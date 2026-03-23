Рецепта на деня: Картофени палачинки
Рецепта на деня: Картофени палачинки

23 Март, 2026 10:05

Лесни, бързи и изключително апетитни

Рецепта на деня: Картофени палачинки - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • картофи - 800 г;
  • яйца - 2 бр.;
  • брашно - 3 с.л.;
  • сол - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • масло - 30 г;
  • олио - 3 с.л.

За плънката:

  • сирене - 150 г;
  • кашкавал - 100 г;
  • кисело мляко - 2 с.л.;
  • чесън - 1 скилидка.

Начин на приготвяне:

Картофите се обелват, измиват и нарязват на равни парчета, след което се сваряват в подсолена вода до пълна готовност - около 20 минути.

Отцеждат се добре и още топли се намачкват на гладко пюре без бучки.

Към пюрето се добавят яйцата, брашното, солта и черният пипер, като сместа се разбърква до получаване на меко, но оформящо се тесто.

В отделна купа се смесват натрошеното сирене, настърганият кашкавал, киселото мляко и счуканият чесън до кремообразна плънка.

От картофеното тесто се оформят малки питки, които се разточват или разплескват с ръце. Във всяка се слага от плънката и се навиват на стегнати рулца.

В тиган се загрява мазнината на среден огън и рулцата се подреждат внимателно.

Пържат се на умерен огън (5-6 от от 9), като се обръщат, докато придобият равномерна златиста и апетитна коричка от всички страни.

Готовите картофени палачинки се изваждат върху кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина.

Сервират се топли с кисело мляко, чеснов сос или свежа салата. Могат да се съхраняват в хладилник до 2 дни и да се затоплят отново в тиган, пише gotvach.bg.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    4 2 Отговор
    кого льжете ???
    в бг му викаме картофено кюфте

    10:07 23.03.2026

  • 2 Закусвалнята

    2 0 Отговор
    на Венелина отвори, не се блъскайте ще има за всички.

    10:12 23.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пак съм пияна

    2 1 Отговор
    Уж се навиват на рулца, пък после казваш, че са палачинки!
    Венелино, пак ли клечиш под бюрото на шефа да си получиш закуската?

    10:17 23.03.2026

  • 5 Венелино

    0 0 Отговор
    само да ми преведеш на човешки разбираеем език: Пържат се на умерен огън (5-6 от от 9). За мен е важно да знам, как точно да си приготвя картофените палачинки.

    10:18 23.03.2026