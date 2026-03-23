Рецепта на деня: Картофени палачинки

Необходими продукти:
- картофи - 800 г;
- яйца - 2 бр.;
- брашно - 3 с.л.;
- сол - 1 ч.л.;
- черен пипер - 1/2 ч.л.;
- масло - 30 г;
- олио - 3 с.л.
За плънката:
- сирене - 150 г;
- кашкавал - 100 г;
- кисело мляко - 2 с.л.;
- чесън - 1 скилидка.
Начин на приготвяне:
Картофите се обелват, измиват и нарязват на равни парчета, след което се сваряват в подсолена вода до пълна готовност - около 20 минути.
Отцеждат се добре и още топли се намачкват на гладко пюре без бучки.
Към пюрето се добавят яйцата, брашното, солта и черният пипер, като сместа се разбърква до получаване на меко, но оформящо се тесто.
В отделна купа се смесват натрошеното сирене, настърганият кашкавал, киселото мляко и счуканият чесън до кремообразна плънка.
От картофеното тесто се оформят малки питки, които се разточват или разплескват с ръце. Във всяка се слага от плънката и се навиват на стегнати рулца.
В тиган се загрява мазнината на среден огън и рулцата се подреждат внимателно.
Пържат се на умерен огън (5-6 от от 9), като се обръщат, докато придобият равномерна златиста и апетитна коричка от всички страни.
Готовите картофени палачинки се изваждат върху кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина.
Сервират се топли с кисело мляко, чеснов сос или свежа салата. Могат да се съхраняват в хладилник до 2 дни и да се затоплят отново в тиган, пише gotvach.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
в бг му викаме картофено кюфте
10:07 23.03.2026
2 Закусвалнята
10:12 23.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пак съм пияна
Венелино, пак ли клечиш под бюрото на шефа да си получиш закуската?
10:17 23.03.2026
5 Венелино
10:18 23.03.2026