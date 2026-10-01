Лейди Гага била активно ангажирана със сурогатното майчинство

Лейди Гага е била активно ангажирана във всеки етап от процеса по сурогатно майчинство, докато е вървяла към майчинството. Певицата е искала да присъства във всяка стъпка от бременността и да изгради близка връзка с жената, износила дъщеря ѝ Роуз Бийн.

„Това беше много дълъг и емоционален процес за Гага. По пътя имаше много възходи и спадове и със сигурност не се случи за една нощ“, казва източник пред Page Six.

По думите на източника процесът е включвал множество прегледи, срещи и организационни действия. Лейди Гага е била ангажирана с всичко случващо се и е искала да не пропуска нито един момент от бременността.

Певицата е искала близка връзка със сурогатната майка

„Тя беше много ангажирана със своята сурогатна майка и искаше да присъства във всяка стъпка от бременността“, посочва източникът. Според него за Гага е било важно да има човек, на когото да се довери през целия период.

„След всичко, през което е преминала в опитите си да стане майка, тя не искаше да пропусне нито един момент“, допълва източникът пред Page Six.

Лейди Гага и годеникът ѝ Майкъл Полански са станали родители на дъщеря. Според TMZ момичето се казва Роуз Бийн Полански и е родено на 9 юни 2026 г. в Лос Анджелис с помощта на сурогатна майка.

Роуз Бийн е родена на 9 юни

Новината за детето стана публична на 11 септември, когато Гага и Полански бяха забелязани с новороденото по време на разходка в Северна Калифорния. На публикуваните снимки певицата държи бебето плътно до гърдите си, а двамата вървят заедно.

„Пътят дотук беше дълъг, но в крайна сметка всяка част от него си заслужаваше. Тя най-сетне има своето момиченце и не би могла да бъде по-развълнувана“, казва източникът пред Page Six.

Според публикации пътят на Гага към родителството е започнал през 2024 г. и е бил съпроводен от трудности и здравословни проблеми. Певицата е пазила процеса в тайна, но неведнъж е говорила за желанието си да стане майка.

„Вълнувам се, че ще бъда майка. Преди изпитвах много притеснения относно това“, казва тя в интервю за The New York Times през март 2025 г.

Лейди Гага и Майкъл Полански са заедно от 2019 г., а през 2024 г. се сгодиха. Роуз Бийн е първото им дете заедно.

Източници: Page Six, TMZ