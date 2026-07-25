Цеци Красимирова накара феновете си да се замислят за злото (ВИДЕО)

Поразителната красавица Цеци Красимирова отправи откровено послание за злото у хората, предателството и трудния път към вътрешния мир във видео, което публикува в профила си в мрежата.
През годините Цеци неведнъж е попадала в тежки ситуации, в които се е сблъсквала с жестокост. В такива моменти тя започвала да анализира поведението на хората и да търси обяснение за постъпките им. Това обаче не ѝ носело спокойствие — дори напротив, задълбочавало тревогата и вътрешните ѝ противоречия, обяснява самата тя в клипа, подчертавайки, че това е всеобща човешка черта, но присъща на добрите хора, които не се отдават на лошото у себе си.
„Да не разбираш лошотията е привилегия. Това означава, че животът не те е притиснал до такава степен, че да превърнеш предателството в твой механизъм за оцеляване“, казва още брюнетката.
Думите ѝ накараха много от нейните фенове, приятели и последователи да се замислят и да ѝ споделят своите впечатления, тъй като самата Цеци Красимирова е преминала през немалко тежки изпитания. Едно от най-драматичните събития в живота ѝ е огнестрелната рана в областта на слепоочието, след която тя оцелява по чудо.
Въпреки тежките предизвикателства, манекенката е категорична, че човек не бива да позволява болката да го превърне в някого, който наранява и предава другите. Според нея неспособността да разбереш чуждата жестокост не е слабост или наивност, а доказателство, че си успял да съхраниш човечността си.
"Ти си достатъчен", завършва позитивно Цеци Красимирова посланието си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Копейкин
16:40 25.07.2026
2 Точно
16:41 25.07.2026
3 оня с коня
" Калпава пара не се губи"
16:43 25.07.2026
4 Някога
16:52 25.07.2026
5 Божа работа
16:52 25.07.2026
6 Поразен
Де, бре!
А с тези татуировки даже е изумителна... хи-хи.
16:54 25.07.2026
7 вижда се
16:56 25.07.2026
8 Лопата Орешник
16:57 25.07.2026
9 име
16:57 25.07.2026
10 До Цеци Красимирова
17:00 25.07.2026
11 Моряка
17:01 25.07.2026
12 Без име
17:07 25.07.2026
13 Не ме интересува
Коментиран от #14
17:10 25.07.2026
14 Дано, не е така
До коментар #13 от "Не ме интересува":Има покаяние, изповед и отричане от Сатаната...
Коментиран от #15
17:13 25.07.2026
15 Не ме интересува
До коментар #14 от "Дано, не е така":До колкото ми е известно веднъж татуиран е подвластен на Сатаната. Това е като белязан със сатанизъм и не съм наясно има ли покаяние и прошка, изповед и отричане от Сатаната ?
Коментиран от #17
17:20 25.07.2026
16 Цеци ще пише пътепис,
17:35 25.07.2026
17 Не бъди толкова краен
До коментар #15 от "Не ме интересува":За това си има и Господ. И, аз лично съм се продал на Сатаната за земно щастие по нечестен път...Разбрал съм грешката и съм отишъл после при Господ, да търся прошка...
Коментиран от #18
17:44 25.07.2026
18 Не ме интересува
До коментар #17 от "Не бъди толкова краен":Затова ти сложих един плюс. Но би ли казал как точно си отишъл при Господ, да търсиш прошка ? Питам просто от незнание и любопитство.
Коментиран от #19
18:04 25.07.2026
19 Име
До коментар #18 от "Не ме интересува":Ами, той си има храмове, където да му се молиш....Със всеки изминал ден наближава царството му...
18:12 25.07.2026