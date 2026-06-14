Торта „Куршевел“ без печене - ефектен десерт с палачинки, маскарпоне и малини

Торта „Куршевел“ е от онези десерти, които впечатляват още с първия поглед. Въпреки елегантния си вид, тя се приготвя лесно и не изисква печене на блатове. Вместо това се използват бишкоти, напоени в ароматен малинов сироп, обвити в тънки домашни палачинки и допълнени с нежен крем от маскарпоне.
Необходими продукти
За палачинките:
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375 мл пълномаслено мляко
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3 големи яйца
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190 г бяло брашно
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40 г захар
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40 г разтопено масло
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щипка сол
За малиновия сироп:
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125 г малини
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150 г захар
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200 мл вода
За крема и пълнежа:
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16 броя бишкоти
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250 г сирене маскарпоне
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500 мл течна сметана за разбиване (над 30% масленост)
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60 г пудра захар
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1 ч.л. екстракт от ванилия
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200 г пресни ягоди, нарязани на ситно
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125 г пресни малини
За декорация:
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2 с.л. кайсиев конфитюр
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1 ч.л. вода
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бита сметана
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пресни малини
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пудра захар
Начин на приготвяне
Пригответе палачинките
В дълбока купа разбийте млякото, яйцата, брашното, захарта и солта до получаването на гладка смес без бучки. Добавете разтопеното масло и разбъркайте добре.
Оставете тестото да почине около 30 минути. Изпечете 5 тънки палачинки в леко намаслен тиган и ги оставете да изстинат напълно.
Направете малиновия сироп
В малка тенджера смесете водата, захарта и малините. Варете около 10 минути на умерен огън, като разбърквате периодично.
Прецедете сиропа през фина цедка, за да отстраните семките, и го оставете да се охлади.
Пригответе крема
Разбийте студената сметана заедно с маскарпонето, пудрата захар и ванилията до получаването на плътен, но пухкав крем.
Сглобяване
Използвайте форма за торта с подвижен ринг и диаметър около 20 см.
Подредете палачинките по дъното и стените на формата, като краищата им остават да висят извън ръба. Поставете допълнително парче палачинка на дъното, за да покриете всички празнини.
Нанесете тънък слой крем.
Потопете бишкотите за кратко в охладения малинов сироп и ги подредете върху крема. Добавете част от ягодите и малините.
Повторете слоевете от крем, сиропирани бишкоти и плодове още два пъти или до изчерпване на продуктите.
Завършете с последна палачинка отгоре и внимателно прегънете навътре стърчащите краища на останалите палачинки, така че тортата да бъде напълно затворена.
Охлаждане
Покрийте формата със стреч фолио и оставете тортата в хладилник за минимум 6 часа, а най-добре за една нощ. Така бишкотите ще омекнат, а кремът ще стегне идеално.
Финален щрих
Освободете тортата от формата и я обърнете върху поднос.
Загрейте кайсиевия конфитюр заедно с водата и с помощта на четка намажете повърхността на палачинките. Това ще придаде красив гланц и апетитен завършек.
Декорирайте с розички от бита сметана, пресни малини и леко поръсете с пудра захар.
Резултатът е впечатляващ десерт с нежна текстура, свеж плодов вкус и визия, достойна за специален повод.
Източник: Vesti.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хм.....
Коментиран от #6
09:50 14.06.2026
5 Демокрацията е лъжа!
Коментиран от #7
09:51 14.06.2026
6 Знаещ
До коментар #4 от "Хм.....":А може и нещо друго да си ял, когато беше надрусан.
Коментиран от #9
09:53 14.06.2026
7 Наистина демокрацията е лъжа!
До коментар #5 от "Демокрацията е лъжа!":Вчера пуснаха пасквил за крадливия Млакък Мук от НДСВ, а бяха лепнали снимката на дъртия крадлив "академик" Сапунджия от ППДБ.
09:56 14.06.2026
8 Лесно ?
09:57 14.06.2026
9 Еее...
До коментар #6 от "Знаещ":У секса нема лошо! Лошо е, кога го нема!
10:03 14.06.2026