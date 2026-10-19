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Рецепта на деня: Кюфтенца от телешки дроб с маслини и магданоз
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Кюфтенца от телешки дроб с маслини и магданоз

19 Октомври, 2026 10:05 525 3

  • телешки дроб-
  • домашни кюфтенца-
  • зелени маслини-
  • магданоз

Телешкият дроб се превръща в осем сочни кюфтенца с наситен вкус

Рецепта на деня: Кюфтенца от телешки дроб с маслини и магданоз - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • телешки дроб - 500 г
  • зелени маслини без костилки - 150 г
  • лук - 100 г
  • чесън - 2 скилидки
  • яйце - 1 бр.
  • галета - 60 г
  • пресен магданоз - 20 г
  • червен пипер - 1 ч.л.
  • черен пипер - 1/2 ч.л.
  • сол - 1/2 ч.л.
  • олио - 30 мл
  • пълнозърнест хляб - 4 филии

Начин на приготвяне:

Първата стъпка е почистването на дроба от ципите и по-едрите жили. След кратко измиване със студена вода той трябва да бъде подсушен добре, преди да се нареже на малки парчета. Смилането се прави на кратки импулси в кухненски робот, така че да остане леко зърнеста смес, а не гладко пюре. При липса на уред дробът може да се накълца възможно най-ситно с остър нож.

Лукът и чесънът се нарязват на дребно. Половината маслини се накълцват, а другата половина се отделя за поднасяне. В купа се смесват дробът, зеленчуците, яйцето, галетата, маслините и половината магданоз. Подправят се с червен и черен пипер, като солта се използва внимателно заради солеността на маслините.

След разбъркването сместа се оставя за 20 минути. През това време галетата поема част от влагата и оформянето става по-лесно. С навлажнени ръце се правят осем плоски кюфтенца. Ако сместа е прекалено мека, се добавя малко галета, но не прекомерно, за да не загубят кюфтенцата сочността си.

Олиото се загрява в широк тиган на умерен огън. Кюфтенцата се пържат на два пъти, по 4-5 минути от всяка страна. По-ниската температура е важна, защото силният огън може да запече прекалено бързо коричката, докато вътрешността остане сурова.

Готовността се проверява, като едно кюфтенце се разреже в най-дебелата част. Средата трябва да е напълно сготвена, без червена сурова сърцевина, но да остане сочна. Кюфтенцата се поднасят топли с отделените маслини, пресен магданоз и филия пълнозърнест хляб.

Източник: recepti.gotvach.bg


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