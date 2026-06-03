Рецепта на деня: Палачинково тирамису

Необходими продукти:
За палачинките:
- яйца - 4 бр.;
- прясно мляко - 650 мл;
- брашно - 240 г;
- какао - 35 г;
- захар - 40 г;
- разтопено масло - 40 г;
- сол - 1 щипка;
- олио - 1 с.л. за намазване на тигана.
За крема:
- маскарпоне - 500 г;
- сметана за разбиване - 400 мл;
- пудра захар - 120 г;
- ванилия - 1 ч.л.
За сиропиране и завършек:
- силно кафе еспресо - 180 мл;
- какао - 2 с.л.
Начин на приготвяне:
Яйцата се разбиват със захарта и щипка сол, докато сместа стане еднородна. Добавя се около половината от млякото, след което постепенно се сипват пресятото брашно и какаото. Разбърква се добре, за да няма бучки, а после се налива останалото мляко и разтопеното масло. Тестото трябва да бъде гладко и малко по-рядко от това за класически палачинки.
Оставя се да почине 15 минути, за да станат палачинките по-еластични.
Тиган с незалепващо покритие се загрява на умерен огън и се намазва съвсем леко с олио. От тестото се излива тънък слой и се разпределя равномерно. Всяка палачинка се пече около 1 минута от първата страна и още 30-40 секунди от другата.
Готовите палачинки се подреждат една върху друга и се оставят да изстинат напълно. За равна торта краищата може да се изрежат с ринг или чиния.
Кремът се приготвя, като студената сметана се разбива до меки връхчета. В отделна купа маскарпонето се разбърква с пудрата захар и ванилията до гладкост. Разбитата сметана се добавя на части и се смесва внимателно, за да остане кремът пухкав и стабилен.
Кафето се оставя да изстине. Върху подходяща чиния се поставя първата палачинка, намазва се с тънък слой крем и се поръсва или намазва съвсем леко с кафе. Поставя се следваща палачинка и редуването продължава, докато се използват всички палачинки. Важно е кремът да се разпределя на тънко, за да се получат красиви и равномерни пластове.
Най-отгоре се нанася по-щедър слой крем. Ако се търси ефект като на снимката, част от крема се шприцова на малки пухкави връхчета.
Палачинковото тирамису се прибира в хладилник за поне 4 часа, а най-добре за една нощ. Така пластовете омекват, ароматът на кафе се разнася равномерно и десертът се реже чисто.
Преди сервиране повърхността се поръсва обилно с какао през фина цедка. Десертът се реже с остър нож, потопен за кратко в топла вода и подсушен. Съхранява се в хладилник, добре покрит, до 3 дни, пише gotvach.bg.
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