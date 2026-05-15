Цеци Красимирова: С първия ми съпруг научих най-тежкия урок

Една от най-прочутите топмодели от близкото минало - Цеци Красимирова, свали завесата на личния си живот. Брюнетката сподели какви са били предизвикателствата по пътя ѝ, и по-специално в любовта, какво я е накарало да продължи и благодарение на какво светът ѝ днес е „розов“, пише edna.bg.

Оказа се, че щастието се е настанило в ума и дома ѝ, но по трудния начин. С лош старт в любовта и уроци, които до днес са останали ярък отпечатък, Красимирова се връща назад във времето, за да предаде своя опит и да насоки.

„С първия ми съпруг научих най-тежкия урок - когато приоритетите ви са различни, вие не живеете заедно, вие просто пребивавате в едно пространство. Целият път, който изминах до тук беше просто подготовка за това, което живея днес. От години до мен стои мъж, с когото превърнахме доверието в закон“, споделя едно от най-разпознаваемите лице на българския моден подиум.

Във видеото, което публикува акцент е един фотос - запечатал две еднакви татуировки, разкриващи властващата обич между нея и партньора ѝ. Мастилените рисунки представляват две малки сърца, изобразени на ръцете им.

Цеци получава вълна на съпричастност, както и щастливи коментари - че днес е има всичко, което трябва и заслужава.

„Хората ни наричат отшелници, избягваме дигиталния шум, дори в градината работим заедно. Щастието ни е в грижата, която полагаме един за друг, която остава невидима за света. Истински ценното не вирее под светлините на прожекторите, а в тишината на нашия личен свят. Ние сме си достатъчни", коментира 46-годишната знаменитост.

В своята авторска рубрика „Място за теб“, Цеци често коментира важни теми от живота, като многократно в тях преплита истории от богатия си житейски опит.