Торта „Куршевел“ без печене - ефектен десерт с палачинки, маскарпоне и малини

Торта „Куршевел“ е от онези десерти, които впечатляват още с първия поглед. Въпреки елегантния си вид, тя се приготвя лесно и не изисква печене на блатове. Вместо това се използват бишкоти, напоени в ароматен малинов сироп, обвити в тънки домашни палачинки и допълнени с нежен крем от маскарпоне.

Необходими продукти

За палачинките:

375 мл пълномаслено мляко

3 големи яйца

190 г бяло брашно

40 г захар

40 г разтопено масло

щипка сол

За малиновия сироп:

125 г малини

150 г захар

200 мл вода

За крема и пълнежа:

16 броя бишкоти

250 г сирене маскарпоне

500 мл течна сметана за разбиване (над 30% масленост)

60 г пудра захар

1 ч.л. екстракт от ванилия

200 г пресни ягоди, нарязани на ситно

125 г пресни малини

За декорация:

2 с.л. кайсиев конфитюр

1 ч.л. вода

бита сметана

пресни малини

пудра захар

Начин на приготвяне

Пригответе палачинките

В дълбока купа разбийте млякото, яйцата, брашното, захарта и солта до получаването на гладка смес без бучки. Добавете разтопеното масло и разбъркайте добре.

Оставете тестото да почине около 30 минути. Изпечете 5 тънки палачинки в леко намаслен тиган и ги оставете да изстинат напълно.

Направете малиновия сироп

В малка тенджера смесете водата, захарта и малините. Варете около 10 минути на умерен огън, като разбърквате периодично.

Прецедете сиропа през фина цедка, за да отстраните семките, и го оставете да се охлади.

Пригответе крема

Разбийте студената сметана заедно с маскарпонето, пудрата захар и ванилията до получаването на плътен, но пухкав крем.

Сглобяване

Използвайте форма за торта с подвижен ринг и диаметър около 20 см.

Подредете палачинките по дъното и стените на формата, като краищата им остават да висят извън ръба. Поставете допълнително парче палачинка на дъното, за да покриете всички празнини.

Нанесете тънък слой крем.

Потопете бишкотите за кратко в охладения малинов сироп и ги подредете върху крема. Добавете част от ягодите и малините.

Повторете слоевете от крем, сиропирани бишкоти и плодове още два пъти или до изчерпване на продуктите.

Завършете с последна палачинка отгоре и внимателно прегънете навътре стърчащите краища на останалите палачинки, така че тортата да бъде напълно затворена.

Охлаждане

Покрийте формата със стреч фолио и оставете тортата в хладилник за минимум 6 часа, а най-добре за една нощ. Така бишкотите ще омекнат, а кремът ще стегне идеално.

Финален щрих

Освободете тортата от формата и я обърнете върху поднос.

Загрейте кайсиевия конфитюр заедно с водата и с помощта на четка намажете повърхността на палачинките. Това ще придаде красив гланц и апетитен завършек.

Декорирайте с розички от бита сметана, пресни малини и леко поръсете с пудра захар.

Резултатът е впечатляващ десерт с нежна текстура, свеж плодов вкус и визия, достойна за специален повод.

Източник: Vesti.bg.