Нидерландия сложи край на бойкота и се завръща на „Евровизия“ 2027

Нидерландия официално се завръща на песенния конкурс „Евровизия“ през 2027 г. след едногодишно отсъствие заради бойкота на изданието във Виена. Решението идва след промени в правилата на конкурса и продължителни разговори между нидерландската обществена медия NPO и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

Страната беше сред петте участници, които отказаха да изпратят представители на „Евровизия“ 2026 заради продължаващото участие на Израел на фона на войната в Газа. Към Нидерландия се присъединиха Ирландия, Исландия, Испания и Словения, а конкурсът във Виена премина при засилени мерки за сигурност и пропалестински протести.

Промяната в нидерландската позиция е свързана и с нов модел за управление на националното участие. AVROTROS, която дълги години отговаряше за представителя на страната, се оттегли от тази роля през август. От 2027 г. подготовката на нидерландската кандидатура ще бъде координирана директно от NPO, а независим екип от експерти ще избира и подпомага изпълнителя. NOS ще отговаря отделно за телевизионното отразяване и коментара, за да запази журналистическата си независимост.

„Разбираме, че участието в конкурса за песен „Евровизия“ предизвиква смесени чувства в Нидерландия“, заяви председателят на управителния съвет на NPO Джет де Раниц. По думите ѝ нидерландската страна е настоявала пред EBU обединяващият характер на конкурса отново да бъде поставен в центъра на събитието във време на войни, геополитическо напрежение и обществена поляризация.

Съществен фактор за решението са промените в правилата за „Евровизия“ 2027. EBU въведе нов механизъм, според който победител може да загуби правото да бъде домакин на следващото издание, ако въоръжен конфликт или сериозна геополитическа ситуация застрашават сигурността и нормалното провеждане на конкурса в съответната страна или непосредствения ѝ регион. При необходимост може да бъде назначена и независима оценка на риска. Правилото засяга домакинството, а не правото на съответната държава да участва.

Завръщането на Нидерландия обаче не означава край на разногласията между европейските обществени оператори. Ирландската RTÉ вече обяви, че ще бойкотира и „Евровизия“ 2027 заради продължаващото участие на Израел, като посочи хуманитарната ситуация и цивилните жертви в Газа.

Следващото издание на конкурса ще бъде особено важно и за България. Бургас ще бъде домакин на 71-вата „Евровизия“, като полуфиналите са насрочени за 11 и 13 май 2027 г., а големият финал ще бъде на 15 май. Това ще бъде първото домакинство на България в историята на конкурса.

Правото за организиране на „Евровизия“ 2027 дойде след историческата победа на DARA с „Bangaranga“ във Виена. Изпълнителката спечели конкурса с 516 точки, като оглави както вота на националните журита, така и този на публиката. Преднината ѝ от 173 точки пред класиралия се на второ място израелски певец Ноам Бетан се превърна в най-голямата победна разлика в историята на конкурса.

За Нидерландия завръщането отваря нова глава в дългата ѝ история на „Евровизия“. Страната е сред основателите на конкурса и има пет победи, последната от които беше през 2019 г. с Дънкан Лорънс и „Arcade“. Кой ще представя Нидерландия в Бургас през 2027 г. ще бъде обявено допълнително.