Цеци Красимирова избра живота сред природата пред блясъка и партитата

Далеч от светската суета и големия град, Цеци Красимирова е избрала живот сред природата в САЩ. Бившата манекенка живее в ранчо, заобиколено от планини в Ню Мексико, занимава се с градинарство и отглежда собствени зеленчуци.

Промяната е дошла след края на брака ѝ с Майкъл Струмейтис. Двамата сключват брак през 2019 г. на пищна церемония в Испания. Красимирова е посочила, че с времето е разбрала, че този начин на живот не е нейният свят. Бившите съпрузи са останали в добри отношения, но вече са поели по различни пътища.

От светския живот към ранчото

След като се е върнала в България, за да вземе част от вещите си, Красимирова окончателно се е преместила в Съединените щати. Там тя е насочила ежедневието си към по-обикновени занимания и към грижата за дома и стопанството.

Тя отглежда зеленчуци и се грижи за няколко спасени животни. Красимирова е известна с отношението си към бездомните кучета и котки и според публикацията често осиновява животни, които се нуждаят от дом.

Промяната засяга и външния ѝ вид. След около 15 години със силиконови импланти тя е решила да ги премахне. „Сега се чувствам много по-добре, по-лека и исках да бъда естествена“, казва Красимирова. Тя допълва, че вече не се тревожи от чуждото мнение и не ѝ липсват скъпите дрехи и шумните партита.

Семейството до нея

В новия си живот в Америка Красимирова е близо до дъщеря си Джудит и до партньора си Джулиър. Джудит е единственото ѝ дете и е родена в Барселона, когато майка ѝ е била на 18 години.

Настоящият период идва след години, белязани от тежки преживявания, здравословни проблеми и заплахи за сигурността. Сред най-травматичните събития в живота на Красимирова остава стрелбата в Амстердам, при която е загинал Константин Димитров - Самоковеца. Тя е била ранена в главата, а куршумът е преминал близо до окото ѝ. Лекарите са определили като изключителен шанс това, че зрението ѝ е било запазено.

Днес Красимирова представя новото си ежедневие като по-просто и спокойно. Вместо модния подиум, лукса и светските събития тя е избрала градина, планини и грижа за животните.

Източник: marica.bg