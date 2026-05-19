Рецепта на деня: Сиромашки гювеч на тиган

Необходими продукти:

картофи - 700 г;

кренвирши или наденица - 300 г;

яйца - 3 бр.;

лук - 1 глава;

чесън - 2 скилидки;

домати от консерва - 200 г;

олио - 4 с.л.;

червен пипер - 1 ч.л.;

чубрица - 1 ч.л.;

сол - на вкус;

черен пипер - 1/2 ч.л.;

магданоз - по желание;

вода - около 400 мл.

Начин на приготвяне:

За приготвянето на този вкусен сиромашки гювеч първо се подготвят картофите. Те се обелват, измиват добре и се нарязват на средни кубчета, за да могат да се сварят равномерно и да останат цели след готвенето.

Лукът се нарязва на ситно, а чесънът се наситнява. Кренвиршите или наденицата се режат на колелца. Ако се използва по-пикантна наденица, ястието ще стане още по-ароматно и вкусно.

В дълбок тиган или плитка тенджера се загрява олиото. Първо се запържва лукът до златисто, след което се добавя чесънът. Разбърква се за кратко, докато започне да ухае приятно.

Прибавят се колбасите и се запържват леко, докато получат апетитен загар. След това се добавят картофите и всичко се разбърква добре, за да поемат ароматите.

Поръсва се с червен пипер, чубрица, черен пипер и малко сол. Добавят се доматите и се налива топлата вода. Ястието се оставя да къкри на умерен огън около 20 - 25 минути, докато картофите омекнат напълно и сосът леко се сгъсти.

Когато картофите са почти готови, с лъжица се оформят три малки гнезда и в тях внимателно се чукват яйцата. Тиганът се похлупва и ястието се оставя още няколко минути, докато белтъкът стегне, а жълтъкът остане леко мек.

Накрая сиромашкият гювеч се поръсва с малко червен пипер и пресен магданоз за свежест и аромат.

Поднася се горещ с домашен хляб и люти чушки.

Ястието е най-вкусно топло, веднага след приготвянето. Подходящо е за бърз обяд или засищаща вечеря, пише gotvach.bg.