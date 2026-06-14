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Торта „Куршевел“ без печене - ефектен десерт с палачинки, маскарпоне и малини

Торта „Куршевел“ без печене - ефектен десерт с палачинки, маскарпоне и малини

14 Юни, 2026 09:40 1 188 9

  • торта-
  • малини-
  • рецепта-
  • десерт-
  • палачинки

Нежна, впечатляваща и изненадващо лесна за приготвяне – тази торта съчетава палачинки, сиропирани бишкоти, пухкав крем и свежи плодове в десерт, който изглежда като от сладкарска витрина.

Торта „Куршевел“ без печене - ефектен десерт с палачинки, маскарпоне и малини - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Торта „Куршевел“ е от онези десерти, които впечатляват още с първия поглед. Въпреки елегантния си вид, тя се приготвя лесно и не изисква печене на блатове. Вместо това се използват бишкоти, напоени в ароматен малинов сироп, обвити в тънки домашни палачинки и допълнени с нежен крем от маскарпоне.

Необходими продукти

За палачинките:

  • 375 мл пълномаслено мляко

  • 3 големи яйца

  • 190 г бяло брашно

  • 40 г захар

  • 40 г разтопено масло

  • щипка сол

За малиновия сироп:

  • 125 г малини

  • 150 г захар

  • 200 мл вода

За крема и пълнежа:

  • 16 броя бишкоти

  • 250 г сирене маскарпоне

  • 500 мл течна сметана за разбиване (над 30% масленост)

  • 60 г пудра захар

  • 1 ч.л. екстракт от ванилия

  • 200 г пресни ягоди, нарязани на ситно

  • 125 г пресни малини

За декорация:

  • 2 с.л. кайсиев конфитюр

  • 1 ч.л. вода

  • бита сметана

  • пресни малини

  • пудра захар

Начин на приготвяне

Пригответе палачинките

В дълбока купа разбийте млякото, яйцата, брашното, захарта и солта до получаването на гладка смес без бучки. Добавете разтопеното масло и разбъркайте добре.

Оставете тестото да почине около 30 минути. Изпечете 5 тънки палачинки в леко намаслен тиган и ги оставете да изстинат напълно.

Направете малиновия сироп

В малка тенджера смесете водата, захарта и малините. Варете около 10 минути на умерен огън, като разбърквате периодично.

Прецедете сиропа през фина цедка, за да отстраните семките, и го оставете да се охлади.

Пригответе крема

Разбийте студената сметана заедно с маскарпонето, пудрата захар и ванилията до получаването на плътен, но пухкав крем.

Сглобяване

Използвайте форма за торта с подвижен ринг и диаметър около 20 см.

Подредете палачинките по дъното и стените на формата, като краищата им остават да висят извън ръба. Поставете допълнително парче палачинка на дъното, за да покриете всички празнини.

Нанесете тънък слой крем.

Потопете бишкотите за кратко в охладения малинов сироп и ги подредете върху крема. Добавете част от ягодите и малините.

Повторете слоевете от крем, сиропирани бишкоти и плодове още два пъти или до изчерпване на продуктите.

Завършете с последна палачинка отгоре и внимателно прегънете навътре стърчащите краища на останалите палачинки, така че тортата да бъде напълно затворена.

Охлаждане

Покрийте формата със стреч фолио и оставете тортата в хладилник за минимум 6 часа, а най-добре за една нощ. Така бишкотите ще омекнат, а кремът ще стегне идеално.

Финален щрих

Освободете тортата от формата и я обърнете върху поднос.

Загрейте кайсиевия конфитюр заедно с водата и с помощта на четка намажете повърхността на палачинките. Това ще придаде красив гланц и апетитен завършек.

Декорирайте с розички от бита сметана, пресни малини и леко поръсете с пудра захар.

Резултатът е впечатляващ десерт с нежна текстура, свеж плодов вкус и визия, достойна за специален повод.

Източник: Vesti.bg.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хм.....

    2 0 Отговор
    Може би съм ял такава в Куршевел, а може и да не съм! Не помня къде какво съм поръчвал!

    Коментиран от #6

    09:50 14.06.2026

  • 5 Демокрацията е лъжа!

    5 0 Отговор
    Снимката и описанието на продукта нямат нищо общо. Да не сте объркали тортите?

    Коментиран от #7

    09:51 14.06.2026

  • 6 Знаещ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хм.....":

    А може и нещо друго да си ял, когато беше надрусан.

    Коментиран от #9

    09:53 14.06.2026

  • 7 Наистина демокрацията е лъжа!

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Демокрацията е лъжа!":

    Вчера пуснаха пасквил за крадливия Млакък Мук от НДСВ, а бяха лепнали снимката на дъртия крадлив "академик" Сапунджия от ППДБ.

    09:56 14.06.2026

  • 8 Лесно ?

    4 0 Отговор
    Приготвяла се лесно? Вие добре ли сте? Лесна е тази на снимката, но това не е торта Куршевел.

    09:57 14.06.2026

  • 9 Еее...

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Знаещ":

    У секса нема лошо! Лошо е, кога го нема!

    10:03 14.06.2026