Рецепта на деня: Кюфтенца от телешки дроб с маслини и магданоз

Необходими продукти:
- телешки дроб - 500 г
- зелени маслини без костилки - 150 г
- лук - 100 г
- чесън - 2 скилидки
- яйце - 1 бр.
- галета - 60 г
- пресен магданоз - 20 г
- червен пипер - 1 ч.л.
- черен пипер - 1/2 ч.л.
- сол - 1/2 ч.л.
- олио - 30 мл
- пълнозърнест хляб - 4 филии
Начин на приготвяне:
Първата стъпка е почистването на дроба от ципите и по-едрите жили. След кратко измиване със студена вода той трябва да бъде подсушен добре, преди да се нареже на малки парчета. Смилането се прави на кратки импулси в кухненски робот, така че да остане леко зърнеста смес, а не гладко пюре. При липса на уред дробът може да се накълца възможно най-ситно с остър нож.
Лукът и чесънът се нарязват на дребно. Половината маслини се накълцват, а другата половина се отделя за поднасяне. В купа се смесват дробът, зеленчуците, яйцето, галетата, маслините и половината магданоз. Подправят се с червен и черен пипер, като солта се използва внимателно заради солеността на маслините.
След разбъркването сместа се оставя за 20 минути. През това време галетата поема част от влагата и оформянето става по-лесно. С навлажнени ръце се правят осем плоски кюфтенца. Ако сместа е прекалено мека, се добавя малко галета, но не прекомерно, за да не загубят кюфтенцата сочността си.
Олиото се загрява в широк тиган на умерен огън. Кюфтенцата се пържат на два пъти, по 4-5 минути от всяка страна. По-ниската температура е важна, защото силният огън може да запече прекалено бързо коричката, докато вътрешността остане сурова.
Готовността се проверява, като едно кюфтенце се разреже в най-дебелата част. Средата трябва да е напълно сготвена, без червена сурова сърцевина, но да остане сочна. Кюфтенцата се поднасят топли с отделените маслини, пресен магданоз и филия пълнозърнест хляб.
Източник: recepti.gotvach.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Генади
10:13 19.10.2026
2 ХалаПенйо
Липсва бутилката червено вино.
10:14 19.10.2026
3 БайПенс
10:46 19.10.2026