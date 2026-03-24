Диетолог съветва как да приготвим палачинките, за да са по-здравословни

Палачинките остават сред най-популярните и лесни за приготвяне закуски, но според специалисти по хранене традиционните рецепти често са с ниска хранителна стойност и водят до бързи колебания в кръвната захар.

Класическата комбинация от бяло брашно, мляко и яйца се усвоява бързо от организма, което създава краткотрайно усещане за ситост. „Това е храна, която се разгражда много бързо и не засища за дълго“, обяснява нутриционистът Ан Гари. По думите ѝ именно това е причината човек да посяга към още и още порции, особено когато палачинките са комбинирани със захарни добавки като шоколадови кремове или сиропи.

Експертите препоръчват замяна на рафинираното брашно с по-богати на фибри и протеин алтернативи. Сред най-подходящите варианти са смлени овесени ядки или бадемово брашно. Те се усвояват по-бавно, подпомагат стабилните нива на кръвната захар и създават по-дълготрайно усещане за ситост.

Ключов фактор е т.нар. „сложност“ на храната – колко време и усилия са необходими на организма, за да я разгради. Простите въглехидрати, каквито се съдържат в бялото брашно, се превръщат бързо в глюкоза и водят до рязък скок на енергията, последван от спад. За разлика от тях, храните, богати на протеин и фибри, се разграждат по-бавно и осигуряват по-равномерно освобождаване на енергия.

Този процес влияе и върху хормоните, регулиращи апетита. По-балансираните рецепти стимулират производството на хормони на ситостта и ограничават чувството за глад, докато силно преработените продукти често водят до обратния ефект.

Допълнително предимство на по-здравословните съставки е влиянието им върху чревната микрофлора. Фибрите, съдържащи се в овеса, ядките и плодовете, подпомагат разнообразието на полезните бактерии в червата – фактор, който се свързва с по-добро храносмилане и общо здраве.

Специалистите обръщат внимание и на добавките и пълнежите, които често превръщат иначе простото ястие в калорийна бомба. Вместо захар, сиропи или шоколадови кремове, те препоръчват по-естествени алтернативи като пресни плодове, кисело мляко или ядкови масла. Така се постига по-добър хранителен баланс без рязко натоварване на организма със захар.

Практичен и достъпен вариант е използването на овесени ядки, които могат лесно да се смелят у дома и да заменят бялото брашно. Това позволява приготвянето на по-питателни палачинки без значително оскъпяване на рецептата.

Според специалистите малките промени в съставките могат значително да подобрят хранителния профил на иначе популярни ястия, без да се жертва вкусът.