Цеци Красимирова накара феновете си да се замислят за злото (ВИДЕО)

Поразителната красавица Цеци Красимирова отправи откровено послание за злото у хората, предателството и трудния път към вътрешния мир във видео, което публикува в профила си в мрежата.

През годините Цеци неведнъж е попадала в тежки ситуации, в които се е сблъсквала с жестокост. В такива моменти тя започвала да анализира поведението на хората и да търси обяснение за постъпките им. Това обаче не ѝ носело спокойствие — дори напротив, задълбочавало тревогата и вътрешните ѝ противоречия, обяснява самата тя в клипа, подчертавайки, че това е всеобща човешка черта, но присъща на добрите хора, които не се отдават на лошото у себе си.

„Да не разбираш лошотията е привилегия. Това означава, че животът не те е притиснал до такава степен, че да превърнеш предателството в твой механизъм за оцеляване“, казва още брюнетката.

Думите ѝ накараха много от нейните фенове, приятели и последователи да се замислят и да ѝ споделят своите впечатления, тъй като самата Цеци Красимирова е преминала през немалко тежки изпитания. Едно от най-драматичните събития в живота ѝ е огнестрелната рана в областта на слепоочието, след която тя оцелява по чудо.

Въпреки тежките предизвикателства, манекенката е категорична, че човек не бива да позволява болката да го превърне в някого, който наранява и предава другите. Според нея неспособността да разбереш чуждата жестокост не е слабост или наивност, а доказателство, че си успял да съхраниш човечността си.

"Ти си достатъчен", завършва позитивно Цеци Красимирова посланието си.