Цеци Красимирова: С първия ми съпруг научих най-тежкия урок

Една от най-прочутите топмодели от близкото минало - Цеци Красимирова, свали завесата на личния си живот. Брюнетката сподели какви са били предизвикателствата по пътя ѝ, и по-специално в любовта, какво я е накарало да продължи и благодарение на какво светът ѝ днес е „розов“, пише edna.bg.
Оказа се, че щастието се е настанило в ума и дома ѝ, но по трудния начин. С лош старт в любовта и уроци, които до днес са останали ярък отпечатък, Красимирова се връща назад във времето, за да предаде своя опит и да насоки.
„С първия ми съпруг научих най-тежкия урок - когато приоритетите ви са различни, вие не живеете заедно, вие просто пребивавате в едно пространство. Целият път, който изминах до тук беше просто подготовка за това, което живея днес. От години до мен стои мъж, с когото превърнахме доверието в закон“, споделя едно от най-разпознаваемите лице на българския моден подиум.
Във видеото, което публикува акцент е един фотос - запечатал две еднакви татуировки, разкриващи властващата обич между нея и партньора ѝ. Мастилените рисунки представляват две малки сърца, изобразени на ръцете им.
Цеци получава вълна на съпричастност, както и щастливи коментари - че днес е има всичко, което трябва и заслужава.
„Хората ни наричат отшелници, избягваме дигиталния шум, дори в градината работим заедно. Щастието ни е в грижата, която полагаме един за друг, която остава невидима за света. Истински ценното не вирее под светлините на прожекторите, а в тишината на нашия личен свят. Ние сме си достатъчни", коментира 46-годишната знаменитост.
В своята авторска рубрика „Място за теб“, Цеци често коментира важни теми от живота, като многократно в тях преплита истории от богатия си житейски опит.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 глоги
08:20 15.05.2026
2 Кирилка Еп.
Коментиран от #20
08:21 15.05.2026
3 лют пипер
08:24 15.05.2026
4 Киро
08:26 15.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 парата е магнит
08:28 15.05.2026
7 една от най прочутите
08:29 15.05.2026
8 Мутрафонов
08:29 15.05.2026
9 Ама многу яко
08:29 15.05.2026
10 Айде бе
08:34 15.05.2026
11 гост
08:35 15.05.2026
12 Д-р Ментал
08:43 15.05.2026
13 Mими Кучева🐕🦺
08:46 15.05.2026
14 Макс баламурника
Коментиран от #15
08:48 15.05.2026
15 Много запознат
До коментар #14 от "Макс баламурника":Твоя край дойде с идването на еврото, фактическия край идва с свършването на цикъла на среброто и златото. Нека влезнат в 8 годишно плато след неколко години и ще те видим по обектите на работа 😅 с влизане в плато на двата актива ритейла няма да ви погледне 7 8 години. Никой бизнес няма да търпи готованци , особено хитрият естонец 🥳🤭
08:50 15.05.2026
16 най тежката истина
Разни дилъри на ботокс или политически измами им внушават че не е мечта, а реалност.
После се блъскат в истината... и става мазало.
09:01 15.05.2026
17 кака цеци
че няма безплатен обяд
09:19 15.05.2026
18 Мда-даааааа
10:01 15.05.2026
19 ха ха Хо
10:02 15.05.2026
20 Добре, че
До коментар #2 от "Кирилка Еп.":не е с топъл шоколад.
10:11 15.05.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Дзак
10:29 15.05.2026
23 Гонзовица
10:57 15.05.2026
24 Роза
13:11 15.05.2026
25 Клюки
23:28 15.05.2026