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Правите ли го и вие? Най-дразнещото поведение във влака

Правите ли го и вие? Най-дразнещото поведение във влака

19 Октомври, 2026 12:45 934 9

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Слушалки във влака или глоба до 1000 лири във Великобритания

Правите ли го и вие? Най-дразнещото поведение във влака - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Пътуването с влак във Великобритания вече идва с още едно неписано правило: музиката и видеата са за слушалки, а не за целия вагон. Национална кампания призовава пътниците да „споделят вагона, не шума“, а отказът да се съобразят със служител на железниците може да доведе до сваляне на следващата гара или глоба до 1000 британски лири.

Паралелно с това в Англия местните транспортни власти получават възможност да налагат глоби до 100 лири в автобусите за силна музика, замърсяване, употреба на електронни цигари и други прояви на антисоциално поведение. Мерките са част от по-широка инициатива срещу поведението, което създава неудобство на останалите пътници.

„Всички сме били във влака, когато някой започне да пуска силна музика или видеа от телефона си. Това дразни и може бързо да развали пътуването“, заяви британският премиер Анди Бърнам.

Видеата без слушалки са най-дразнещият навик

Според проучване на TrainPal и OnePoll, цитирано от Daily Mail, 69% от анкетираните британци смятат, че музика и видеа във влака трябва да се слушат със слушалки. Един от всеки 12 участници признава, че гледа видеа без слушалки, въпреки че 37% определят това като един от най-дразнещите навици по време на пътуване.

Етикетният експерт Джо Хейс съветва пътниците да не превръщат общото пътуване в общо озвучаване.

„Ако гледате или слушате нещо на обществено място, използвайте слушалки. Споделеното пътуване не трябва да означава споделен саундтрак“, заяви Хейс.

Чантите на седалката също предизвикват раздразнение

Чантите върху свободните седалки са вторият голям проблем в натоварените вагони. 68% от анкетираните смятат, че багажът трябва да бъде свален, когато влакът се запълва, но 24% признават, че самите те поставят чанта на съседната седалка. Сред хората на възраст между 18 и 24 години този дял е почти една трета, докато при пътниците на 65 и повече години е 15%.

„Спестете на всички неловкия разговор „Има ли някой на това място?“ с раница“, казва Джо Хейс и препоръчва чантата да бъде прибрана, преди друг пътник да се наложи да поиска мястото.

Пътниците трябва да оставят вратите свободни

67% от британците смятат, че качващите се трябва да изчакат първо да слязат пътниците. Въпреки това 8% признават, че застават пред вратите, преди вагонът да се изпразни. Други 9% остават до вратите и не се придвижват навътре, когато влакът е пълен, за да могат да слязат по-лесно.

Сред останалите често посочвани правила са тихите телефонни разговори, ненарушаването на личното пространство и избягването на храни със силна миризма. Общият принцип, формулиран от Хейс, е прост: ако дадено поведение би било неприятно, когато го прави някой друг, вероятно не е добра идея да бъде повтаряно и във влака.

Източник: dailymail.com


Великобритания
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Жоржета

    9 0 Отговор
    В обществения транспорт
    Трябва изрично да се упомене
    Че разговор по мобифон
    Е разрешен само за спешни обаждания..
    Никой не е длъжен първо да чува
    Пронизителния интро ринг звън
    И половин час битовизми...😱😱🤐

    12:53 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Не пътувам с влак,

    7 0 Отговор
    близки казват, че вече е доста по-комфортноу но се питам НИМА има нахали, които не слагат слушалки, когато слушат шумна музика или разговори???? Това е тъпа простотия! Народе, не допускай такива примати да са около вас.

    12:56 19.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ОБЕКТИВНИЯ

    5 0 Отговор
    Простотията винаги дразни много !Всеки да прави каквото си иска ,но
    само в къщи.На обществени места и в градския транспорт има установени правила които важат за
    всички.Въпрос на домашно възпитание ,но много хора са го пропуснали !

    13:20 19.10.2026

  • 9 Българин

    5 0 Отговор
    И на плажовете трябва да важат същите правила, побеснявам, като се появят селяндури с тонколонки и надуят чалгата, веднъж стана скандал между едни такива и спасителите, за малко щеше да се стигне до бой !

    13:29 19.10.2026