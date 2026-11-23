Изтекла американска виза може да е сред причините принц Хари и Меган Маркъл да напуснат Калифорния и да се върнат във Великобритания. Двойката е напуснала САЩ през август, след като е прекарала шест години в страната, и отново се е установила на британска земя заедно с двете си деца.

Според Page Six визата на Хари е изтекла и не е била подновена веднага. Източник от американските правителствени среди е заявил пред изданието: „Неговата виза е изтекла и не е била подновена незабавно.“ Други източници са направили сходни твърдения.

Точният тип виза, с която принцът е пребивавал в САЩ, не е публично известен. Не е установено и дали забавянето при подновяването е засегнало законното му право да остане в страната.

Бивш служител на Държавния департамент на САЩ е заявил, че визите имат срок на валидност и редовно трябва да бъдат подновявани. „Това може да обясни внезапното заминаване за Англия“, е казал той пред Page Six.

Имиграционен адвокат, цитиран от изданието, е допуснал, че принц Хари може да е притежавал дипломатическа виза или виза за хора с изключителни способности и постижения. И двата вида разрешения подлежат на подновяване през определени периоди, но няма публично потвърждение кой от тях е използвал принцът.

Хари и Меган се преместиха в САЩ през 2020 г., след като се отказаха от ролите си като работещи членове на британското кралско семейство. Оттогава двамата живееха в Калифорния, където отглеждат децата си.

Връщането им във Великобритания беше свързвано и с желанието децата да получат британско образование и да бъдат по-близо до семейството и приятелите си. Според Page Six имиграционният въпрос около Хари вече е уреден, но не е посочено кога и по какъв начин е станало това.