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Откриха 1800-годишна система за предсказване на бъдещето

Откриха 1800-годишна система за предсказване на бъдещето

16 Октомври, 2026 10:38 968 2

  • древен оракул-
  • кибира-
  • археология-
  • астрагаломантия-
  • турция

Каменен оракул от Кибира описва 56 възможни предсказания, получавани чрез хвърляне на животински кости

Откриха 1800-годишна система за предсказване на бъдещето - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Преди около 1800 години жителите на древния град Кибира в югозападна Турция са можели да търсят отговори за здравето, търговията и пътуванията си чрез хвърляне на животински кости. Археолозите са открили варовиков паметник, върху който е записана цялата система за предсказване на бъдещето.

Каменният блок е висок 1,24 метра и има надписи на гръцки език върху четирите си страни. Той е открит през 2024 г. в северната стена на параклис, където е бил използван повторно като строителен материал. Първоначално паметникът е бил част от третата тераса на агората в Кибира.

Пет кости и 56 възможни отговора

Практиката, известна като астрагаломантия, използвала малки кости от глезените на овце, кози или телета. Всяка кост имала четири възможни стойности според страната, на която падне: 1, 3, 4 или 6. След хвърлянето на пет кости получената комбинация се сравнявала с надписа върху камъка.

Откриха 1800-годишна система за предсказване на бъдещето

Системата включвала общо 56 възможни комбинации. Всяка от тях била свързана с определено божество и конкретно послание. При хвърляне на пет единици например предсказанието се отнасяло до Зевс и обещавало здрав разум, щастие и успех. В същото време то призовавало към почит към Афродита и Хермес.

Откриха 1800-годишна система за предсказване на бъдещето

Други комбинации съдържали предупреждения да не се предприемат пътувания или нови търговски сделки. Трети давали надежда за възстановяване на болен член на семейството. Така каменният оракул е обслужвал въпроси, свързани с ежедневието, парите, здравето и личните решения.

Оракулът бил свързан с Хермес

Надписът в горната част показва, че паметникът е бил издигнат заедно със статуя на Хермес от заможен местен дарител. Изборът на бога на търговията, пътуванията и жребията е свързан с мястото, на което търговците са обсъждали сделки и са вземали финансови решения.

Авторите на изследването, публикувано в списание Gephyra, сравняват текста от Кибира с подобни паметници от Южна Мала Азия. По думите им практиката е била „стандартизирана, споделена традиция“, но отделните градове са имали свои версии на посланията и надписите.

Надписите от Кибира са датирани към II или III век от новата ера. Значението на находката е свързано с това, че върху нея са запазени всички числови указания за разчитане на хвърлянията. Затова паметникът е сред най-пълните известни източници за начина, по който жителите на региона са търсили решения чрез допитване до боговете.

Източници: plovdiv24.bg, popularmechanics.com, archaeologymag.com


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    4 0 Отговор
    Което не знаете е, че това е много по старо от Елада! Чували сте за "Книгата на Енох", но не знаете, че идването на Наблюдателите е описано в най древните клинописи на Шумер. Толкова древни, че описват човека и света още преди Боговете, и дразнещи църквите, които крият това знание! Резюме - цялата земя е била зелена, без никакви пустини, с прекрасни чисти води. В небето е имало три луни, хората са живеели в домове които не са строили, с са израствали от природата, живеели са и без болести, в уважение един към друг, и са разбирали езика си...
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    Коментиран от #2

    10:58 16.10.2026

  • 2 Еми като е по старо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    от къде са знаели гръцки че да го напишат.

    11:47 16.10.2026