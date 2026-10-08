Цеци Красимирова избра живота сред природата пред блясъка и партитата

Далеч от светската суета и големия град, Цеци Красимирова е избрала живот сред природата в САЩ. Бившата манекенка живее в ранчо, заобиколено от планини в Ню Мексико, занимава се с градинарство и отглежда собствени зеленчуци.
Промяната е дошла след края на брака ѝ с Майкъл Струмейтис. Двамата сключват брак през 2019 г. на пищна церемония в Испания. Красимирова е посочила, че с времето е разбрала, че този начин на живот не е нейният свят. Бившите съпрузи са останали в добри отношения, но вече са поели по различни пътища.
От светския живот към ранчото
След като се е върнала в България, за да вземе част от вещите си, Красимирова окончателно се е преместила в Съединените щати. Там тя е насочила ежедневието си към по-обикновени занимания и към грижата за дома и стопанството.
Тя отглежда зеленчуци и се грижи за няколко спасени животни. Красимирова е известна с отношението си към бездомните кучета и котки и според публикацията често осиновява животни, които се нуждаят от дом.
Промяната засяга и външния ѝ вид. След около 15 години със силиконови импланти тя е решила да ги премахне. „Сега се чувствам много по-добре, по-лека и исках да бъда естествена“, казва Красимирова. Тя допълва, че вече не се тревожи от чуждото мнение и не ѝ липсват скъпите дрехи и шумните партита.
Семейството до нея
В новия си живот в Америка Красимирова е близо до дъщеря си Джудит и до партньора си Джулиър. Джудит е единственото ѝ дете и е родена в Барселона, когато майка ѝ е била на 18 години.
Настоящият период идва след години, белязани от тежки преживявания, здравословни проблеми и заплахи за сигурността. Сред най-травматичните събития в живота на Красимирова остава стрелбата в Амстердам, при която е загинал Константин Димитров - Самоковеца. Тя е била ранена в главата, а куршумът е преминал близо до окото ѝ. Лекарите са определили като изключителен шанс това, че зрението ѝ е било запазено.
Днес Красимирова представя новото си ежедневие като по-просто и спокойно. Вместо модния подиум, лукса и светските събития тя е избрала градина, планини и грижа за животните.
Източник: marica.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Нека
Аз нямам път до нея!
08:49 08.10.2026
3 Ха ха
08:50 08.10.2026
4 😀😀😀😀
08:57 08.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Остаря
09:12 08.10.2026
7 уфффффф
09:13 08.10.2026
8 замислете се
09:26 08.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Въпросче
09:49 08.10.2026
12 Име
09:59 08.10.2026
13 Коле Цолов
09:59 08.10.2026
14 ШЕФА
10:15 08.10.2026
15 Варна
10:16 08.10.2026
16 Тиквата
10:18 08.10.2026
17 Абе
10:19 08.10.2026