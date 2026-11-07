Ким Кардашиян направи неловко признание за Сара Полсън

Ким Кардашиян направи забавно признание за своята колежка и приятелка Сара Полсън, с която си партнира в сериала „All’s Fair“. Оказва се, че риалити звездата повече от година е вярвала, че необичайно ниският глас, с който Полсън говори в продукцията, е нейният естествен глас, съобщава Page Six.

По време на гостуването си в предаването „Good Morning America“ на 4 ноември Кардашиян разказа, че едва наскоро е разбрала истината. Полсън използва специално променен, плътен глас за ролята си на Карингтън Лейн, но нейната колежка била убедена, че именно така звучи актрисата и в действителност.

Недоразумението било изяснено по време на рекламно пътуване до Рим преди няколко седмици. Кардашиян останала изненадана, когато научила, че гласът е част от актьорското превъплъщение, а Полсън не могла да повярва, че приятелката ѝ толкова дълго не е забелязала разликата.

Двете актриси разказаха и за забавните моменти по време на снимките. Според колежката им Ниси Наш-Бетс Кардашиян и Полсън често избухвали в смях и трудно успявали да запазят сериозно изражение пред камерите. Веднъж екипът дори ги помолил да излязат и да се разходят около сградата, за да се успокоят и снимките да продължат.

Кардашиян призна и още една своя слабост на снимачната площадка – обича да похапва храната, подготвена за сцените. Наш-Бетс шеговито отбеляза, че стройната фигура на звездата не бива да заблуждава никого, защото тя опитва почти всичко.

Любопитните разкрития идват по повод премиерата на втория сезон на „All’s Fair“ на 4 ноември. В юридическата драма, създадена от Райън Мърфи, Кардашиян играе бракоразводната адвокатка Алура Грант, а сред останалите звезди са Глен Клоуз, Наоми Уотс, Сара Полсън и Ниси Наш-Бетс.

Първият сезон, излязъл през ноември 2025 г., получи остри критики, но привлече значителен зрителски интерес. Кардашиян призна, че негативните оценки първоначално я накарали да се усъмни в актьорското си бъдеще. Именно Сара Полсън обаче била сред хората, които я подкрепили и насърчили да продължи.

Въпреки критиките към продукцията приятелството между двете очевидно се е превърнало в една от най-приятните изненади на снимачната площадка, а забавната история с гласа на Полсън показва, че дори близките колеги могат да се изненадват един друг.