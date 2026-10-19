Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Виолета от „Живот на кантар“ стана майка (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Виолета от „Живот на кантар“ стана майка (СНИМКА)

19 Октомври, 2026 12:16 405 3

  • виолета пефтичева-
  • живот на кантар-
  • майчинство-
  • инвитро-
  • васил

Виолета Пефтичева роди първородния си син Васил след труден път към майчинството. Тя съобщи новината лично в социалните мрежи

Виолета от „Живот на кантар“ стана майка (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Виолета Пефтичева от „Живот на кантар“ стана майка за първи път. Тя е родила сина си Васил на 17 октомври в 3:31 ч.

Пефтичева съобщи лично щастливата новина в социалните мрежи. Тя публикува снимка от болницата, на която е със съпруга си и новороденото момченце.

„Отговорът на нашите молитви“

Това написа Виолета към кадъра, с който представи сина си.

Дълъг път към майчинството

Раждането идва след продължителен и труден път към мечтаното дете. Виолета Пефтичева е говорила публично за изпитанията, през които е преминала, включително за неуспешен инвитро опит.

Сред трудностите, за които е разказвала, са били борбата с излишните килограми и запушени маточни тръби. През този период тя е споделяла преживяванията си със своите последователи.

С появата на Васил Виолета и съпругът ѝ вече са родители на първото си дете.

Източник: bgdnes.bg


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Честита рожба!

    0 1 Отговор
    Св. Василий Велики ще го закриля и пази!

    12:28 19.10.2026

  • 3 Сила

    1 0 Отговор
    КОМУ Е НУЖНО ???!!!???
    ОТ КАКЪВ ЗОР ?!?
    ЗАЩО ...??!
    защо се размножавате против природата ?!?

    12:35 19.10.2026