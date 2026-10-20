Рецепта на деня: Френски ябълкови палачинки

Необходими продукти:

ябълки - 300 г;

брашно - 200 г;

яйца - 3 бр.;

прясно мляко - 250 мл;

захар - 40 г;

бакпулвер - 1 ч.л.;

ванилия - 1 ч.л.;

сол - 1 щипка;

краве масло - 30 г;

пудра захар - 20 г.

Начин на приготвяне:

Брашното се пресява заедно с бакпулвера и солта. Отделно яйцата се разбиват със захарта и ванилията, след което постепенно се добавя прясното мляко. Течната смес се влива на части към брашното и се разбърква до гъсто, гладко тесто без сухи участъци.

Ябълките се обелват, почистват се от семките и се нарязват на много тънки малки парчета. Те се прибавят към тестото внимателно, за да се разпределят равномерно. След това сместа се оставя да почине 15 минути. Паузата позволява на брашното да поеме течността и помага на дебелите палачинки да запазят формата си в тигана.

Умереният огън е важен за изпичането

Тиган с незалепващо покритие се загрява на умерен огън и се намазва с малко масло. За всяка палачинка се сипва щедър черпак от сместа и се оформя кръг с дебелина около един сантиметър.

Първата страна се пече между 3 и 4 минути. Когато краищата се стегнат, а отдолу се образува златиста коричка, палачинката се обръща и се пече още 2-3 минути. Високата температура може да потъмни повърхността, преди ябълките и средата да са готови, затова огънят трябва да остане умерен.

Огънят не бива да е силен, защото повърхността ще потъмнее, преди ябълките и средата да са готови.

Общото време за приготвяне е около 60 минути - 20 минути за подготовка, 25 минути за готвене и 15 минути за изчакване. Готовите палачинки се сервират топли с пудра захар.

Как се съхраняват готовите палачинки

Остатъците могат да се приберат в затворена кутия и да се съхраняват до два дни в хладилник. Преди поднасяне се затоплят за кратко в сух тиган. Една порция е приблизително 427 килокалории.

Източник: gotvach.bg