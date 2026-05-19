Рецепта на деня: Сиромашки гювеч на тиган

Необходими продукти:
- картофи - 700 г;
- кренвирши или наденица - 300 г;
- яйца - 3 бр.;
- лук - 1 глава;
- чесън - 2 скилидки;
- домати от консерва - 200 г;
- олио - 4 с.л.;
- червен пипер - 1 ч.л.;
- чубрица - 1 ч.л.;
- сол - на вкус;
- черен пипер - 1/2 ч.л.;
- магданоз - по желание;
- вода - около 400 мл.
Начин на приготвяне:
За приготвянето на този вкусен сиромашки гювеч първо се подготвят картофите. Те се обелват, измиват добре и се нарязват на средни кубчета, за да могат да се сварят равномерно и да останат цели след готвенето.
Лукът се нарязва на ситно, а чесънът се наситнява. Кренвиршите или наденицата се режат на колелца. Ако се използва по-пикантна наденица, ястието ще стане още по-ароматно и вкусно.
В дълбок тиган или плитка тенджера се загрява олиото. Първо се запържва лукът до златисто, след което се добавя чесънът. Разбърква се за кратко, докато започне да ухае приятно.
Прибавят се колбасите и се запържват леко, докато получат апетитен загар. След това се добавят картофите и всичко се разбърква добре, за да поемат ароматите.
Поръсва се с червен пипер, чубрица, черен пипер и малко сол. Добавят се доматите и се налива топлата вода. Ястието се оставя да къкри на умерен огън около 20 - 25 минути, докато картофите омекнат напълно и сосът леко се сгъсти.
Когато картофите са почти готови, с лъжица се оформят три малки гнезда и в тях внимателно се чукват яйцата. Тиганът се похлупва и ястието се оставя още няколко минути, докато белтъкът стегне, а жълтъкът остане леко мек.
Накрая сиромашкият гювеч се поръсва с малко червен пипер и пресен магданоз за свежест и аромат.
Поднася се горещ с домашен хляб и люти чушки.
Ястието е най-вкусно топло, веднага след приготвянето. Подходящо е за бърз обяд или засищаща вечеря, пише gotvach.bg.
1 Не знам
10:10 19.05.2026
2 Една жена
Правя я с пилешки дробчета, много зален лук и пресен джоджен. Опитайте!
10:12 19.05.2026
3 Абе
10:16 19.05.2026
4 Лост
До коментар #2 от "Една жена":И аз така я правя.Даже може да си купиш една агнешка главичка и да използваш бульона,а мозъка и езика ти са бонус.
10:17 19.05.2026
5 007 лиценз ту кил
До коментар #1 от "Не знам":Кренвиршите.
10:17 19.05.2026
6 Абе
До коментар #4 от "Лост":Язе ползвам и очите. Поднасям с капак и артистично го отварям на масата с думите: воала, бон апети.
10:20 19.05.2026
7 Венелино
10:21 19.05.2026
8 Не те е срам, Bенелинo
10:22 19.05.2026
9 Аз знам кое
До коментар #1 от "Не знам":Само кренвиршите са имитационни субпродукти за сиромаси, а доматите са за паралиите.
10:24 19.05.2026
12 Нц.....
До коментар #9 от "Аз знам кое":Въобще не отчиташ новите особености на ситуацията! Вече кренвиршите са по скъпи от пържолите!
10:31 19.05.2026
14 Възможно е
До коментар #12 от "Нц.....":Ситносмляна тоалетна хартия с вода и оцветител не ям от миналия век.
10:33 19.05.2026
16 Страшимир
До коментар #7 от "Венелино":Може и контрафиле с малко лук и картофи на йенска тенджера с малко копър и магданоз. Често е на промоция и е далеч пред кренвиршите
10:40 19.05.2026
17 Перо
До коментар #3 от "Абе":У петък след сюнета у хожата ше намериш
10:53 19.05.2026
19 Майстор сюнетчия от Одрин
До коментар #3 от "Абе":ше питаш някъде по линията Сатовча - Кърджали. Утре съм в Смолян. Ше има голям берекет.
10:57 19.05.2026
20 Бг КУЛИНАР
Намазани с малко олио
Червен пипер лют
И във фурната
Тва е сиромашко.
11:03 19.05.2026
21 Ясно.
До коментар #2 от "Една жена":Само ориза сте пропуснали. Иначе знам тая манджа и я готвя.
11:04 19.05.2026
22 Е нищо де!
До коментар #14 от "Възможно е":Като влезеш в магазин, погледни за обща култура!
11:10 19.05.2026
23 Циганска баница се казва на това
До коментар #20 от "Бг КУЛИНАР":Във фурната, само ако можеш да платиш и тока за 404.
11:10 19.05.2026
24 КреМвиршите
11:19 19.05.2026
25 !не!
До коментар #24 от "КреМвиршите":Правилното е "креНвирши"!
11:46 19.05.2026
26 Бай Ху (By Who)
До коментар #25 от "!не!":Господине, вие и на бомбардировките ли викате бомбаНдировка?
11:54 19.05.2026
27 Така е!
До коментар #25 от "!не!":Идва от немски, защото е създаден в Германия или Австрия - krenwurst.
12:10 19.05.2026
28 Знам как е
До коментар #25 от "!не!":правилното, не виждаш, ли че "М" е с главна буква. Родните кренвирши са такъв крем с такъв цвят преди да ги вкарат в найлона, че по-гадно може само да ти стане като разбереш какви неща има в сместа. Познат започна да работи преди години в едно от предприятията, които им казват месокомбинати, макар че чак пък толкова работа само с месо нямат. След месец не можеше да го накараш да пробва какъвто и да е колбас, беше видял как правят всичко от Камчия и кренвирши до луканка.
12:28 19.05.2026