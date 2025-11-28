Новини
Рецепта на деня: Печени картофи със сос от печен чесън и магданоз
Рецепта на деня: Печени картофи със сос от печен чесън и магданоз

28 Ноември, 2025 10:05 532 1

Хрупкави, сочни и много вкусни

Рецепта на деня: Печени картофи със сос от печен чесън и магданоз - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 4 големи картофа,
  • 1 цяла глава чесън,
  • 1 чаена лъжичка морска сол (кошерна сол на люспи или хималайска),
  • 1 чаена лъжичка черен пипер на прах (най-добре е прясно смлян),
  • 1 супена лъжица зехтин,
  • 2 супени лъжици маргарин (или масло, ако не постите)
  • 2 супени лъжици ситно нарязан пресен магданоз.

Начин на приготвяне:

Загрейте фурната на 220 градуса. Измийте добре магданоза, отцедете го добре и го нарежете възможно най-ситно. Измийте картофите, обелете ги и ги нарежете на продълговати парчета, като за пържени картофи или нещо по-едро.

Поръсете картофите с една чаена лъжичка черен пипер на прах, една чаена лъжичка сол и една супена лъжица зехтин. Разбъркайте добре, за да разпределите подправките равномерно върху всички картофи.

Вземете глава чесън и без да я белите, отрежете кореновата част, така че скилидките да се открият. Отрежете малко парче алуминиево фолио, добавете малко олио и поръсете с малко сол, след което увийте плътно цялата глава чесън във фолиото.

Най-добре е да застелете тавата за печене с хартия за печене, за да не залепнат картофите, но ако имате тава за печене с незалепващо покритие, можете да се справите и без хартия. Подредете овкусените картофи и ги разпределете на един ред, по повърхността на цялата тава за печене. Добавете увития чесън.

Печете в предварително загрятата фурна за около 25 минути, след което проверете картофите и ги обърнете, след което върнете да се пекат още 20-25 минути или докато покафенеят хубаво. Отворете фолиото с печения чесън и натиснете, за да освободите скилидките.

Намачкайте ги с лъжица или вилица, докато получите пюре. Загрейте две супени лъжици маргарин на огън, докато се разтопи, след което добавете чесновото пюре и разбъркайте. Накрая добавете ситно нарязания магданоз и разбъркайте, за да се смесят съставките.

Това не отнема много време, само минута е достатъчна, за да се смесят всички вкусове. Извадете печените картофи в отделна купа за сервиране и докато са още горещи, залейте ги със соса от чесън и магданоз, пише flagman.bg.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 сектант

    1 0 Отговор
    започнах отскоро да следя тези рецепти и готвя за жената - доволна е

    10:06 28.11.2025