Рецепта на деня: Кюфтенца от телешки дроб с маслини и магданоз

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Около обяд стара емоционална тема може да изглежда по-силна, отколкото реално е, затова не вземайте важни решения веднага. Следобедът носи внезапно прозрение и Ви помага да се освободите от мисъл или навик, който Ви е задържал. Късните часове са подходящи за тишина, почивка и връщане към вътрешния баланс.

Водолей (21.01 - 19.02) Силното желание да действате според собствените си правила може да стане особено видимо. По обяд отношенията са по-напрегнати и лесно можете да приемете чуждото несъгласие като опит да бъдете ограничени. След това идва повече лекота и възможност да направите промяна, която отдавна Ви се струва необходима. Вечерта Ви помага да намерите граница между независимостта и уважението към нуждите на другите.

Козирог (23.12 - 20.01) Въпросът кое наистина има стойност за Вас може да стане по-важен от обичайното. Около обяд избягвайте импулсивни финансови решения и не позволявайте на силна емоция да определя отношението Ви към собствените ресурси. Следобедът може да донесе нестандартна идея за доход, покупка или по-разумен начин да използвате времето си. Към края на деня ще почувствате повече сигурност, ако сте запазили гъвкавост.

Стрелец (23.11 - 22.12) Новина или разговор може да промени отношението Ви към ситуация, която досега сте смятали за напълно ясна. В средата на деня думите са по-силни и е добре да не ги използвате, за да доказвате кой има право. Следобедът носи интересна информация, среща или идея, която Ви помага да погледнете напред с повече свобода. Вечерта е добра за подреждане на мислите и за спокойно решение какво искате да продължите.

Скорпион (24.10 - 22.11) Домът и личният Ви свят може да се окажат сцена на по-силни емоции и важни осъзнавания. Около обяд стара тема в отношенията може да се върне с нова сила и да Ви изкуши да настоявате за категоричен отговор. Следобедът носи възможност да прекъснете познат модел и да подходите по различен начин. Късно вечерта ще Ви бъде по-лесно да възстановите чувството за вътрешна сигурност.

Везни (24.09 - 23.10) Творческото желание и нуждата да изразите себе си могат да бъдат особено силни. По обяд любовна тема или отношенията с децата може да събудят стари чувства и да Ви поставят пред труден избор между контрол и свобода. След това ситуацията може да се промени неочаквано и да Ви покаже по-лек начин да постигнете желаното. Вечерта си позволете да се радвате на случващото се, без да се опитвате да предвидите всяка следваща стъпка.

Дева (24.08 - 23.09) Работният ритъм може да се промени внезапно и да Ви принуди да подредите задачите по нов начин. Около обяд не поемайте чуждото напрежение върху себе си и не се опитвайте да контролирате всяка подробност. Следобедът е подходящ за нов метод, технологично решение или промяна в организацията, която Ви спестява време. Към вечерта ще почувствате повече устойчивост, ако сте се съсредоточили върху най-важното.

Лъв (24.07 - 23.08) Друг човек може да Ви изненада с поведение, което нарушава предварителните Ви очаквания. Около обяд напрежението в отношенията се усилва и е добре да избягвате ревност, натиск или демонстративни реакции. По-късно една по-свободна и необичайна идея може да възстанови интереса и да промени атмосферата. Вечерта оставете място за различията, вместо да настоявате всичко да бъде решено по Вашия начин.

Рак (22.06 - 23.07) По-дълбок въпрос за доверие или споделена отговорност може да поиска честен отговор. В средата на деня силните чувства лесно могат да Ви накарат да реагирате защитно или да очаквате повече сигурност от другия. Следобедът Ви показва, че има и друг начин да решите ситуацията, без да държите всичко под контрол. Късните часове носят повече спокойствие и Ви помагат да видите кое действително заслужава Вашата енергия.

Близнаци (22.05 - 21.06) Желанието да разширите хоризонтите си може да Ви отведе към нова тема, човек или възможност. Около обяд не се вкопчвайте в една гледна точка и внимавайте да не превърнете различното мнение в личен спор. Следобедът е много по-благоприятен за новини, идеи и решения, които Ви дават повече свобода. Вечерта е подходяща да подредите следващите си стъпки без да бързате с окончателен избор.

Телец (21.04 - 21.05) Професионален въпрос може да излезе на преден план и да Ви накара да преразгледате начина, по който отстоявате позицията си. По обяд е възможно личните отношения и служебните цели да се окажат в противоречие, затова не вземайте крайни решения под влияние на силни чувства. След това неочаквана идея може да отвори по-гъвкав път към желан резултат. Към края на деня си дайте време да прецените кое заслужава да бъде запазено и кое вече е време да се промени.