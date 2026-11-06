Цеци Красимирова сменила вярата си заради болестта на дъщеря си

Вярата на Цеци Красимирова се променя в период, когато тя търси помощ за единствената си дъщеря Джудит. Бившата моделка разказва, че именно тревогата за детето я насочила към евангелска църква и към общност от вярващи, с които започнала да се моли.

По думите на Красимирова диагнозата на Джудит била поставена от лекари в София. Дъщеря ѝ живяла с епилепсия в продължение на осем години и приемала медикаменти. Майката признава, че трудно приемала състоянието и дълго време търсела опора за семейството си.

Молитва над дреха на Джудит

Хора от евангелската общност я насочили към пастор. Красимирова си спомня, че няколко души се събрали и се помолили над дреха на дъщеря ѝ. Седмица по-късно Джудит била заведена на ново изследване.

Красимирова твърди, че резултатите не показали признаци на заболяването. „След молитвата нямаше никакъв помен от епилепсията!“, разказва тя. По думите ѝ медикаментите били спрени постепенно, а днес Джудит е на 27 години и се радва на добро здраве.

„Бог помогна на дъщеря ми да оздравее!“, заявява Красимирова. Тя определя преживяното като доказателство за силата на вярата и като причина да постави духовното начало сред най-важните опори в живота си.

Връзката с покушението в Амстердам

Красимирова свързва обръщането си към вярата и с покушението в Амстердам на 6 декември 2003 г. Тогава тя е простреляна в главата, докато е заедно с Константин Димитров, известен като Косьо Самоковеца. Той е убит пред хотел „Краснаполски“, а тя оцелява след тежки травми.

По нейния разказ куршумът преминал на много малко разстояние от важна артерия. В минутите след стрелбата, когато била ранена и объркана, Красимирова се помолила Бог да я спаси. След възстановяването преживяното останало за нея знак, който променил отношението ѝ към живота.

Така две тежки изпитания – заболяването на дъщеря ѝ и стрелбата в Амстердам – се превръщат в основата на личната ѝ духовна промяна. Красимирова продължава открито да говори за ролята на молитвата и евангелската общност в живота си.

Източници: marica.bg, lupa.bg