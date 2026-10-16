Откриха 1800-годишна система за предсказване на бъдещето

Преди около 1800 години жителите на древния град Кибира в югозападна Турция са можели да търсят отговори за здравето, търговията и пътуванията си чрез хвърляне на животински кости. Археолозите са открили варовиков паметник, върху който е записана цялата система за предсказване на бъдещето.

Каменният блок е висок 1,24 метра и има надписи на гръцки език върху четирите си страни. Той е открит през 2024 г. в северната стена на параклис, където е бил използван повторно като строителен материал. Първоначално паметникът е бил част от третата тераса на агората в Кибира.

Пет кости и 56 възможни отговора

Практиката, известна като астрагаломантия, използвала малки кости от глезените на овце, кози или телета. Всяка кост имала четири възможни стойности според страната, на която падне: 1, 3, 4 или 6. След хвърлянето на пет кости получената комбинация се сравнявала с надписа върху камъка.

Системата включвала общо 56 възможни комбинации. Всяка от тях била свързана с определено божество и конкретно послание. При хвърляне на пет единици например предсказанието се отнасяло до Зевс и обещавало здрав разум, щастие и успех. В същото време то призовавало към почит към Афродита и Хермес.

Други комбинации съдържали предупреждения да не се предприемат пътувания или нови търговски сделки. Трети давали надежда за възстановяване на болен член на семейството. Така каменният оракул е обслужвал въпроси, свързани с ежедневието, парите, здравето и личните решения.

Оракулът бил свързан с Хермес

Надписът в горната част показва, че паметникът е бил издигнат заедно със статуя на Хермес от заможен местен дарител. Изборът на бога на търговията, пътуванията и жребията е свързан с мястото, на което търговците са обсъждали сделки и са вземали финансови решения.

Авторите на изследването, публикувано в списание Gephyra, сравняват текста от Кибира с подобни паметници от Южна Мала Азия. По думите им практиката е била „стандартизирана, споделена традиция“, но отделните градове са имали свои версии на посланията и надписите.

Надписите от Кибира са датирани към II или III век от новата ера. Значението на находката е свързано с това, че върху нея са запазени всички числови указания за разчитане на хвърлянията. Затова паметникът е сред най-пълните известни източници за начина, по който жителите на региона са търсили решения чрез допитване до боговете.

Източници: plovdiv24.bg, popularmechanics.com, archaeologymag.com