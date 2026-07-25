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Цеци Красимирова накара феновете си да се замислят за злото (ВИДЕО)

Цеци Красимирова накара феновете си да се замислят за злото (ВИДЕО)

25 Юли, 2026 16:39 1 180 19

  • цеци красимирова-
  • модел-
  • зло-
  • лошо-
  • послание

"Да не разбираш лошотията е привилегия", размишлява моделът

Цеци Красимирова накара феновете си да се замислят за злото (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поразителната красавица Цеци Красимирова отправи откровено послание за злото у хората, предателството и трудния път към вътрешния мир във видео, което публикува в профила си в мрежата.

През годините Цеци неведнъж е попадала в тежки ситуации, в които се е сблъсквала с жестокост. В такива моменти тя започвала да анализира поведението на хората и да търси обяснение за постъпките им. Това обаче не ѝ носело спокойствие — дори напротив, задълбочавало тревогата и вътрешните ѝ противоречия, обяснява самата тя в клипа, подчертавайки, че това е всеобща човешка черта, но присъща на добрите хора, които не се отдават на лошото у себе си.

„Да не разбираш лошотията е привилегия. Това означава, че животът не те е притиснал до такава степен, че да превърнеш предателството в твой механизъм за оцеляване“, казва още брюнетката.

Думите ѝ накараха много от нейните фенове, приятели и последователи да се замислят и да ѝ споделят своите впечатления, тъй като самата Цеци Красимирова е преминала през немалко тежки изпитания. Едно от най-драматичните събития в живота ѝ е огнестрелната рана в областта на слепоочието, след която тя оцелява по чудо.

Въпреки тежките предизвикателства, манекенката е категорична, че човек не бива да позволява болката да го превърне в някого, който наранява и предава другите. Според нея неспособността да разбереш чуждата жестокост не е слабост или наивност, а доказателство, че си успял да съхраниш човечността си.

"Ти си достатъчен", завършва позитивно Цеци Красимирова посланието си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейкин

    0 5 Отговор
    Какво става с кратера до Москва?

    16:40 25.07.2026

  • 2 Точно

    12 0 Отговор
    пък тая с фенове ? Чуди се как и с какво да напомни за себе си . Излишно !

    16:41 25.07.2026

  • 3 оня с коня

    7 0 Отговор
    Тая като я видя винаги се сещам за
    " Калпава пара не се губи"

    16:43 25.07.2026

  • 4 Някога

    6 1 Отговор
    Я обичах, но не бях забогатял, и и тя ме захвърли. После живота захвърли нея, и тя се сети колко ме обича. Но аз вече бях забравил.

    16:52 25.07.2026

  • 5 Божа работа

    11 0 Отговор
    Как си се изографисалА със сатанински неща.,..тц тц

    16:52 25.07.2026

  • 6 Поразен

    13 0 Отговор
    "Поразителната красавица..."
    Де, бре!

    А с тези татуировки даже е изумителна... хи-хи.

    16:54 25.07.2026

  • 7 вижда се

    7 0 Отговор
    А тази извънземна красавица е рода на прериен койот !!

    16:56 25.07.2026

  • 8 Лопата Орешник

    12 0 Отговор
    Много ми е важна менталната диария на една лека жена!

    16:57 25.07.2026

  • 9 име

    11 0 Отговор
    Каква е тая мания, на дърги години да се нашариш от-до, като 20 годишно пишлеме на анаболи?! Тая толкова ли няма някоя селска къща, да отиде да си копа градината, поне едни цветя да гледа, нещо смислено да направи?!

    16:57 25.07.2026

  • 10 До Цеци Красимирова

    10 0 Отговор
    Ти пък каква жертва си,че си пострадала и едва неумряла затова,че контактуваш с големи престъпници и това какво говори за общочовешкият ти морал и тебе самата като човек?Не всички българи помнят като кокошките и са си направили правилните изводи за хора като теб.

    17:00 25.07.2026

  • 11 Моряка

    11 0 Отговор
    Чак пък изумителна?И с какво точно изумява?Че приставаше все на чичковци паричковци?

    17:01 25.07.2026

  • 12 Без име

    8 0 Отговор
    Изумителното е , че има такива , които се изумяват от приличаща на мъж селска пръчка.

    17:07 25.07.2026

  • 13 Не ме интересува

    5 2 Отговор
    Тази вече е собственост на Сатаната. Всеки, който има татуировка е негова собственост.

    Коментиран от #14

    17:10 25.07.2026

  • 14 Дано, не е така

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Не ме интересува":

    Има покаяние, изповед и отричане от Сатаната...

    Коментиран от #15

    17:13 25.07.2026

  • 15 Не ме интересува

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Дано, не е така":

    До колкото ми е известно веднъж татуиран е подвластен на Сатаната. Това е като белязан със сатанизъм и не съм наясно има ли покаяние и прошка, изповед и отричане от Сатаната ?

    Коментиран от #17

    17:20 25.07.2026

  • 16 Цеци ще пише пътепис,

    3 0 Отговор
    от Мездра до Париж с много размишления.

    17:35 25.07.2026

  • 17 Не бъди толкова краен

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Не ме интересува":

    За това си има и Господ. И, аз лично съм се продал на Сатаната за земно щастие по нечестен път...Разбрал съм грешката и съм отишъл после при Господ, да търся прошка...

    Коментиран от #18

    17:44 25.07.2026

  • 18 Не ме интересува

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Не бъди толкова краен":

    Затова ти сложих един плюс. Но би ли казал как точно си отишъл при Господ, да търсиш прошка ? Питам просто от незнание и любопитство.

    Коментиран от #19

    18:04 25.07.2026

  • 19 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Не ме интересува":

    Ами, той си има храмове, където да му се молиш....Със всеки изминал ден наближава царството му...

    18:12 25.07.2026