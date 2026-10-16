13-годишната дъщеря на Ким Кардашиян отхвърли твърденията, че изглежда „демонично“

Норт Уест отхвърли твърденията, че изглежда „демонично“ заради начина, по който се облича. 13-годишната дъщеря на Ким Кардашиян и Кание Уест говори по темата по време на TikTok на живо с майка си.

„Не съм демонична, спрете да казвате, че съм демонична. Само защото обичам да се обличам по този начин, не съдете за книгата по корицата“, каза Норт.

Ким Кардашиян предположи, че реакциите са свързани с черните грилове, пиърсингите и по-тъмните дрехи, които дъщеря ѝ носи. Норт отговори, че не разбира защо външният ѝ вид трябва да се свързва с нещо демонично.

„Вярвам в Исус. Затова дойдох да ви покажа, че съм светлина, а не тъмнина“, каза Норт Уест.

Бял тоалет за първото сценично участие

Като пример тя посочи бялото облекло в стил „готик лолита“, с което се появила при първото си сценично участие в The Vic Theater в Чикаго. По думите ѝ изборът не е бил случаен.

„Ако ще правя първото си шоу, трябва да дойда облечена като ангел, изцяло в бяло“, обясни Норт. Ким Кардашиян призна, че не е знаела за тази символика, когато е видяла тоалета.

Кардашиян заяви, че е необичайно хората да изграждат цял разказ за живота на някого само по това, което виждат. Тя попита дъщеря си дали се интересува от чуждото мнение, но Норт продължи да защитава избора си да експериментира с външността си.

Пиърсингите и влиянията зад стила ѝ

Ким Кардашиян разказа, че Норт е искала пиърсинги още от ранна възраст. Като малка тя играела с фалшиви пиърсинги и си представяла как ще има такива на носа и веждите.

В последно време Норт е показвала яркосини плитки, черни дрехи, масивни обувки и пиърсинги по лицето и ръцете. Тя отхвърли и предположенията, че промяната е свързана с развода на родителите ѝ.

Модният експерт Рошел Уайт определя стила ѝ като съчетание от тенденции на поколението Z, K-pop, влиянието на Кание Уест и цветните прически, с които е известна Кайли Дженър. Според Уайт това по-скоро е начин Норт да изгради собствен образ, отколкото бунт срещу семейството.

Източник: dailymail.com