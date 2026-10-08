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Цеци Красимирова избра живота сред природата пред блясъка и партитата
  Тема: Известни личности

Цеци Красимирова избра живота сред природата пред блясъка и партитата

8 Октомври, 2026 08:42 1 809 17

  • цеци красимирова-
  • нeю мексико-
  • майкъл струмейтис-
  • градинарство-
  • лайфстайл

Бившата манекенка живее в ранчо в Ню Мексико, занимава се с градинарство и казва, че парите не купуват щастие

Цеци Красимирова избра живота сред природата пред блясъка и партитата - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Далеч от светската суета и големия град, Цеци Красимирова е избрала живот сред природата в САЩ. Бившата манекенка живее в ранчо, заобиколено от планини в Ню Мексико, занимава се с градинарство и отглежда собствени зеленчуци.

Промяната е дошла след края на брака ѝ с Майкъл Струмейтис. Двамата сключват брак през 2019 г. на пищна церемония в Испания. Красимирова е посочила, че с времето е разбрала, че този начин на живот не е нейният свят. Бившите съпрузи са останали в добри отношения, но вече са поели по различни пътища.

От светския живот към ранчото

След като се е върнала в България, за да вземе част от вещите си, Красимирова окончателно се е преместила в Съединените щати. Там тя е насочила ежедневието си към по-обикновени занимания и към грижата за дома и стопанството.

Тя отглежда зеленчуци и се грижи за няколко спасени животни. Красимирова е известна с отношението си към бездомните кучета и котки и според публикацията често осиновява животни, които се нуждаят от дом.

Промяната засяга и външния ѝ вид. След около 15 години със силиконови импланти тя е решила да ги премахне. „Сега се чувствам много по-добре, по-лека и исках да бъда естествена“, казва Красимирова. Тя допълва, че вече не се тревожи от чуждото мнение и не ѝ липсват скъпите дрехи и шумните партита.


Семейството до нея

В новия си живот в Америка Красимирова е близо до дъщеря си Джудит и до партньора си Джулиър. Джудит е единственото ѝ дете и е родена в Барселона, когато майка ѝ е била на 18 години.

Настоящият период идва след години, белязани от тежки преживявания, здравословни проблеми и заплахи за сигурността. Сред най-травматичните събития в живота на Красимирова остава стрелбата в Амстердам, при която е загинал Константин Димитров - Самоковеца. Тя е била ранена в главата, а куршумът е преминал близо до окото ѝ. Лекарите са определили като изключителен шанс това, че зрението ѝ е било запазено.

Днес Красимирова представя новото си ежедневие като по-просто и спокойно. Вместо модния подиум, лукса и светските събития тя е избрала градина, планини и грижа за животните.

Източник: marica.bg


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нека

    11 0 Отговор
    Върви където си иска!
    Аз нямам път до нея!

    08:49 08.10.2026

  • 3 Ха ха

    20 0 Отговор
    Престъпленията и омръзнаха и сега ще харчи мръсните пари. Абсурд световен.

    08:50 08.10.2026

  • 4 😀😀😀😀

    23 0 Отговор
    Когато МУТРИТЕ и БОГАТАШИТЕ те отхвърлят от МЕНЮТО СИ .... откриваш щастието в копането на нивата 😀😀😀

    08:57 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Остаря

    10 0 Отговор
    вече , какво друго ѝ остава ?

    09:12 08.10.2026

  • 7 уфффффф

    6 0 Отговор
    Добре де, защо ни плашите с тоя вълк рано сутрин?!

    09:13 08.10.2026

  • 8 замислете се

    8 0 Отговор
    Държжанката на Косьо Самоковеца /Константин Димитров (по прякор Косьо Самоковеца) е български престъпник, смятан за един от основните наркотрафиканти на Балканите в края на 90-те и началото на XXI век./ без ден трудов стаж 23 години след като го гръмнаха още харчи негови пари и си живее добре в щатите. Ето за това става въпрос, дами и господа. Както и други знайни и незнайни жени, люббовници и прочее на престъпници, политици и всякаква друга папплач, ограбила България.

    09:26 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Въпросче

    8 0 Отговор
    И защо госпожата не си е купила ранчо в родната Мездра и да си отглежда всякакви бездомни индивиди?

    09:49 08.10.2026

  • 12 Име

    7 0 Отговор
    Парите не купували щастие... рецитира парцала, купил с пари ранчото в Америка, където твърди, че се чувствала щастлива...

    09:59 08.10.2026

  • 13 Коле Цолов

    8 0 Отговор
    Цеци отглежда големи краставици.🥒

    09:59 08.10.2026

  • 14 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Не го е избрала,а просто вече е дърта брулена круша която никой не иска да опитва,затова е там.

    10:15 08.10.2026

  • 15 Варна

    4 0 Отговор
    Цецо,ела у Мездра ма,и при нас има зеленчуци и градини,таман и родата ще видиш.

    10:16 08.10.2026

  • 16 Тиквата

    3 0 Отговор
    Издигна се тая,от Мездра до Ню Мексико,и това все с талант и знания ! хахаа

    10:18 08.10.2026

  • 17 Абе

    0 0 Отговор
    Малиййй, таа къ са е барнала с това тату.

    10:19 08.10.2026