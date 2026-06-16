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Рецепта на деня: Панукаку - финландски палачинки на фурна
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Панукаку - финландски палачинки на фурна

16 Юни, 2026 10:05 623 4

  • финландски-
  • палачинки-
  • на фурна-
  • горски плодове-
  • закуска-
  • какво да сготвя

Лесна закуска с впечатляващ вид

Рецепта на деня: Панукаку - финландски палачинки на фурна - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • яйца - 4 бр.
  • прясно мляко - 300 мл
  • брашно - 150 г
  • захар - 2 с.л.
  • разтопено масло - 30 г
  • ванилова захар - 1 ч.л.
  • сол - 1/4 ч.л.

За формата и плодовете:

  • масло за намазване - 20 г
  • боровинки или микс горски плодове - 150 г
  • пудра захар за сервиране - 1 с.л.

Начин на приготвяне

Фурната се загрява предварително на 220 градуса. Формата за мъфини се намазва добре с масло, като се минават и стените на всяко гнездо. За по-пухкави краища формата може да се сложи празна във фурната за около 5 минути, за да се нагорещи.

В дълбока купа се разбиват яйцата със захарта, ваниловата захар и солта.

Добавя се прясното мляко, след което постепенно се сипва брашното. Разбърква се до гладко, рядко тесто без бучки. Накрая се налива разтопеното масло и сместа се разбърква още веднъж.

Тестото се оставя да почине 10 минути. Това помага на брашното да се хидратира и палачинките да се надигнат по-равномерно при печене.

Горещата форма се изважда внимателно от фурната. Във всяко гнездо се сипва тесто до около половината, защото палачинките Панукаку се надуват силно. Отгоре се разпределят боровинките или горските плодове, без да се притискат в тестото.

Формата се връща веднага във фурната и финландските палачинки се пекат 15-18 минути на 220 градуса, без вратата да се отваря през първите 12 минути. Готови са, когато краищата станат високи, златисти и леко хрупкави, а средата е стегната.

След изваждане палачинките естествено спадат леко в центъра, което е нормално за този тип печиво. Оставят се за 2-3 минути във формата, след което се изваждат с тънка шпатула.

Сервират се топли, поръсени с пудра захар, с още плодове, сладко или лъжица кисело мляко, пише gotvach.bg.


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  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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