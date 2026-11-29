Мост с 16 арки, монументален вход, висок 13 метра, и вътрешност с 67 помещения на девет нива. Така изглежда Александрийският фар в новата триизмерна реконструкция, изготвена по археологически находки, древни изображения, писмени описания и инженерни симулации, информира БТА.

Фарът е бил издигнат през III век пр.н.е. на остров Фарос край Александрия. Съоръжението е достигало около 100 метра височина, насочвало е корабите към пристанището и е останало в експлоатация почти 16 века. Според изследователите е устояло на 18 земетресения, преди окончателно да изчезне.

Под водата са останали хиляди фрагменти

Проектът „Фарос“ се ръководи от археолога и архитект Изабел Ери, която отговаря за подводните разкопки на обекта от 1997 г. насам. Центърът за александрийски изследвания започва първите проучвания в района през 1995 г.

На дълбочина между 4 и 9 метра са регистрирани 4896 каменни блока и близо 3000 фрагмента от строителни материали. Останките са разположени на площ от около два хектара и се смятат за един от най-големите потънали архитектурни обекти в света.

През юни 2025 г. археолозите изваждат от водите най-големите досега открити блокове. Сред тях са части от горната конструкция и страничните стълбове на монументалния вход, тежащи между 70 и 80 тона, както и плочи с тегло до 40 тона. Намерени са още елементи от основата, използвани повторно след вземането им от пирамиди от Старото царство, и фрагменти от неизвестен досега египетски пилоn, изграден с гръцки техники.

Археологическите данни обаче обхващат по-малко от 10 процента от първоначалната сграда. Затова екипът събира и сравнява монети, теракотени лампи, мозайки, гравирано стъкло и средновековни арабски описания, в които архитектурата на фара е представена с голяма подробност.

Виртуална проверка на древната конструкция

Инженери от фондацията „Дасо системс“ и доброволци обединяват наличните данни в триизмерен модел. Всяка хипотеза се проверява чрез виртуална реконструкция, включително поведението на сградата при земетресения. Така изследователите се опитват да обяснят как масивното съоръжение е запазило устойчивостта си в продължение на векове.

Моделът показва три последователни обема върху солидна основа. Вътре са разположени 67 помещения на девет нива, свързани с рампа, по която са можели да се разминат двама конници. Допълнителен маршрут е минавал през свързани помещения и стълбища на отделно ниво. Аркади и големи сводести зали са оформяли конструкцията.

„С проекта „Фарос“ най-накрая можем да започнем да разкриваме тайните на тази изключително сложна архитектура“, казва Изабел Ери.

Според Тибо дьо Терсан, президент на фондацията „Дасо системс“, триизмерната реконструкция и симулациите са помогнали да се разбере как е бил проектиран фарът и са направили възможно виртуалното му посещение. Така едно от Седемте чудеса на древния свят получава цифров образ повече от две хилядолетия след построяването си.