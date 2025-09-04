Новини
Рецепта на деня: Царевични кюфтенца с магданозен сос
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Царевични кюфтенца с магданозен сос

4 Септември, 2025

Едно стилно предястие или гарнитура към основно

Рецепта на деня: Царевични кюфтенца с магданозен сос - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова

Необходими продукти:

  • 3 царевични кочана;
  • 3 стръка зелен лук, нарязан на ситно;
  • 2 яйца;
  • 75 г настъргана моцарела;
  • 2 с.л. пшенично брашно;
  • 2 с.л. царевично нишесте;
  • 1 скилидка чесън;
  • 2 ч.л. червен пипер;
  • 1½ ч.л. едрозърнеста сол и прясно смлян пипер;
  • 2 с.л. олио за пържене.

За соса:

  • 1 шепа ситно нарязан магданоз;
  • 1 опаковка кремa сирене натурлано.

Начин на приготвяне:

1. Сварете царевицата. Отрежете зърната от кочаните и ги разбъркайте добре с останалите съставки. Ще се получи лепкава смес. От нея оформете 10 кюфтенца.

2. Загрейте тиган с масло и изпържете кюфтетата на средна до силна температура за около 10 минути – обръщайте ги от време на време, за да станат хрупкави.

3. Смесете крем сиренето с част от магданоза и пасирайте. Пoднесете получената смес като сос.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор
    Така и аз ги правя ,нали съм влашки копанар . Вашия чичо Вальо.

    10:10 04.09.2025