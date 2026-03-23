Рецепта на деня: Картофени палачинки

Необходими продукти:

картофи - 800 г;

яйца - 2 бр.;

брашно - 3 с.л.;

сол - 1 ч.л.;

черен пипер - 1/2 ч.л.;

масло - 30 г;

олио - 3 с.л.

За плънката:

сирене - 150 г;

кашкавал - 100 г;

кисело мляко - 2 с.л.;

чесън - 1 скилидка.

Начин на приготвяне:

Картофите се обелват, измиват и нарязват на равни парчета, след което се сваряват в подсолена вода до пълна готовност - около 20 минути.

Отцеждат се добре и още топли се намачкват на гладко пюре без бучки.

Към пюрето се добавят яйцата, брашното, солта и черният пипер, като сместа се разбърква до получаване на меко, но оформящо се тесто.

В отделна купа се смесват натрошеното сирене, настърганият кашкавал, киселото мляко и счуканият чесън до кремообразна плънка.

От картофеното тесто се оформят малки питки, които се разточват или разплескват с ръце. Във всяка се слага от плънката и се навиват на стегнати рулца.

В тиган се загрява мазнината на среден огън и рулцата се подреждат внимателно.

Пържат се на умерен огън (5-6 от от 9), като се обръщат, докато придобият равномерна златиста и апетитна коричка от всички страни.

Готовите картофени палачинки се изваждат върху кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина.

Сервират се топли с кисело мляко, чеснов сос или свежа салата. Могат да се съхраняват в хладилник до 2 дни и да се затоплят отново в тиган, пише gotvach.bg.