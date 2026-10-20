Цеци Красимирова разказа за 8-годишната битка на дъщеря си с епилепсията

Осем години Джудит, дъщерята на Цеци Красимирова, е приемала противоепилептични лекарства. Това разказва самата Красимирова, която твърди, че след последващо изследване вече не са били установени признаци на заболяването.

По думите ѝ диагнозата е поставена от лекари в София, когато Джудит е била дете. „Тази диагноза ѝ беше поставена от докторите в София“, спомня си Красимирова. Тя разказва, че през целия период е търсила подкрепа във вярата и е посещавала молитвени събирания.

Какво разказва майката

Красимирова твърди, че хора от евангелска общност я насочили към пастор. След молитва над дреха на дъщеря ѝ Джудит преминала ново медицинско изследване седмица по-късно.

„При следващото изследване дъщеря ми беше съвършено здрава“, разказва Цеци Красимирова.

Според нейния разказ след това медикаментите били спрени постепенно. Тя обяснява подобрението с молитвите и с Божията намеса. „Сега дъщеря ми е на 27 години и е напълно здрава“, казва Красимирова.

Какво е важно при спирането на лекарствата

Световната здравна организация посочва, че прекратяване на противоепилептично лечение може да бъде обсъждано при хора, които са били без пристъпи достатъчно дълго, но решението трябва да се вземе индивидуално и с участието на лекар и семейството. Епилептичната фондация предупреждава, че медикаментите не трябва да се спират внезапно, тъй като това може да предизвика нови пристъпи.

Медицинските източници подчертават, че възможността за ремисия при епилепсия съществува, но причините за подобрението не могат да бъдат установени само от разказ за едно изследване. Необходима е проследяваща оценка от невролог, особено когато става дума за промяна или прекратяване на лечение.

Животът на Джудит в Испания

Джудит е единствената дъщеря на Красимирова. Майка ѝ я ражда на 18 години, а след 2010 г. двете се установяват в Испания. Джудит завършва висше образование със специалност „Сценичен грим“, живее в Барселона и избягва публичността.

За Красимирова най-важното в разказа ѝ е, че дъщеря ѝ е пораснала и според собствените ѝ думи се чувства добре след дългия период на лечение.

Източници: show.blitz.bg, bgdnes.bg