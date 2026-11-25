Близо 38% от жените и повече от 28% от мъжете на възраст между 16 и 24 години във Великобритания никога не са правили секс. Това показват данните от новото издание на Националното проучване на сексуалните нагласи и начин на живот, известно като Natsal-4.

Сред жените делът достига 37,7%, а сред мъжете – 28,4%. Между 1990 и 2012 г. около един на всеки петима млади британци не е бил сексуално активен. Резултатите обхващат повече от 6700 души на възраст между 16 и 59 години в Англия, Шотландия и Уелс, като проследяват промените от 1990 до 2024 г.

Сексът намалява и сред останалите възрастови групи

Спадът не се ограничава до най-младите. При хората между 16 и 44 години средната честота на секса е намаляла от около четири пъти месечно през 1990 г. до два пъти месечно през периода 2022–2024 г.

„Често при подобни проучвания виждаме малки промени във времето. Сравнително необичайно е да се наблюдават толкова големи разлики“, казва Соазиг Клифтън, почетен доцент в University College London и водещ изследовател на проучването.

Авторите подчертават, че данните не доказват конкретна причина за промяната. Сред възможните фактори са повече време, прекарано онлайн и у дома, по-късното отделяне на младите от родителите им и намаляването на употребата на алкохол. Изследователите посочват и влиянието на приложенията за запознанства, но не твърдят, че технологиите сами по себе си обясняват тенденцията.

Повече онлайн сексуално поведение

На фона на по-рядката физическа интимност проучването отчита разширяване на част от сексуалното поведение онлайн. Половината от жените между 16 и 24 години и 90% от мъжете в същата възрастова група са гледали порнография през последната година.

Увеличава се и делът на хората, които съобщават за еднополови контакти. Сред мъжете той е нараснал от 4% през 2010 г. до 12,3% през 2024 г. Изследователите отбелязват, че по-голямата откритост при отчитането на подобни преживявания също може да има значение.

Малвика Падин, 30-годишна журналистка, казва, че никога не е имала секс и се определя като асексуална – човек, който изпитва малко или никакво сексуално привличане. Тя е имала романтични отношения, но без физическа близост.

„Стана много по-трудно да срещнеш хора по традиционния начин, защото всички се свързват зад екрана. Остава малко възможност за естествено общуване, което да породи желание за физическа близост“, казва Падин.

Източници: dailymail.com, theguardian.com