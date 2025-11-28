Рецепта на деня: Печени картофи със сос от печен чесън и магданоз

Необходими продукти:

4 големи картофа,

1 цяла глава чесън,

1 чаена лъжичка морска сол (кошерна сол на люспи или хималайска),

1 чаена лъжичка черен пипер на прах (най-добре е прясно смлян),

1 супена лъжица зехтин,

2 супени лъжици маргарин (или масло, ако не постите)

2 супени лъжици ситно нарязан пресен магданоз.

Начин на приготвяне:

Загрейте фурната на 220 градуса. Измийте добре магданоза, отцедете го добре и го нарежете възможно най-ситно. Измийте картофите, обелете ги и ги нарежете на продълговати парчета, като за пържени картофи или нещо по-едро.

Поръсете картофите с една чаена лъжичка черен пипер на прах, една чаена лъжичка сол и една супена лъжица зехтин. Разбъркайте добре, за да разпределите подправките равномерно върху всички картофи.

Вземете глава чесън и без да я белите, отрежете кореновата част, така че скилидките да се открият. Отрежете малко парче алуминиево фолио, добавете малко олио и поръсете с малко сол, след което увийте плътно цялата глава чесън във фолиото.

Най-добре е да застелете тавата за печене с хартия за печене, за да не залепнат картофите, но ако имате тава за печене с незалепващо покритие, можете да се справите и без хартия. Подредете овкусените картофи и ги разпределете на един ред, по повърхността на цялата тава за печене. Добавете увития чесън.

Печете в предварително загрятата фурна за около 25 минути, след което проверете картофите и ги обърнете, след което върнете да се пекат още 20-25 минути или докато покафенеят хубаво. Отворете фолиото с печения чесън и натиснете, за да освободите скилидките.

Намачкайте ги с лъжица или вилица, докато получите пюре. Загрейте две супени лъжици маргарин на огън, докато се разтопи, след което добавете чесновото пюре и разбъркайте. Накрая добавете ситно нарязания магданоз и разбъркайте, за да се смесят съставките.

Това не отнема много време, само минута е достатъчна, за да се смесят всички вкусове. Извадете печените картофи в отделна купа за сервиране и докато са още горещи, залейте ги със соса от чесън и магданоз, пише flagman.bg.