Рецепта на деня: Царевични кюфтенца с магданозен сос

Необходими продукти:
- 3 царевични кочана;
- 3 стръка зелен лук, нарязан на ситно;
- 2 яйца;
- 75 г настъргана моцарела;
- 2 с.л. пшенично брашно;
- 2 с.л. царевично нишесте;
- 1 скилидка чесън;
- 2 ч.л. червен пипер;
- 1½ ч.л. едрозърнеста сол и прясно смлян пипер;
- 2 с.л. олио за пържене.
За соса:
- 1 шепа ситно нарязан магданоз;
- 1 опаковка кремa сирене натурлано.
Начин на приготвяне:
1. Сварете царевицата. Отрежете зърната от кочаните и ги разбъркайте добре с останалите съставки. Ще се получи лепкава смес. От нея оформете 10 кюфтенца.
2. Загрейте тиган с масло и изпържете кюфтетата на средна до силна температура за около 10 минути – обръщайте ги от време на време, за да станат хрупкави.
3. Смесете крем сиренето с част от магданоза и пасирайте. Пoднесете получената смес като сос.
