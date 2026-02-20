Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Рецепта на деня: Телешки дроб с нежен гъбен сос
  Тема: Какво да сготвя

20 Февруари, 2026 10:05 951 8

Класическо домашно ястие с богат вкус

Рецепта на деня: Телешки дроб с нежен гъбен сос - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • телешки дроб - 600 г;
  • печурки - 300 г;
  • лук - 200 г;
  • заквасена сметана - 200 г;
  • олио или зехтин - 2 с.л.;
  • масло - 20 г;
  • брашно - 1 с.л.;
  • сол - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • магданоз - 10 г.

Начин на приготвяне:

Телешкият дроб се измива добре и се почиства от ципите, след което се нарязва на тънки ивици или хапки. Ако има силен аромат, може да се накисне в прясно мляко за около 20-30 минути, след което се подсушава.

Лукът се обелва и нарязва на полумесеци, а гъбите се измиват и се нарязват на филийки. В дълбок тиган се загряват олиото и маслото на среден огън. Добавя се лукът и се готви около 5 минути, докато омекне и стане леко златист.

Към лука се добавят гъбите и се готвят още 5-6 минути, докато отделената течност се изпари и започнат леко да се запържват.

Дробът се добавя към тигана и се готви на силен огън за около 5-6 минути, като се разбърква често. Важно е да не се готви прекалено дълго, за да остане крехък. Посолява се едва към края, за да не стане жилав.

Поръсва се брашното и се разбърква добре, след което се добавя заквасената сметана и около 50 мл вода. Ястието се оставя да къкри 3-4 минути, докато сосът се сгъсти. Овкусява се със сол и черен пипер и се поръсва със ситно нарязан магданоз.

Телешкият дроб с гъбен сос се поднася топъл с картофено пюре, варен ориз или прясна салата. Подходящо е и с домашен хляб, пише gotvach.bg.


