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Цеци Красимирова сменила вярата си заради болестта на дъщеря си
  Тема: Известни личности

Цеци Красимирова сменила вярата си заради болестта на дъщеря си

6 Ноември, 2026 07:45 988 8

  • цеци красимирова-
  • джудит-
  • евангелска църква-
  • епилепсия-
  • косьо самоковеца

Тя разказва, че се е обърнала към евангелска църква, докато търсела помощ за Джудит, която според думите ѝ била диагностицирана с епилепсия

Цеци Красимирова сменила вярата си заради болестта на дъщеря си - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Вярата на Цеци Красимирова се променя в период, когато тя търси помощ за единствената си дъщеря Джудит. Бившата моделка разказва, че именно тревогата за детето я насочила към евангелска църква и към общност от вярващи, с които започнала да се моли.

По думите на Красимирова диагнозата на Джудит била поставена от лекари в София. Дъщеря ѝ живяла с епилепсия в продължение на осем години и приемала медикаменти. Майката признава, че трудно приемала състоянието и дълго време търсела опора за семейството си.

Молитва над дреха на Джудит

Хора от евангелската общност я насочили към пастор. Красимирова си спомня, че няколко души се събрали и се помолили над дреха на дъщеря ѝ. Седмица по-късно Джудит била заведена на ново изследване.

Красимирова твърди, че резултатите не показали признаци на заболяването. „След молитвата нямаше никакъв помен от епилепсията!“, разказва тя. По думите ѝ медикаментите били спрени постепенно, а днес Джудит е на 27 години и се радва на добро здраве.

„Бог помогна на дъщеря ми да оздравее!“, заявява Красимирова. Тя определя преживяното като доказателство за силата на вярата и като причина да постави духовното начало сред най-важните опори в живота си.

Връзката с покушението в Амстердам

Красимирова свързва обръщането си към вярата и с покушението в Амстердам на 6 декември 2003 г. Тогава тя е простреляна в главата, докато е заедно с Константин Димитров, известен като Косьо Самоковеца. Той е убит пред хотел „Краснаполски“, а тя оцелява след тежки травми.

По нейния разказ куршумът преминал на много малко разстояние от важна артерия. В минутите след стрелбата, когато била ранена и объркана, Красимирова се помолила Бог да я спаси. След възстановяването преживяното останало за нея знак, който променил отношението ѝ към живота.

Така две тежки изпитания – заболяването на дъщеря ѝ и стрелбата в Амстердам – се превръщат в основата на личната ѝ духовна промяна. Красимирова продължава открито да говори за ролята на молитвата и евангелската общност в живота си.

Източници: marica.bg, lupa.bg


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Брей каква важна информация,

    8 0 Отговор
    това е първата мездренка евангелист.

    07:49 06.11.2026

  • 2 българина

    5 0 Отговор
    джудит...... типично бг име... да беше мислила малко по рано

    07:57 06.11.2026

  • 3 Хмм

    1 0 Отговор
    а защо не се е обърнала към православието, не евангелизмът а промяната в живота ѝ съгласно християнския морал ѝ е донесло изцеление, а статията ми прилича на евангелистко послание, какво да очакваме като самият патриарх подкрепя разкола в украинската църква само и само да го хареса вартоломей, а в училище иска да въведе исляма като учебен предмет, дали е християнин въобще

    07:59 06.11.2026

  • 4 гжавс

    0 0 Отговор
    Тези секти няма да ви помогнат. Вълци наметнати в агнешки кожи изобщо няма да ви помогнат а ще ви изядат и това дето нямате. Слава на Господ Иисус Христос имаме си Светото Православие и житията на Православните ни бащици и Светии. Търсим правия път на Бога а не кривите пътеки.

    08:00 06.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Това си е чисто

    2 0 Отговор
    Зарибяване към евангелистката църква!
    Искам потвърждение от медицинско лице!

    08:03 06.11.2026

  • 7 Дяволски чаровник

    1 0 Отговор
    Цеци някога и на мен ми казваше много молитви, но под дрехите.

    08:03 06.11.2026

  • 8 Салмонела

    1 0 Отговор
    Още една вярваща ,че вярата лекува .

    08:04 06.11.2026