Виолета от „Живот на кантар“ стана майка (СНИМКА)

Виолета Пефтичева от „Живот на кантар“ стана майка за първи път. Тя е родила сина си Васил на 17 октомври в 3:31 ч.
Пефтичева съобщи лично щастливата новина в социалните мрежи. Тя публикува снимка от болницата, на която е със съпруга си и новороденото момченце.„Отговорът на нашите молитви“
Това написа Виолета към кадъра, с който представи сина си.
Дълъг път към майчинството
Раждането идва след продължителен и труден път към мечтаното дете. Виолета Пефтичева е говорила публично за изпитанията, през които е преминала, включително за неуспешен инвитро опит.
Сред трудностите, за които е разказвала, са били борбата с излишните килограми и запушени маточни тръби. През този период тя е споделяла преживяванията си със своите последователи.
С появата на Васил Виолета и съпругът ѝ вече са родители на първото си дете.
Източник: bgdnes.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Честита рожба!
12:28 19.10.2026
3 Сила
ОТ КАКЪВ ЗОР ?!?
ЗАЩО ...??!
защо се размножавате против природата ?!?
12:35 19.10.2026