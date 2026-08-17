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Рецепта на деня: Пухкави мекици с кашкавал и магданоз
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Пухкави мекици с кашкавал и магданоз

17 Август, 2026 10:05 493 8

  • мекици-
  • кашкавал-
  • магданоз-
  • какво да сготвя

Златисти мекици с разтопена плънка

Рецепта на деня: Пухкави мекици с кашкавал и магданоз - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • брашно - 500 г;
  • кисело мляко - 250 г;
  • яйце - 1 бр.;
  • суха мая - 7 г;
  • захар - 1 ч.л.;
  • сол - 1 ч.л.;
  • топла вода - около 100 мл;
  • олио - 2 с.л.;
  • пресен магданоз - 1 връзка;
  • кашкавал - 200 г;
  • олио - около 500 мл за пържене.

Начин на приготвяне:

Топлата вода се сипва в голяма купа и към нея се добавят сухата мая и захарта. Разбърква се и сместа се оставя за около 5-10 минути, докато маята се активира и на повърхността започне да се образува лека пяна.

Към активираната мая се добавят киселото мляко, яйцето, 2 с.л. олио и солта. Всичко се разбърква добре до получаване на еднородна смес.

Брашното се добавя постепенно, като първоначално се разбърква с лъжица, а след това тестото се омесва с ръце. Трябва да се получи меко и еластично тесто, което остава леко лепкаво. Не е добре да се добавя излишно брашно, защото това може да направи готовите мекици по-твърди.

Купата се покрива с чиста кърпа или фолио и тестото се оставя на топло място за около 45-60 минути, докато увеличи видимо обема си.

През това време магданозът се измива, подсушава се много добре и се нарязва на ситно.

Кашкавалът се настъргва на едро ренде и се смесва с нарязания магданоз. Така се получава ароматната плънка за мекиците.

След втасването ръцете се намазват леко с олио. От тестото се откъсват приблизително еднакви топки.

Всяка топка се разтегля внимателно с пръсти до малка питка. В средата се поставя част от плънката от кашкавал и магданоз.

Краищата на тестото се събират към центъра и се притискат много добре, така че плънката да остане напълно затворена.

Оформеното топче отново се разтегля внимателно с намазнени пръсти до плоска мекица. Работи се внимателно, за да не се разкъса тестото и кашкавалът да не излезе при пърженето.

Олиото се загрява в дълбок тиган на умерена температура. Мазнината трябва да бъде добре загрята, но да не пуши.

Мекиците се пускат една по една или по няколко, без тиганът да се препълва. Пържат се до равномерна златиста коричка от едната страна.

След това внимателно се обръщат и се изпържват до златисто и от другата страна.

Готовите кашкавалени мекици се изваждат върху кухненска хартия, за да се отдели част от излишната мазнина.

Сервират се веднага, докато са още топли, пухкави и кашкавалът във вътрешността е приятно разтопен.

Кашкавалените мекици са най-вкусни топли непосредствено след пърженето. Подходящи са за закуска, брънч или бърза домашна вечеря.

Могат да се поднесат с кисело мляко, айрян, домашна лютеница, сирене или свежа салата от домати и краставици, пише gotvach.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    2 4 Отговор
    Ще бъде добра закуска за деца, ако някъде предлагат готови!

    10:16 17.08.2026

  • 2 Анонимен

    2 1 Отговор
    След плуване - една глава едро нарязан лук, две люти чушки, черни маслини откъдето си купувам, масло и хляб!

    Коментиран от #3

    10:17 17.08.2026

  • 3 Да бе !

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    И после палиш цигари като духнеш!

    Коментиран от #6

    10:20 17.08.2026

  • 4 Винаги

    3 4 Отговор
    Съм харесвал простите храни! Едни мекици или обикновени пържени филийки могат да ти оправят деня!

    10:22 17.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Добре изглежда

    1 0 Отговор
    Златни ръце имате, Маринова.

    Коментиран от #8

    10:45 17.08.2026

  • 8 Нали?

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Добре изглежда":

    На Маринова да й се овъртолиш между ръцете?

    10:52 17.08.2026