на йенска тенджера с малко копър и магданоз. Често е на промоция и е далеч пред кренвиршите

    10:40 19.05.2026

  • 17 Перо

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    У петък след сюнета у хожата ше намериш

    10:53 19.05.2026

  • 18 А така, Вени

    5 3 Отговор
    Дай повече сюрмашки рецепти, щото в клуба на богатите ние сме сиромаси

    10:54 19.05.2026

  • 19 Майстор сюнетчия от Одрин

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    ше питаш някъде по линията Сатовча - Кърджали. Утре съм в Смолян. Ше има голям берекет.

    10:57 19.05.2026

  • 20 Бг КУЛИНАР

    6 0 Отговор
    Три филии хляб
    Намазани с малко олио
    Червен пипер лют
    И във фурната

    Тва е сиромашко.

    Коментиран от #23

    11:03 19.05.2026

  • 21 Ясно.

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Една жена":

    Само ориза сте пропуснали. Иначе знам тая манджа и я готвя.

    11:04 19.05.2026

  • 22 Е нищо де!

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Възможно е":

    Като влезеш в магазин, погледни за обща култура!

    11:10 19.05.2026

  • 23 Циганска баница се казва на това

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "Бг КУЛИНАР":

    Във фурната, само ако можеш да платиш и тока за 404.

    11:10 19.05.2026

  • 24 КреМвиршите

    0 2 Отговор
    уж от свинско, на практика смлени зурли, копита, уши и прочие плюс някакво месо и маса консерванти - 15 лева и нагоре килото, а свински бут, плешка, каре - често под осем лева, врат около десет?!?! Отивам да пазарувам в хипермаркет - оттам НЕ купувам месо - напълнили количките с креМвирши, наденици, чипсове, сладки и прочие захар или още по-лошо подсладители в различни цветове и форми, безалкохолни, бира в двулитровки. И гаранция свинята-майка обяснява на свинчетата как са развалили храните и слагали всякакви боклуци, а и не са дебели, а с едър кокал, особено на корема и ъзъ.

    Коментиран от #25

    11:19 19.05.2026

  • 25 !не!

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "КреМвиршите":

    Правилното е "креНвирши"!

    Коментиран от #26, #27, #28

    11:46 19.05.2026

  • 26 Бай Ху (By Who)

    1 5 Отговор

    До коментар #25 от "!не!":

    Господине, вие и на бомбардировките ли викате бомбаНдировка?

    11:54 19.05.2026

  • 27 Така е!

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "!не!":

    Идва от немски, защото е създаден в Германия или Австрия - krenwurst.

    12:10 19.05.2026

  • 28 Знам как е

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "!не!":

    правилното, не виждаш, ли че "М" е с главна буква. Родните кренвирши са такъв крем с такъв цвят преди да ги вкарат в найлона, че по-гадно може само да ти стане като разбереш какви неща има в сместа. Познат започна да работи преди години в едно от предприятията, които им казват месокомбинати, макар че чак пък толкова работа само с месо нямат. След месец не можеше да го накараш да пробва какъвто и да е колбас, беше видял как правят всичко от Камчия и кренвирши до луканка.

    12:28 19.05.2026